Briefe an die Redaktion: 23. April 2020

Recht auf Homeoffice

22. April: Hamburg erlässt Maskenpflicht in allen Geschäften, Bussen und Bahnen

Die Maskenpflicht für Hamburg kann noch nicht ganz überzeugen. Zum einen muss die Politik, wenn sie derartige Maßnahmen verordnet, auch für die praktische Umsetzung sorgen, wie es etwa in Dresden geschehen ist, wo am Rathaus tausende von Mundschutzen an die Bürger verteilt wurden. Zum anderen bleiben erhebliche Zweifel, ob die Gesichtsbedeckung am Ende nicht einen gegenteiligen psychologischen Effekt hat, wonach sich die Menschen zunehmend in einer trügerischen Sicherheit wiegen, und eher weniger Rücksicht aufeinander nehmen, da sich schon heute das Phänomen in der Stadt beobachten lässt, dass der Sicherheitsabstand nur sehr selten eingehalten und man selber zuweilen sogar schief angeguckt wird, wenn man anderen Personen ausweicht. Deshalb sollte der Senat hier zumindest auch über andere politische Ideen nachdenken, wie zum Beispiel eine Bundesratsinitiative für das Arbeitnehmerrecht auf Homeoffice, wie es jenes in anderen europäischen Ländern wie der Niederlande längst gibt, da trotz einiger positiver Lichtblicke in diesen Tagen Deutschland immer noch ein Schlusslicht im internationalen Vergleich beim Arbeiten von Zuhause ist.

Rasmus Ph. Helt

Durch bunte Läden bummeln

22. April: Forscher warnt vor Verödung der Stadtteile. Viele kleine Läden und Cafés kämpfen in der Coronakrise gegen das Aus. Prof. Läpple fordert Aktionsplan gegen ,urbanen Kannibalismus‘

Wir können etwas dazu beitragen, um die kleinen Läden und Cafés zu erhalten. Wir können uns die Zeit nehmen, durch die beschriebenen Viertel zu schlendern, dort einkaufen und vielleicht noch mit einem spannenden Erlebnis nach Hause zurückkehren. Langfristig wird es eng bleiben für die bunten Läden in den Vierteln. Da ist eine Aktion mit Unterstützung der Freien und Hansestadt sehr sinnvoll. Sie trägt Verantwortung für alle Quartiere, ob es um ein Szeneviertel mit Flair geht oder um die inzwischen auch förderungswürdige, repräsentative Mönckebergstraße. Die Frage ist in dem Zusammenhang, ob es klug war, sich selbst Konkurrenz zu schaffen mit dem Einkaufszentrum in der HafenCity, obwohl es gar keine wesentliche Kaufkraftsteigerung für Hamburg gibt. Die ausgewogene Behandlung des gesamten Hamburger Einzelhandels könnte ein wichtiges Thema sein für die anstehenden Koalitionsverhandlungen.

Bruno Brandi

Unpassender Vergleich

21. April: Schule ist systemrelevant. Die Öffnung fordert allen einiges ab – vor allem denen, die weiter warten müssen

Die Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten waren ein wichtiger Bestandteil bei dem – bis dato erfolgreichen – Versuch, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Diese Entscheidung folgte den Empfehlungen führender Virologen. Insofern haben die Verantwortlichen richtig, da verantwortungsbewusst, gehandelt. Dass die Öffnung der Schulen nunmehr schrittweise, d. h. „zeitlich gestreckt“ und nicht etwa flächendeckend erfolgt, ist alternativlos. Der damit verbundene logistische Aufwand ist nämlich nicht nur erheblich, sondern der Ausgang dieser Öffnung zudem unklar. Schlimmstenfalls könnte diese Maßnahme zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen beitragen. Und wenn Herr Iken bei diesem Thema u. a. auf Schweden verweist, das seine Schulen nicht geschlossen hat, dann ist dies angesichts der enormen Todeszahlen, die dieses Land inzwischen zu beklagen hat, fast zynisch, in jedem Fall jedoch unpassend.

