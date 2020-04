Rettungspaket gegen die Krise – so geht Europa!

Der deutsche Steuerzahler sollte am Osterwochenende gleich zwei Glückwunschtelegramme verschicken – das eine an den niederländischen Finanzminister Wopke Hoekstra, das andere an die Bundesregierung, namentlich an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihnen gelang ein zwar teurer, aber doch guter Kompromiss: Europa ist keine Schönwetterveranstaltung, sondern eine solidarische Gemeinschaft. Die Coronakrise, die längst zu einer ökonomischen Katastrophe ausgewachsen ist, zwingt zu großen Taten.

Die drei Sicherheitsnetze richten sich an Unternehmen, Arbeitnehmer und Staaten – und sind samt und sonders richtig. Denn sie verhindern einen Sündenfall, der Europa am Ende vermutlich gesprengt hätte: Eurobonds – oder die wohlklingendere Variante Coronabonds.

In den vergangenen Tagen gab es fast minütlich neue Forderungen, jetzt endlich gemeinsame Anleihen einzuführen. Dass diese Forderungen aus Südeuropa kamen, verwunderte wenig: Schon seit der Finanzkrise erhoffen sich die Staaten eine Vergemeinschaftung der Schulden, die bei der Euro-Einführung noch vertraglich ausgeschlossen war, inzwischen aber längt zum Common Sense gehört. Selbst aus der CDU meldeten sich Stimmen zu Wort, die Eurobonds einforderten.

Deutsche Ablehnung von Eurobonds zog Kritik auf sich

Zugleich stieg der Druck, weil gerade in Italien eine Deutschenfeindlichkeit um sich greift – dabei wollen wir doch endlich geliebt werden. Die meisten Medien trommelten eifrig mit, viele Nachrichtensendungen setzten Eurobonds mit Solidarität gleich. Im Leitartikel des „Spiegel“, für viele Kollegen Leitmedium, wurde die deutsche Ablehnung von Eurobonds gar als „unsolidarisch, kleingeistig und feige“ abgekanzelt.

Warum eigentlich? Wenn das Haus des Nachbarn brennt, wird jeder anständige Mensch helfen, er wird mitlöschen, Geld sammeln, spenden, mitaufbauen. Aber wird er dem Nachbarn gleich seine eigene Kreditkarte in die Hand drücken? Wer Euro- oder Coronabonds fordert, gibt die Einheit von Risiko, Haftung und Kontrolle auf. Im Klartext: Fällt ein Schuldner aus, müssen die anderen zahlen, die Schulden werden vergemeinschaftet.

Wer das für ein Instrument hält, um Europa zu befrieden, glaubt vermutlich auch an den Osterhasen. Es stimmt ja, dass ein Scheitern Europas die Populisten im Süden stärkt. Der andere Teil der Wahrheit sollte aber nicht verschwiegen werden: Eurobonds wären zugleich ein Konjunkturprogramm für Populisten im Norden. Der AfD oder den „Wahren Finnen“ könnte nichts Besseres passieren, die holländischen Europakritiker des „Forum für Demokratie“ sind schon stärkste Kraft.

Gute Politik sollte sich nicht nach Populisten richten

Gute Politik sollte sich nicht nach Populisten richten, sondern nach dem Nötigen. Hilfe und Solidarität sind in diesen Tagen nötiger denn je. Italien ächzte schon vor dem Ausbruch der Pandemie unter einer Schrumpfung der Wirtschaft. Anders als in Deutschland hat die Wirtschaft zwischen Südtirol und Sizilien noch immer nicht das Niveau wieder erreicht, das sie vor der letzten Finanzkrise hatte – zwölf Jahre ohne Wachstum, das stelle man sich in Deutschland einmal vor.

Überhaupt haben wir es in den vergangenen Jahren an Solidarität vermissen lassen, nicht aber an Belehrungen. Die Italiener haben sich gemerkt, dass Heiko Maas und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich im Streit um die Seenotrettung von Flüchtlingen wortgewaltig auf die Seite der deutschen Kapitänin Carola Rackete gestellt haben. Als Corona in Italien losbrach, hat dieselbe Bundesregierung ein Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung verhängt. So geht Solidarität eben nicht.

Für Europa wäre es teuer, wenn der Süden kippt

Deshalb ist es richtig, dass Europa die Zeichen der Zeit erkannt hat. Natürlich wird Corona teuer – aber noch teurer wäre es für Europa, wenn nur die reichen Staaten ihre Wirtschaft retten und der Süden kippt. Zugleich zeigt die Einigung, dass Europa handlungsfähig ist.

Denn neue Baustellen warten schon: Im Schatten der Coronakrise verwandeln sich Ungarn und Polen immer weiter in autokratische Staaten, in denen die Gewaltenteilung nur noch auf dem Papier existiert. Es ist ein bitteres Missverständnis, dass ausgerechnet diese beiden Staaten zu den größten Nettoempfängern in der Europäischen Union gehören. Italien hingegen ist Nettozahler. Auch das ist eine europäische Wahrheit, die nun zur Sprache kommen muss.