Briefe an die Redaktion: 19. November 2020

Schnelle und effiziente Lösung

18. November: „Die Zukunft gehört E-Autos. Der Wasserstoff-Antrieb hat bei Pkw zu viele Nachteile“

Dass es bei der Batterieherstellung zu erhöhten Emissionen kommt, und der Abbau der Rohstoffe teilweise wegen der Umweltbelastungen stark verbesserungswürdig ist, ist nicht zu bestreiten. Aber für beide Problematiken sowie auch für die eminent wichtige Kreislaufwirtschaft des Recyclings gibt es technische Lösungen. Das E-Auto in Verbindung mit der Energiewende ist die Null-Emissions-Lösung der Zukunft. Wichtig sind die herausgestellten Aspekte, dass wir auf Grund der stark voranschreitenden Klimaveränderungen schnelle Lösungen brauchen und dazu noch effiziente. Und in Sachen Effizienz und Infrastruktur hat der Batterie-elektrische Antrieb klare Vorteile gegenüber der Wasserstofflösung. Auch die Alltagstauglichkeit der E-Autos mit Reichweiten jenseits der 400 Kilometer und Ladezeiten von unter zehn Minuten für 100 Kilometer ist inzwischen gegeben. Wenn nun auch Mieter ihre Stellplätze mit Ladeequipment ausstatten können, kann das nur förderlich sein für die Mobilitätswende.

Martin Oster

Begrüßenswerte Maßnahme

18. November: „Edeka testet in Barmbek UV-C-Licht gegen Corona “

Auch wenn es natürlich Werbung für Edeka ist, ist so eine zusätzliche Maßnahme zur Corona-Bekämpfung doch zu begrüßen. Zumal, wenn sie schnell, unbürokratisch und auf eigene Kosten geschieht, auswertend begleitet wird und bei Erfolg auf viele Bereiche übertragbar wäre. Dummerweise kommt das positive Gutachten aber nicht vom RKI und ist somit wertlos. Und die immense theoretische Strahlenbelastung während eines kurzen Einkaufaufenthalts ruft natürlich den Verbraucherschutz auf den Plan. Doch solange die Kunden nicht ihre Liegestühle im Laden aufstellen, sollte sich der lieber um die Preisgestaltung unterhalb der Strahler kümmern.

Holger Schütz

Spektakuläre Klimavision

18. November: „,Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit so dumm ist, alles aufs Spiel zu setzen‘. ,Entscheider treffen Haider‘ – heute mit Dirk Rossmann, der die Welt retten will“

Von der Art eines Dirk Rossmann, der spektakuläre Visionen hat, brauchen wir mehr Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. In Sachen Klimaschutz bringt er die spektakuläre Vision einer Kooperation zwischen China, Russland und den USA ins Spiel. Nachdem der hartnäckige Leugner des Klimawandels, Donald Trump, bald Geschichte sein wird, ist fast alles denkbar, wenn die Menschheit endlich wachgerüttelt wird. Zu den herausragenden Aktivisten hierbei zählen neben Dirk Rossmann auch die „Fridays for Future“-Bewegung mit der kämpferischen Greta Thunberg, ohne die die verantwortlichen Politiker niemals aus ihrer Lethargie gerissen worden wären. Große Hoffnung setze ich auch auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden, der nach endgültigem Abschied von Trump die Scherben aufsammeln muss und dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten will. Man kann nur hoffen, dass die Menschheit sich in Sachen Klimaschutz trotz Corona besinnt und endlich Taten folgen, denn wir haben nur diese eine Erde.

