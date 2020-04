Wegen der großflächigen Verbreitung des Coronavirus erließ die italienische Regierung rigide Maßnahmen, die zu einem Stillstand weiter Teile der Volkswirtschaft geführt haben. Um deren Zusammenbruch zu verhindern, muss die Regierung – wie überall in der Welt – Hilfsprogramme auflegen, die Hunderte Milliarden Euro kosten.

Woher soll das Geld kommen? Gewöhnlich geschieht dies über Kredite in Form verzinslicher Staatsanleihen, die private Investoren kaufen.

Nun ist aber der italienische Staat bereits so extrem verschuldet, dass sich die Frage stellt, ob er, falls auf sich allein gestellt, unter der zusätzlichen gigantischen Kreditlast zusammenbrechen könnte. Es drohen daher bei den Anleihezinsen Risikoaufschläge, die die Investoren verlangen, damit sie überhaupt kaufen.

Coronabonds – was passiert, wenn Italien nicht zahlen kann?

Deshalb fordert Italien vehement „europäische Solidarität“ ein. Dass diese gewährt wird, ist unter den EU-Staaten unstreitig. Heftiger Streit tobt aber, wie diese Solidarität aussehen sollte. Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland fordern sogenannte „Coronabonds“; die nordeuropäischen Staaten lehnen diese ab.

Coronabonds sollen wie folgt funktionieren: Es wird ein Fonds gegründet, der den bedürftigen Staaten Kredite zu politisch festgelegten Niedrigzinsen gibt. So muss sich Italien nicht um Zweifel privater Investoren an seiner Kreditfähigkeit sorgen. Die benötigten Mittel leiht sich der Fonds von diesen Investoren. Damit diese ihr Geld in den Fonds geben, sollen alle Staaten für die Schulden des Fonds gemeinschaftlich haften. Letztlich haftet damit Deutschland für italienische Schulden. Der Fonds soll aufgelöst werden, wenn nach Abklingen der Krise alle Kredite zurückgezahlt sind.

Die meisten Deutschen sind bereit, Italien in der Coronakrise substanziell zu helfen. Coronabonds haben aber ein Problem: Was passiert, wenn Italien die Kredite nach Abklingen der Krise nicht an den Fonds zurückzahlen kann? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem hoch.

Coronabonds werden zu Eurobonds

Denn wie will Italien die dafür nötigen Steuereinnahmen erzielen? Das ist nur mit einer florierenden Wirtschaft möglich. Die hatte Italien schon vor der Coronakrise längst nicht mehr. Das Land steckt seit Jahren in einem gewaltigen Reformstau fest, der die Rückgewinnung der Wettbewerbsfähigkeit verhindert.

Wenn aber Italien die Kredite des Fonds nicht tilgt, kann der Fonds das geliehene Geld nicht an die Investoren zurückzahlen. Die können dann Deutschland zur Kasse bitten. Um das zu verhindern, wird man die Hilfen für bedürftige Länder mit neuen Coronabonds verlängern, und zwar immer weiter. Damit ist die gemeinschaftliche Haftung auf Dauer eingeführt: Aus Coronabonds werden Eurobonds. Deutschland müsste dann auf alle Zeit für italienische Schulden einstehen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Bundesregierung will Italien deshalb über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) helfen. Das ist ein 2012 geschaffener Fonds der Euro-Staaten, der wankenden Ländern Geld leihen kann. Italien lehnt die Beantragung von ESM-Krediten aber ab: Erstens würden Investoren dann die Solvenz Italiens infrage stellen und hohe Risikoaufschläge auf italienische Anleihen verlangen. Das ist fraglich.

Italien braucht in Coronakrise Hilfe zur Selbsthilfe

Aber falls es stimmt, dann gilt es erst recht für Coronabonds: Welcher Investor kauft noch italienische Anleihen ohne Risikoaufschläge, wenn er – von Deutschland garantierte – Coronabonds kaufen kann? Mehr noch: Coronabond-bedingte Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen verstärken massiv den Druck hin zu dauerhaften Eurobonds.

Ein zweiter italienischer Einwand gegen ESM-Kredite: Diese seien an Reformauflagen gebunden, die in der Coronakrise völlig verfehlt seien. Auch das stimmt so nicht: Der ESM kann ohne solche Auflagen Kreditlinien mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren geben; und länger sollte der Corona-bedingte Hilfsbedarf ja auch nicht dauern. Wenn dann aber die genutzten Kredite nicht an den ESM zurückgezahlt werden, dürfen weitere Kredite nur gegen strenge Auflagen gewährt werden, in denen sich Italien zu Strukturreformen verpflichten muss, die die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig machen können.

Das nennt man „Hilfe zur Selbsthilfe“. Nur dieser Weg ist nachhaltig.