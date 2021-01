Lucas Hoffmann: Der Sanitäter impft jetzt gegen Corona

Hamburg. Normalerweise ist Lucas Hoffmann als Notfallsanitäter auf einem Rettungswagen im Einsatz. Bei der Arbeit kommt er häufig mit Corona-Patienten in Kontakt, hat auch schon einige schwere Krankheitsverläufe erlebt. Nun will der 21-Jährige dabei helfen, die Menschen besser vor dem Virus zu schützen. Seit Montag impft er Patienten im ersten Impfzentrum des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe gegen Corona. „Ich habe mich freiwillig als Helfer gemeldet“, sagt er. Denn: „Es muss Menschen geben, die die schwierige Situation verändern wollen.“

Und zu diesen Menschen gehört der 21-Jährige, der in einem kleinen Dorf im Kreis Herzogtum Lauenburg aufgewachsen ist.

Nach dem Realschulabschluss absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Oldesloer Asklepios-Klinik, danach folgte die Ausbildung zum Notfallsanitäter in Lübeck. Für die Corona-Impfungen hat er eine spezielle Schulung erhalten. Er selbst ist bislang nicht geimpft – das soll sich aber bald ändern.

( jjd )