Helmut Jung

HEPA-Filter reduzieren Viren

18. November: Leserbrief: „Luftreiniger sind keine Lösung“

Richtig ist, dass HEPA-Filter in bestehende Umluftanlagen von Schulen eingebaut werden können und dort tatsächlich Partikel bis zur Virengröße ausfiltern können. Nach der Corona-Zeit bleibt dies weiterhin sinnvoll, denn es werden z.B. auch Feinstaub und Pollen ausgefiltert. Da Corona eine kurzfristige Verbesserung an den Schulen erfordert, macht es keinen Sinn, neue Klimaanlagen in bestehende Gebäude einzubauen, da dies jahrelange Planung, Projektausschreibung und Baumaßnahmen erfordert. Sinn machen in der Tat mobile industrielle Umluftreiniger, die für eine Klassenraumgröße ausgelegt sind. Auch diese Umluftanlagen haben HEPA-Filter. Praxisnahe Untersuchungen der Bundeswehr-Universität haben die Funktion solcher Anlagen hinsichtlich Aerosolfilterung bestätigt. Die Viren-Konzentration in der Raumluft wird signifikant reduziert, was neben den übrigen Hygienemaßnahmen sehr zur Risikoreduzierung beitragen kann. Es kostet wohl ca. 1,5 Milliarden um alle Klassenräume in Deutschland damit auszustatten. Das wäre eine gute Investition, denn das von Kultusministerien vorgeschlagene Lüften ist eine extreme Energieverschwendung und nicht wirklich wirksam, scheitert meist schon an den örtlichen baulichen Bedingungen. Umluftanlagen wälzen die vorhandene Raumluft um und können diese kontinuierlich filtern. Verwunderlich ist allerdings, dass der Bund nur Großluftanlagen finanziell fördert und nicht die schnell einsetzbaren industriellen Umluftreiniger. Ob da wieder die Lobby zugeschlagen hat? Eine CO 2 -Vergiftungsgefahr ist nur theoretisch vorhanden. Es ist doch selbst Laien klar, dass man in die Räume mal Frischluft hineinlassen muss, dies wurde ja auch vor Corona praktiziert. Es gibt zudem CO 2 -Warnmelder, die akute Gefährdungen verhindern helfen. Die oben geschilderten Fakten sind in praxisnahen Versuchen ermittelt worden. Die von Prof. Dr. Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr in München ausgeführten Studien belegen, dass Raumluftreiniger die Gefahr einer indirekten Infektion durch Aerosole wirksam reduzieren.

Dipl.-Ing. FH Rainer Gutschmidt

Verkrampftes Gendern

17. November: „Das Kalkül des Friedrich Merz. Warum der CDU-Kandidat provoziert und polarisiert“

Die Talkshow von Anne Will schalte ich seit einiger Zeit weniger gern ein als früher. Grund ist das ständige Bemühen von Frau Will, genderkorrekt zu sprechen. Ich empfinde es als verkrampft, wenn Frau Will die gendergerechte Endung „-innen“ – sprachlich abgesetzt durch eine Kunstpause – teilweise mehrmals in einem einzigen Satz verwendet. Der Talkshowgast Friedrich Merz hat das Gendern in Sprache und Quotenforderungen nicht einmal direkt kritisiert, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass es im Moment wahrlich wichtigere Probleme gibt. In einer Zeit, in der eine bedrohliche Pandemie, der nicht minder gefährliche Klimawandel und digitale Defizite unser Land bedrohen, ist das doch kaum zu bestreiten. Lars Haider meint nun, Friedrich Merz hart dafür kritisieren zu müssen, dass er auf diese Probleme hinweist und sie für wichtiger hält als die ständige Beschäftigung mit der Gendergerechtigkeit. Für ihn outet sich Merz dadurch als ein „alter weißer Mann ... für den Frauen, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle spielen“. Herr Haider, es gibt eine große Zahl alter und auch junger wei(ß/s)er Frauen, für die Emanzipation und gleiche Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen und Männern nicht nur am krampfigen Gendern hängen. Wie sonst könnten Sie den sprachlich einprägsamen Titel ihrer eigenen Serie vertreten: „Entscheider treffen Haider“. Natürlich haben Sie dabei auch erfolgreiche Frauen im Blick.

Bettina Donath

Bedrohung gab es schon lange

17. November: „Der lebende Stolperstein. Die Nazis zwangen die Familie des Hamburger Juden Kurt Teil 1939 zur Emigration – 1945 kehrte er als US-Soldat zurück und jagte Verbrecher. Nun hat der 97-Jährige seine alte Heimat Eppendorf besucht“

Sie schreiben, dass sich die Welt Kurt Teils nach dem 30. Januar 1933 zu verdunkeln begann. Für die Welt eines Kindes mag das zutreffen, nicht jedoch für die Erwachsenen. Der Antisemitismus erstarkte mit Beginn der Judenemanzipation und war verankert in allen Teilen der Bevölkerung. Das beschreibt die Ärztin Rahel-Liebeschütz-Plaut sehr anschaulich in ihren Erinnerungen „Vertrieben aus Deutschland. Die Ärztin Rahel-Liebeschütz-Plaut“. Die Nazis haben schon Jahre vor 1933 Juden bedroht und vertrieben. Das hätte verhindert werden können, wenn sich alle anderen gegen die Gewalt gestellt hätten. Lesenswert dazu: Walter Gyßling „Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933“ und „Der Anti-Nazi“. Es taten nur wenige, wie der Nicht-Jude Walter Gyßling.

Doris Fischer-Radizi