Dr. Felix Haedayet

Auf einem guten Weg

21. April: Gelten die Kontaktsperren noch viele Monate? Kanzlerin Merkel kritisiert ,Öffnungsdiskussionsorgien‘ – und warnt die Deutschen: ,Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen‘

Die Corona-Lockerungen sind aus meiner Sicht maßvoll und notwendig. Es bedarf stets einer Abwägung zwischen gesundheitlichen Risiken und anderen Aspekten. Damit sind nicht nur Aspekte gemeint, die massive Schäden für die deutsche Wirtschaft bei einem anhaltenden Lockdown bedeuten, sondern auch Schäden auf der psychischen Ebene, die durch fehlende persönliche Kontakte zu nächsten Angehörigen und Freunden entstehen. Vor dem Hintergrund dieser Abwägungen sind die beschlossenen vorsichtigen Lockerungen richtig. Im Bereich der besonders gebeutelten Gastronomie muss man noch mehr nach Möglichkeiten suchen, unter Beachtung von Abstandsvorschriften zwischen Tischen bald wieder Betriebe zu öffnen, um diesem Wirtschaftszweig eine Perspektive aufzuzeigen. Wir sind insgesamt in Hamburg und Deutschland auf einem guten Weg, so sind aktuell bei uns mehr Menschen genesen als akut erkrankt. Sicherlich gibt es eine beträchtliche Dunkelziffer, doch muss davon ausgegangen werden, dass die unter die Dunkelziffer fallenden Personen nur leichte bis keine Symptome gezeigt haben, da sie bei schweren Verläufen untersucht und als am Covid 19-Virus erkrankt bewertet worden wären.

Marc Eichenherr, Hamburg

Einheitliche Maßnahmen

Was für ein Flickenteppich von Maßnahmen, Verbotenen, Empfehlungen. Jeder kleine Länderkönig oder Städtefürst trifft seine eigenen Entscheidungen in seinem Hoheitsgebiet. Wie zu Zeiten der vielen Königreiche und Fürstentümer im damaligen Deutschen Reich. Der Leidtragende ist der Bürger im Grenzgebiet, und die Menschen die diese kleinen Königreiche und Fürstentümer durchqueren müssen. Föderalismus zum abgewöhnen, heute gelebt in der Bundesrepublik Deutschland. Gerade in diesen Zeiten sollte es einheitliche Maßnahmen geben, mit denen der Bürger etwas anfangen kann. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Es wäre an der Zeit, dass die Medien die Politiker explizit darauf ansprechen und Änderungen fordern. Das ist längst überfällig.

Fred Bonkowski

Das große „Mimimi-Konzert“

21. April: ,Die Politik lässt uns Gastronomen links liegen‘. Jens Stacklies (Fischauktionshalle, Gröninger) fühlt sich im Vergleich zum Einzelhandel ungerecht behandelt und verlangt zinslose Kredite

Ich bin ziemlich fassungslos. Während unser griechisches wie auch unser türkisches Stammlokal sofort bei Beginn der Krise auf Außer-Haus-Service umgestellt haben, überlegt Herr Stacklies jetzt, nach vier Wochen, auch mal diesen Weg zu probieren. Die Großgastronomen Block und Stacklies haben sich im Gegensatz zu den kleinen Restaurants nichts anderes einfallen lassen, als ein großes „Mimimi-Konzert“ anzustimmen und wollen nun auch noch gegen die Regierung bis vors Verfassungsgericht ziehen? Ich weiß jetzt, bei wem meine Sympathien liegen.

Klaus-R. Wagner

Respekt für Unternehmertum

21. April: Experten sehen 40 Prozent mehr Pleiten in der Stadt. Exklusiv: Corona-Shutdown könnte laut Studie schlimmere Folgen als Finanzkrise haben

Dass zahlreiche Unternehmen coronabedingt insolvent werden, ist wohl unabwendbar. Wenn Herr Ollrogge die Kausalität in „schwachen Geschäftsmodellen“ sieht, wird unternehmerisches Tun in überheblich anmutender Weise diskreditiert. Interessant wäre, ob solche Studienautoren in ihrem Leben eigeninitiativ, persönlich haftend und unternehmenslenkend überhaupt selbst schon irgendein Geschäftsmodell betrieben haben. Diese so bezeichneten „schwachen Geschäftsmodelle“ haben während des Wirtschaftswachstums der vergangenen zehn Jahre mit manch sorgenvoller Nacht, meist weit entfernt von jeder Arbeitszeit- oder Urlaubsregelung, unter anderem investiert, Arbeitsplätze geschaffen, Löhne und Sozialabgaben erwirtschaftet, Zinsen und Kammerbeiträge gezahlt und hohe Steuern und Abgaben nebst Solidaritätsbeitrag abgeführt. Das erst erlaubt jetzt Berufspolitikern, „die Bazooka“ zu nehmen, um das Notwendige zu tun. Man sollte Unternehmertum mehr Achtung und Respekt entgegenbringen.

Dr. Thomas Dreyer