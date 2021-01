Traurig, aber wahr: So ist Amerika leider doch

Kennen Sie Daniel Ziblatt? Falls nicht, empfehle ich, den Harvard-Politologen gerade jetzt in Augenschein zu nehmen. Sein mit dem Kollegen Steven Levitsky geschriebenes Buch „Wie Demokratien sterben“ ist wichtiger denn je. Es sollte nicht zu schrill und alarmistisch klingen, sagte Ziblatt bei der Veröffentlichung. Nach dem tödlichen Angriff Tausender Trumpianer auf das Kapitol in Washington muss man konstatieren: Das Buch war nicht alarmistisch genug.

Wie viele andere hatte Ziblatt fast erwartet, dass eine ganovenhafte Gestalt wie Donald Trump alles unternimmt, um den Kitt aus dem demokratischen Rahmen zu kratzen, der Amerika zusammenhält. Dass sich dabei aber außer der Justiz und Teilen der Ministerial-Bürokratie kaum jemand dem Gelegenheits-Autokraten in den Weg stellen würde, erst recht nicht die republikanische Partei, hat den Wissenschaftler dann doch überrascht.

Man muss es in diesen mit turbulent noch schmeichelhaft beschriebenen Tagen kurz vor dem wie Regen nach sieben Jahren Dürre herbeigesehnten Machtwechsel zu Joe Biden noch einmal herausarbeiten: Nur zehn Republikaner stimmten nach dem klipp und klar von Trump inspirierten Coup-Versuch, der fünf Tote forderte, für die Absetzung des Präsidenten. Zehn! Fast 200 Konservative – zweihundert! – sahen in dem Kalkül, eine teils mordrünstige Meute das Parlament stürmen zu lassen, keine Verfehlung, die den Ideengeber für immer von öffentlichen Ämtern ausschließen und danach vor Gericht bringen muss.

Weil hinter diesen 200 Konservativen Millionen Wähler stecken, die laut Umfragen ähnlich denken, muss man dem ankommenden Präsidenten widersprechen, wenn er den Albtraum vom 6. Januar als unamerikanisch bezeichnet. „That’s not who we are – So sind wir nicht“, sagt Joe Biden gebetsmühlenartig. Ein Mann, der immer dann besonders fest an das Gute, das Außerordentliche der Idee von Amerika glaubt, wenn das Land nach erschütternden Szenen (Amokläufen etc.) im tiefsten Tal steckt.

Mag die Beschwörungsformel, Amerika sei in Wahrheit ganz anders, nämlich edel, hilfreich und gut, für einen Moment Ablenkung bieten – auf Sicht verstellt die Phrase den Blick auf die Wirklichkeit. Amerika, nicht das ganze, aber betäubend große Teile davon, ist genau das, was am 6. Januar weltweit über die TV-Sender ging: Ein Mob, der sich durch einen Mobster ermächtigt fühlte, nahm im Heiligsten der Demokratie die Dinge selbst in die Hand. Um ein auf Herz und Nieren geprüftes Wahlergebnis zu kippen. Notfalls mit tödlicher Gewalt. Weil Giftmischer in Politik und Medien, allen voran der Selfmade-Tyrann im Weißen Haus, wider besseres Wissen von Betrug schwadronierten. Ein Zivilisationsbruch, dessen Dimension vollständig noch gar nicht zu erfassen ist.

Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, die weiße Salbe, die Amerika gewohnheitsmäßig in solchen Momenten auf die selbst geschlagenen Wunden schmiert, im Schrank zu lassen. Die Litanei von „der leuchtenden Stadt auf einem Hügel“ und der „letzten, besten Hoffnung auf Erden“ glaubt sich das Land schon lange selbst nicht mehr. Die Nachwehen der rassistischen Ursünde namens Sklaverei und die politisch erzeugten Verwerfungen der Globalisierung, von Trump nicht verursacht, aber erbarmungslos ausgeschlachtet, haben die Mitte ausgetrocknet und die Ränder links wie rechts so anfällig für Paranoia und destruktiven Populismus gemacht wie nie zuvor. Man redet nicht mehr miteinander. Man schreit über einander hinweg. Geht sich aus dem Weg. Oder schlägt sich gegenseitig tot.

In diesem Klima mit Pathos nach nationaler Einheit zu rufen, ohne vollständig zu ergründen, warum man mit beiden Beinen am Abgrund steht, hilft niemandem. Das Verbrechen am Kapitol war der logische Höhepunkt einer Präsidentschaft, in der vieles offen ausgebrochen ist, was lange kosmetisch übertüncht wurde. Die Selbstheilungskräfte der Demokratie sind nahezu erschöpft. Joe Biden muss die Weichen dafür stellen, sich diesen blinden Flecken zu stellen. Es fängt damit an, sich einzugestehen: Das und so sind wir. „That‘s who we are.“ Ziblatts Buch ist ein guter Leitfaden, um die nächste Stufe zu erreichen: So wollen wir werden.