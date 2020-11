Hamburg. Künstler, Kinos, Theater, Hotels, Restaurants, Saunen, Vereine, Fitnessstudios – die Liste der Klagenden über existenzbedrohende Eindämmungsverordnungen ist lang und verständlich. Profisport dagegen darf bundesweit stattfinden. Ein Privileg, das sich Ligen und Vereine einiges kosten lassen, in der Fußball-Bundesliga gehen die Gesamtaufwendungen in die Millionen. Umfangreiche Hygienekonzepte, ständige Tests mögen die umstrittenen Ausnahmeregelungen rechtfertigen. Dass die wenigen, meist symptomfreien Corona-Fälle in der Ersten und Zweiten Liga kaum zu Spielausfällen führten, spricht für die Effektivität der Maßnahmen.

Während der Amateursport in allen Alters- und Spielklassen untersagt ist, selbst das Training für Kinder und Jugendliche verboten bleibt, versuchen halb professionelle Spielklassen, das sind je nach Sportart Zweite oder Dritte Ligen, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Verbände haben daran offenbar weit größeres Interesse als die Clubs selbst, die oft erhebliche Mühen aufwenden müssen, um genug gesunde Spieler aufbieten zu können.

Coronavirus: Der Sport als Superspreader?

Weil aus Kostengründen regelmäßige Testungen nicht umsetzbar sind, drohen diese Wettkämpfe zu Superspreadern zu werden; gerade in einer Phase, in der die Infektionen im ganzen Land explodieren. Der Hallensport ist davon in erster Linie betroffen.

Fünf Drittliga-Handballer der HG Barmbek zum Beispiel infizierten sich wahrscheinlich in ihrem Punktspiel am vorvergangen Freitag gegen die HSG Ostsee, bei der mutmaßlich zwei bereits infizierte Spieler mitmischten. Daraus kann es nur eine Konsequenz geben: Stoppt den kontaktintensiven Hallensport, wenn deren Akteure nicht regelmäßig untersucht werden können. Für die Clubs sind diese Begegnungen vor erzwungenermaßen leeren Rängen ohnehin Zuschussveranstaltungen.