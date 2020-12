Hamburg. Für Stefan Palm-Ziesenitz bedeutet die Corona-Pandemie nicht nur, auf sein Hobby Tischtennis verzichten zu müssen. Auch seine Freunde trifft er nur noch beim Online-Skat. Und immer herrscht eine absolute Stille. Der Volksdorfer ist gehörlos.

Als Kind musste der heute 57-Jährige unter großen Mühen noch das Lippenlesen und das laute Sprechen üben. „Damals war die Gebärdensprache als Affensprache verpönt“, sagt Palm-Ziesenitz. Statt in die Zeichenstunde ging es für ihn in der Schule in den Förderunterricht für Aussprache. „Empfehlen würde ich das nicht, man versteht bei fremden Leuten trotz größter Anstrengung nur ganz wenig oder gar nichts“ sagt er. Erst mit 16 lernte er die Gebärdensprache.

Heute hat Palm-Ziesenitz als Cutter für Gebärdensprachfilme einen barrierefreien Job. Und als Vorsitzender des Gehörlosenverbandes Hamburg macht er darauf aufmerksam, welche zusätzlichen Kommunikationsbarrieren durch die Pandemie entstanden sind – und wie Hörende hier helfen können.