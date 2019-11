E-Mails zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.



Haider: Lieber Christoph, Norbert Walter-Borjans will ja neuer SPD-Vorsitzender werden – und schlägt gleichzeitig vor, dass genau diese SPD künftig auf einen Kanzlerkandidaten verzichtet …



Schwennicke: Er ist nicht der erste Sozialdemokrat, der in den Zielen so abrüstet: Wolfgang Tiefensee in Thüringen hat das auch so gemacht. Selbstaufgabe. Stell dir vor, du würdest deiner Verlegerin sagen: 20.000 Auflage ist doch auch ein schönes Ergebnis in diesen digitalen Zeiten. Was würde sie wohl sagen?



Haider: Die würde nicht mehr mit mir sprechen. Soll also heißen: Das war von NoWaBo ein Fehler?



Schwennicke: Das war ein intellektueller Leistungs- und Ambitionsnachweis eines Mannes, der Nummer eins einer strukturellen Volkspartei werden will. Früher rüttelten solche Sozialdemokraten an Zäunen, um zu zeigen, welche Ambitionen auf höchste Ämter sie haben.



Haider: Wenn ich SPD-Mitglied wäre, würde ich so einen nicht wählen ... Schwennicke: Das macht nichts. Die Jusos haben ihn als den ihren erkoren. Kevin Kühnert hat zu Saskia Esken gesagt: Du trittst für uns an, mit unserer Unterstützung, und suchst dir noch einen, der irgendwie als rechts gilt (Steuer-CD!), das aber gar nicht ist. Und geboren war der Held NoWaBo.



Haider: Aber der normale Genosse muss sich spätestens jetzt denken: Wenn wir wieder Richtung 20 und nicht Richtung 10 Prozent kommen wollen, dann wählen wir Olaf Scholz und Klara Geywitz. Schwennicke: Der normale Genosse hat sich zu fast 50 Prozent in der ersten Runde gedacht: Mir doch egal – und hat nicht gewählt. Dein Olaf hat mit Klara Geywitz etwas mehr als zehn Prozent der Parteimitglieder hinter sich gebracht. Am Willen fehlt es ihm nicht, das stimmt.



Haider: Und deshalb gewinnt eben der, der keinen Kanzlerkandidaten will?



Schwennicke: Das hab ich damit nicht gesagt. Ich denke auch, dass diese komische Verzichtsnummer Walter-Borjans Stimmen kostet. Aber eine gemähte Wiese ist das für Scholz trotzdem nicht.