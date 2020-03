Vom Beschwichtigen zur Massenhysterie ist es nur ein Katzensprung. Das zeigen die Börsen, die derzeit vom Allzeithoch crashen, das zeigen aber auch die Forderungen, die in Zeiten des Coronavirus immer schriller und dringlicher werden. Mancher, der gestern noch Großveranstaltungen in Ordnung fand, möchte nun Schulen sofort schließen. Japan ging Ende Februar voran, mehrere Staaten zogen nach – zuletzt Dänemark.

Natürlich: Dieses Virus mit seinen schwer absehbaren Folgen ist eine Bedrohung für Leib und Leben, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Konsequentes Handeln tut not. Aber konsequentes Handeln bedeutet eben nicht, maß- und besinnungslos zu werden. Es gibt einen Punkt, an dem die Angst vor dem Virus schlimmer wird und verheerender wirkt als das Virus selbst. Dieser Punkt dürfte bald erreicht sein. Und überzogene Handlungen könnten am Ende vieles noch schlimmer machen.

Auf dem Papier wirkt es leicht und dürfte viele Schüler sogar freuen: Corona-Ferien! Aber wer nun die Schulen schließt, nimmt damit Millionen Eltern aus dem Wirtschaftsleben. Viele Väter oder Mütter werden dann nicht mehr zur Arbeit erscheinen und dort fehlen, wo sie dringend gebraucht werden - als Pfleger oder Ärzte in den Krankenhäusern, in Supermärkten und Apotheken, bei der Polizei oder den Ämtern.

Das Problem ist längst im Land

Für die Wirtschaft käme diese Zwangspause in einem unglücklichen Moment, in dem längst nicht mehr die Frage ist, ob es eine Rezession gibt, sondern, wie schwer und andauernd sie werden wird. Sie wäre ein Brandbeschleuniger in feuergefährlichen Zeiten.

Auf der anderen Seite stellt sich zudem die Frage, ob Infektionsketten wirklich gestoppt werden können. Natürlich werden sich die Kinder weiter verabreden und miteinander spielen und so auch das Virus übertragen können. Das Problem ist längst im Land – und durch die Reisewelle in den Skiferien wird es sich weiterverbreiten. Und was hilft es, wenn Schulen und Kitas schließen, aber Studenten in Clubs mit 998 anderen Gästen weiterfeiern?

Längst stellt sich die Frage nach der Medikation. Von Woche zu Woche die Dosis zu erhöhen hat eine schwere Nebenwirkung: Sie schürt die Hysterie. Wenn die Experten die Lage für so ernst halten, dass sie die Schulen schließen, sollten sie dem italienischen Vorbild folgen und das soziale Leben komplett einfrieren. Wenn die Lage beherrschbar ist, sind Schließungen von Schulen und Kindergärten ein überzogenes Mittel, das mehr schadet als nützt.