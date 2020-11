Briefe an die Redaktion: 13. November 2020

Billige Kritik

12. November: „CDU-Opposition attackiert Schulsenator. Streit in der aktuellen Stunde der Bürgerschaft über Offenhalten der Schulen angesichts steigender Infektionszahlen“

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten sind sich darüber einig, dass nach den negativen Erfahrungen mit den Folgewirkungen der Schulschließungen im Frühjahr das Offenhalten der Schulen so lange wie möglich höchste Priorität hat. Ob es gelingt, die Ausbreitung von Covid-19 auf ein beherrschbares Maß zu senken, hängt von uns allen ab. Hier kommt es darauf an, mit guten Argumenten die Menschen zu überzeugen. Peter Tschentscher zeigt auch hier mit seinem großen medizinischen Sachverstand in zahlreichen Diskussionen im Fernsehen einen vorbildlichen Einsatz. Die Kritik von Herrn Thering an einer „grottenschlechten“ Schulpolitik ist einfach zu billig. Auch von einem Oppositionsführer kann man erwarten, dass er in der Krise einen konstruktiven Beitrag leistet.

Winfried Wolf

Pause ohne Abstand

Ich fahre täglich an drei Schulen vorbei, zufällig oft in den Pausenzeiten: Die Schüler stürmen nach draußen, reißen sich die Masken herunter (verständlich), aber dann wird sich begrüßt mit Umarmungen, Küsschen rechts und links und von Abstand halten keine Rede. Auf meinen Einwand: „Habt ihr schon mal was von Corona gehört?“ Die Antwort: „Wir sind clean!“ Da ist Herr Rabe machtlos.

Marianne Kroeger

Vernünftiges Strategiepapier

10. November: „So will die CDU Corona bekämpfen. Christoph Ploß und Dennis Thering schlagen Langfriststrategie vor – notfalls mit weniger Datenschutz“

Der Plan der CDU ist seit langem eines der vernünftigsten Strategiepapiere in der Corona-Diskussion. Vieles davon hätte der Senat längst tun können, wenn er nicht wochenlang ineffektiv den Massenbesäufnissen in bestimmten Stadtteilen zugesehen hätte. Der Mut gegen die Wenigen (nicht regelkonform Handelnden) vorzugehen hat gefehlt, aber dafür büßen jetzt die Vielen im Lockdown. Ein merkwürdiges Politik-Verständnis.

Kurt Breme

Ein unbequemer Präsident

12. November: „Umstrittener Hafenpräsident bleibt im Amt. Gunther Bonz für drei Jahre gewählt. Wirtschaftsbehörde hätte lieber HHLA-Chefin Titzrath auf dem Posten gehabt“

Die Schlagzeile ist irreführend: Wer einstimmig mit nur einer Enthaltung gewählt wird, ist nicht ein umstrittener Präsident, sondern erhält eine ungewöhnlich eindrucksvolle Bestätigung seiner neunjährigen Arbeit. Treffender wäre gewesen, dass Herr Bonz ein für die Stadt unbequemer Präsident ist. Denn seit Jahren benennt er immer wieder die erstaunliche Hochmütigkeit, mit der die Wirtschaftsbehörde und die Hamburg Port Authority die Geschicke des Hamburger Hafens lenken. Honorig ist hingegen die Haltung der HHLA-Chefin Angela Titzrath, die sich dem Versuch der Wirtschaftsbehörde, einen unbequemen Verband mit einer Vertreterin aus einem städtischen Unternehmen zu „domestizieren“, widersetzt hat.

Axel Neelmeier

Sündenbock Polizei?

