Corona-Krise: Wer soll das bezahlen?

Noch vor wenigen Wochen war das Amt des Finanzsenators oder des Finanzministers ein wunderschöner Job. Es ging – anders als in früheren Zeiten – weniger darum, das Geld zusammenzuhalten, als vielmehr darum, es möglichst schnell gewinn- und stimmenbringend anzulegen. Die Steuereinnahmen flossen fast schneller, als die Politik das Geld der Bürger ausgeben konnte.

Damit ist es in Zeiten von Corona vorbei – die Lage ist komplett gekippt. Auf der einen Seite tröpfeln die Steuereinnahmen plötzlich nur noch, auf der anderen Seite werden milliardenschwere Rettungsschirme aufgespannt.

Corona-Krise: Auch die Hafenwirtschaft wird gestützt

Nun wird auch die für Hamburg systemrelevante Hafenwirtschaft durch die Stundung von Entgelten gestützt. Auf Antrag kann Reedereien und Hafenschiffern die Zahlung der Hafenentgelte für die Monate April, Mai und Juni gestundet werden.

Die Bundesregierung mit Finanzsenator Olaf Scholz (SPD) schlägt den gleichen Weg ein – und hat sogar ein 650-Milliarden-Stützungsprogramm für alle Sektoren der deutschen Wirtschaft, vom Kioskbetreiber bis zum Konzern, aufgelegt.

Das alles sind richtige Entscheidungen – es ist nicht die Zeit, um zu kleckern, sondern zu klotzen. Und manches spricht dafür, dass diese unvorstellbar großen Summen am Ende nicht einmal langen. So rechnet das ifo-Institut inzwischen mit Einbußen bei der Wertschöpfung in Höhe von bis zu 729 Milliarden Euro, sollte die Auszeit bis Ende Juni andauern. Jede einzelne Woche Shutdown-Verlängerung kostet demnach Deutschland zwischen 25 und 57 Milliarden Euro beziehungsweise 0,7 bis 1,6 Prozentpunkte Wachstum.

Es kommt weniger rein, es fließt zugleich mehr ab

Die Regierung erwartet inzwischen selbst einen Konjunktureinbruch von rund fünf Prozent – und damit zugleich einen Steuerrückgang von rund 33 Milliarden oder zehn Prozent. Es ist der Fluch einer solchen Krise, dass sie von beiden Seiten den Finanzchefs in die Kassen greift. Es kommt weniger herein, und es fließt zugleich viel mehr ab: in Sozialleistungen, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld oder Rettungsschirme.

Auch in der Hansestadt ändert sich die Lage total. Die Beteiligungen der Stadt werden in Zukunft dem Finanz­senator Andreas Dressel (SPD) Probleme bereiten. So wird die Dividende der HHLA nach der Gewinnwarnung gekürzt, die Beteiligungen an Flughafen und Hochbahn reißen Löcher. In Fuhlsbüttel wird derzeit nur noch ein Zehntel des üblichen Flugverkehrs abgewickelt, die Hochbahn hat dramatische Rückgänge. Und die Sprinkenhof hat ihren Mietern schon die Stundung in Aussicht gestellt.

Nach der Krise kommen die Spar-Sheriffs

Das alles zeigt, dass sämtliche Haushaltsplanungen der vergangenen Monate nur noch Makulatur sind. Nicht alle Pläne und Versprechen, die in besseren Zeiten noch gut und finanzierbar schienen, werden nun noch möglich sein. Die üppigen Zusagen aus Berlin beispielsweise, die über den Haushaltsausschuss für Infra­strukturprojekte in Hamburg fließen sollten, gehören alle auf den Prüfstand.

Diese Projekte wirken plötzlich wie ein Danaergeschenk, denn die Stadt muss die Projekte kofinanzieren. Ob wirklich noch 120 Millionen für die Sanierung der Kulturfabrik Kampnagel oder ein neues Schwimmbad auf St. Pauli für 40 Millionen Euro drin sind, steht nun dahin. Deplatziert wirken plötzlich auch die geplante Grundrente oder die just verkündete Rentenerhöhung zum 1. Juli: In Westdeutschland steigt sie um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,20 Prozent. Das klingt wie ein letztes Hurra auf die Wirtschaftswunderjahre, die das Virus abrupt beendet hat.

Klar ist auch: Der Job des Finanzsenators wird sich radikal verändern: vom Nikolaus zum Feuerwehrmann und nach Beendigung der Krise zum Spar-Sheriff.