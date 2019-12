Mir ist nicht nach einem weiteren Jahresrückblick zumute. Davon gibt es schon genug, aber nur wenige, aus denen nicht der apokalyptische Geist der Klimapropheten spricht. Dieter Nuhr scheint der Einzige zu sein, der den Maßstab nicht verloren hat. Doch wenn ein Satiriker Realist und die Realität Satire ist, stimmt etwas nicht im Staate Deutschland. Ich habe für meine Weihnachtskolumne viele Danksagungen bekommen, die meisten aber vertraulich, weil sich anscheinend die schweigende Mehrheit nicht mehr traut, öffentlich gegen die publizistische Lufthoheit anzutreten. Das erinnert an die DDR oder an noch schlimmere Epochen der deutschen Geschichte.

Ich werde mir den Mund nicht verbieten lassen, wie es immer wieder versucht wird, falls der älteren Generation empfohlen werden sollte, aus dem Leben zu scheiden. Vor einer Woche kannte ich den empörenden Auftritt des WDR-Kinderchores noch nicht („Oma ist ‘ne alte Umweltsau“). Geht so eine Aktion schief, wird sie schnell zur Parodie oder Satire erklärt. Dieses Rezept muss ich mir merken. Falls Sie also in Zukunft mit irgendeiner Passage in meinen Texten nicht einverstanden sein sollten, bleiben Sie ruhig. Selbstverständlich handelt es sich dann um eine Satire.

Die Fügung „weder – noch“ hat ihre Tücken

Ich frage mich allerdings, ob wir in Zukunft eine korrekte deutsche Sprache überhaupt noch benötigen, wenn der letzte Baum verdorrt und das letzte Auto verschrottet sein wird. Im Augenblick scheint es mir fast banal zu sein, vom Untergang der Erde auf die Kongruenz im Numerus umzuschalten, wobei es nur um einen kleinen Buchstaben mehr oder weniger geht. Doch versuchen wir es.

Vor einer Woche hatte ich geschrieben: „Als mein Vater und ich in die Wohnung wankten, hatte weder er noch ich einen Baum gekauft oder Geschenke besorgt.“ Ein Leser meinte, da es sich bei meinem Vater und mir um zwei Personen, also in der Summe um einen Plural handele, müsse es nicht „hatte“, sondern „hatten“ heißen. So einfach gestaltet sich die grammatische Front in diesem Fall jedoch nicht, da wir es mit der Fügung „weder – noch“ zu tun haben. Werden die Subjektteile („mein Vater und ich“) mit „weder – noch“ verbunden, dann sind sowohl Singular als auch Plural des Verbs möglich. Wenn das Subjekt dem Verb vorausgeht, wird meist der Plural verwendet („weder mein Vater noch ich hatten einen Baum gekauft“). Wenn jedoch das Subjekt dem Verb folgt, wie in meiner Kolumne, ist der Singular häufiger („hatte weder mein Vater noch ich“). Falls ein Subjektteil im Plural steht, wird das Verb in der Regel ebenfalls in den Plural gesetzt („hatten weder meine Brüder noch ich einen Baum gekauft“).

Evangelischer Sonnabend oder katholischer Samstag?

Da wir gerade dabei sind: Vor „noch“ darf kein Komma stehen! Nur falls das „noch“ verdoppelt wird, können Sie beim zweiten Mal ein Komma setzen („weder mein Vater noch ich, noch meine Mutter hatten einen Baum gekauft“). Verbindet „weder – noch“ allerdings selbstständige Hauptsätze, so kann (!) man ein Komma setzen: Weder hat mein Vater einen Baum gekauft[,] noch hat er Geschenke besorgt.

Nächste Leserfrage: Heißt es eigentlich „zu“ Weihnachten oder „an“ Weihnachten? Das kommt darauf an, wo wir uns befinden. Wird die Festtagsbezeichnung mit einer Präposition angeschlossen, heißt es besonders norddeutsch und österreichisch als Zeitangabe „zu“ Weihnachten, zu Ostern, zu Himmelfahrt, zu Pfingsten und zu Silvester. Die Fügung „an“ Weihnachten ist vor allem süddeutsch. Nicht zu verwechseln mit der Zeitangabe ist die Präposition „zu“ in der Wendung jemandem etwas „zu“ Weihnachten (= zum Fest) schenken. Die Präposition drückt hier einen Zweck, einen Grund, ein Ziel aus. Es wäre auch korrekt, die Präposition wegzulassen: „Was hast du Weihnachten gemacht?“

Solche regionalen Unterschiede erinnern an den Streit um den (evangelischen) Sonnabend gegen den (katholischen) Samstag. Der Sonnabend ist weder eine Hamburgensie noch eine Marotte von Axel Springer, sondern zieht sich von Flensburg bis nach Dresden hinab. In der DDR war diese Tagesbezeichnung sogar Pflicht. Die jeweilige Verbreitung erkennen Sie, wenn Sie in die Paginierung, in die Datumszeilen im Seitenkopf der örtlichen Zeitungen schauen.

