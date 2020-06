In eigener Sache

In eigener Sache "Sprache ist von zentraler Bedeutung für den Zusammenhalt"

Seit bald einem Jahr erscheint an dieser Stelle die Kolumne „In eigener Sache“ – aber nie hat sie ein so großes Echo ausgelöst wie der Beitrag zu den Anglizismen. Das Thema bewegt die Leserinnen und Leser, und wer mit offenen Augen durch das Land läuft, ahnt, warum. Die weltweiten Proteste gegen Rassismus beispielsweise waren nicht nur ein wichtiger Aufschrei gegen Ungerechtigkeit, sondern legten auch Zeugnis ab über die Beziehung der Völker zur eigenen Sprache. Beim Marsch durch Paris waren fast nur französische Plakate zu sehen – in Deutschland fast nur englischsprachige. Früher wollten Demonstranten noch verstanden werden.