11. November: „Justizministerin kritisiert Leipziger Polizei-Strategie“

Justizministerin Lambrecht und auch Frau Esken (beide SPD) kritisieren den Polizei-Einsatz in Leipzig scharf. Machen sie es sich nicht zu leicht, wieder einmal die Polizei zum Sündenbock zu machen? Wieso musste es dazu kommen? Wäre es nicht besser gewesen, die „Kollegen“ von Frau Lambrecht vom sächsischen Oberverwaltungsgericht hätten diese Demonstration vorher verboten? Ich bin mir sicher, jedem, auch den Juristen, die die Demo genehmigt haben, muss klar gewesen sein, dass die Querdenker dieser Demo, die Reichsbürger, Neonazis, Verschwörungsideologen und Hooligans in ihrem Gefolge haben werden, nicht die Auflagen und die bestehenden Vorschriften einhalten werden. Es ist doch logisch: Wenn gerade diese Leute gegen Einschränkungen wie Maskenpflicht demonstrieren, werden sie die Auflagen nicht befolgen und mit Maske demonstrieren. Das muss doch jedem einigermaßen normal denkenden Menschen klar sein. Ich bin kein Jurist, sondern ein Mensch, der sich anmaßt, ein natürliches Gerechtigkeitsempfinden nach abendländisch-christlichen Werten zu besitzen. Was diese Juristen entschieden haben, passt zu den täglichen Rechtsprechungen wie zum Beispiel: Ein Einbrecher wird zum wiederholten Male von der Polizei auf frischer Tat ertappt, es gibt jedoch keinen Haftgrund, da der Täter einen festen Wohnsitz hat. Wo leben wir? Für mich ist das Demonstrationsrecht eines der höchsten, aber dieses Recht darf nicht missbraucht werden. Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten in diesen Tagen Übermenschliches. Sie sind auch nur Menschen, haben Familien und sollten dementsprechend mit Respekt und Dankbarkeit bedacht werden.

Rüdiger Koch

Mangelndes Fachwissen

Für die Justizministerin der Bundesrepublik scheint der Rechtsbegriff der Verhältnismäßigkeit ein weißer Fleck im Wissensbereich zu sein, doch befindet sie sich hier in guter Gesellschaft mit ihrer Parteivorsitzenden. Die Auflösung einer von der Justiz genehmigten Großdemonstration von rund 20.000 AHA-Gegnern (noch dazu auf engstem Raum) mit der Auflösung einer Hochzeitsfeier zu vergleichen, zeugt nicht nur von mangelndem Fachwissen, sondern auch von einer geradezu absonderlichen Ignoranz. Es handelt sich hier nicht um Straftaten, sondern um Ordnungswidrigkeiten, bei denen auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten ist – egal ob Großdemonstration oder Hochzeitsfeier. So ist nun einmal unser Recht und das sollte jemand, der dieses hohe Amt bekleidet, eigentlich wissen. Aber sicherlich wird Frau Lambrecht nach der Schließung ihrer Wissenslücken einen konstruktiven Beitrag dazu leisten können, mit welchen Maßnahmen konsequent durchzugreifen ist, wenn – wie in diesem Fall – fast 20.000 Menschen gegen Auflagen verstoßen.

Derk Langkamp

Panische Angst im Alter

11. November: „Mann erstickt Ehefrau – ,aus Liebe‘. 92-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht. Die Pflege seiner dementen Partnerin habe ihn in die Verzweiflung getrieben“

Wie erschreckend ist doch der Satz von Christiane Wähner, eine Chefärztin für Gerontopsychiatrie, über das Verhalten mancher Hochbetagten, Hilfsangebote zu verschmähen: „Da ist viel Bockigkeit dabei.“ Bockig zu sein, so lehrt uns der Duden, bedeutet aufsässig, störrisch und trotzig zu sein. Als Spezialistin für Gerontopsychiatrie sollte die Ärztin vielleicht etwas besser auf ihre Wortwahl achten. Häufig auftretende Verhaltensweisen wie Aufsässigkeit und Trotz im hohen Alter bedeuten nichts weiter als panische Angst davor, seine Selbstbestimmtheit, seine Eigenständigkeit zu verlieren. Völlig verständlich in meinen Augen. Ein wenig mehr Wertschätzung via Rhetorik hätte ich von der Ärztin nun doch erwartet.

Stefanie Jankuhn, Betreuungskraft für Menschen mit Demenz

Eine große Chance

7./8. November: „Vorlesen, spielen und handwerkeln: Viviens Weg zur Kitahelferin. In Hamburg können junge Menschen mit Lernbehinderung eine vierjährige Ausbildung in Kindergärten machen“

Die Qualifizierungsmaßnahme zum Kitahelfer ermöglicht jungen Menschen mit Behinderungen eine Chance, nach Schulabschluss nicht nur in den Werkstätten zu arbeiten. Diese neue Möglichkeit bedeutet für sie Anerkennung und Wertschätzung! Gerade diese jungen Menschen zeigen Interesse und Neugier und erfüllen ihre Aufgabe unter Anleitung mit Verantwortung. Ist zu hoffen und zu wünschen, dass weitere Einrichtungen als Anbieter von Praktika zu gewinnen sind. Der Kitaleitung und dem Team „Buntes Haus“ Respekt und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit.

Sabine Budeweit