Nur gemeinsam geht’s im Boxen

Interessante Nachrichten gab es am Sonntag aus den USA zu lesen. Der Pay-TV-Gigant ESPN hat mit dem Profiboxstall SES einen Deal geschlossen und wird ausgewählte Kämpfe der Magdeburger live in Nordamerika zeigen, angefangen mit der Halbschwergewichts-WM zwischen SES-Star Dominic Bösel und Sven Fornling vom Hamburger EC-Team am kommenden Sonnabend. Das deutsche Profiboxen ist also doch nicht so tot, wie es immer gesagt wird.

Diese These stützte auch der Kampfabend des wiederbelebten Hamburger Universum-Stalls am Sonnabend, mit dem das ZDF seine Rückkehr ins Live-Boxen testen wollte. Insbesondere das nationale Duell im Supermittelgewicht zwischen Universums Toni Kraft und Leon Bauer vom Konkurrenten Sauerland zeigte den Weg auf, den die deutschen Promoter in Zukunft beschreiten sollten. Anstatt auf exklusive, gut dotierte TV-Verträge zu hoffen, die es in Zeiten des Sparzwangs und angesichts des zweifelbehafteten Images des Faustkampfes nicht mehr geben wird, gilt es, Kräfte zu bündeln und interessierten Sendern die bestmöglichen Kämpfe anzubieten, um so gemeinsam den Sprung zurück ins Rampenlicht zu schaffen.

Diejenigen, die aus solchen Duellen gestärkt herauskommen – oder auch jetzt schon bereit sind, sich mit international hochklassiger Konkurrenz zu messen –, lassen sich über neue Streaming-Giganten wie ESPN oder DAZN dann weltweit ins Schaufenster stellen. Das Geld, das es vor 15 Jahren in Deutschland mit Profiboxen zu verdienen galt, wird wohl nie wieder fließen. Aber das Interesse am Boxen dürfte auf diese Weise hierzulande wieder deutlich wachsen.