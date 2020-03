Hamburg. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Daviscup-Wochenende von Düsseldorf war die, dass die deutschen Tennisherren wieder einen Anführer haben. Die Art und Weise, wie Jan-Lennard Struff seine beiden Einzelsiege beim 4:1 gegen Weißrussland herausarbeitete, beeindruckte ebenso wie der herausragende Umgang des 29 Jahre alten Warsteiners mit seiner neuen Rolle. Struff präsentierte sich auf dem Court selbstbewusst und unbeirrt, abseits des Platzes zurückhaltend und umsichtig.

Dennoch wäre es falsch zu glauben, dass Deutschland von nun an immer auf seinen Topspieler verzichten kann. Der Weltranglistensiebte Alexander Zverev fehlte zwar nicht zum ersten Mal im Aufgebot von Teamchef Michael Kohlmann, weil er der persönlichen Turnierplanung Vorrang vor dem Fortkommen des Nationalteams einräumte. Aber die zwei Tage von Düsseldorf unterstrichen auch, dass Deutschland ein zweiter Einzelspieler auf Weltklasseniveau fehlt, um den Traum vom vierten Daviscup-Titel nach 1988, 1989 und 1993 Realität werden zu lassen. Philipp Kohlschreiber, der sein Einzel verlor, ist mit 36 Jahren längst über seinen Zenit hinaus. Jüngeres Personal mit der Perspektive, die Großen der Tenniswelt zu bedrängen, ist nicht in Sicht.

Der neue Modus der Daviscup-Endrunde, bei der pro Partie nur noch zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen werden, spielt Teams mit nur einem Topmann und einem starken Doppel, wie es Deutschland mit Andreas Mies und Kevin Krawietz hat, zwar in die Karten, weil ein Einzel- und der Doppelsieg zum Gesamterfolg genügen. Doch auch wenn Struff sich zum Anführer durchgeschlagen hat: Mit Alexander Zverev an seiner Seite wäre Deutschland ein ernstzunehmender Titelkandidat, ohne ihn nur Außenseiter. Deshalb sollte es im Interesse aller liegen, Ende November in Madrid die bestmögliche Mannschaft ins Rennen zu schicken.

