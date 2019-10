Muss man Boxen als Wettkampfsport verbieten?

18.000 Menschen werden am Sonnabend in die O2 Arena in London pilgern, in freudiger Erwartung eines besonderen Abends. Gegeben wird: die Champions League des Boxens, das Finale um die Muhammad-Ali-Trophy im Superleichtgewicht zwischen dem Schotten Josh Taylor (28) und dem US-Amerikaner Regis Prograis (30). Erwartet wird: ein Spektakel über zwölf Runden, energiegeladen, technisch herausragend, körperlich brutal. Eben das, was Boxfans lieben.

Es gibt viele Menschen, die das nicht verstehen. Und ihre Zahl ist gewachsen in den vergangenen Monaten mit jeder furchtbaren Nachricht, die aus den Boxringen in die Welt hinausging. Vier professionelle Faustkämpfer sind in diesem Jahr infolge der Ausübung ihres Berufs gestorben, zuletzt am 16. Oktober in Chicago der 27 Jahre alte US-amerikanische Superweltergewichtler Patrick Day, der im Duell mit seinem Landsmann Charles Conwell so viele Kopftreffer einsteckte, dass sein Gehirn irreparabel geschädigt wurde. Was seriöse Boxer tun Seitdem wird wieder die Frage gestellt, die immer kommt, wenn sich tragische Todesfälle häufen: Sollte Boxen als Wettkampf verboten werden? Fraglos wirkt ein Sport, in dem die vorsätzliche Verletzung eines Gegners nicht nur vom Regelwerk geschützt, sondern gar Ziel ist, archaisch. Ein seriöser Kämpfer – und davon gibt es weit mehr, als Kritiker glauben – wird niemals vorgeben, den Gegner verletzen zu wollen, sondern nur, ihn für zehn Sekunden kampfunfähig zu schlagen. Aber das Boxen und all seine Ausprägungen bedient niedere Instinkte, weil es körperliche Überlegenheit überbetont und das (Faust-)Recht des Stärkeren zementiert. Boxen funktioniert nach Regeln und wirkt integrativ Wer jedoch weiß, dass das Boxen über alle Gesellschaftsschichten und Altersklassen hinweg Menschen fasziniert, weil das Element des Kampfes in uns allen steckt; und wer erlebt hat, welche integrative Kraft dieser Sport gerade für jene besitzt, die erst durch das Boxen den Umgang mit Disziplin und Regeln lernen, der kann gar nicht anders, als ein Verbot abzulehnen. Ein Bannstrahl wäre sogar gefährlich, denn wer im Internet die vielen Tausend Videos sieht, in denen Menschen in illegalen Kämpfen ungeschützt aufeinander einschlagen, der weiß, dass es die deutlich bessere Variante ist, die Kontrolle zu behalten und die, die es wagen, nach Regeln gegeneinander antreten zu lassen. Allerdings gilt es als Konsequenz aus den jüngsten Todesfällen, diese Regeln zu überarbeiten und zu verschärfen. Dass der Argentinier Hugo Santillan (23) nur fünf Wochen nach seiner Niederlage im Juni gegen den Hamburger Artem Harutyunyan in seiner Heimat wieder kämpfte und nach diesem Kampf starb, weil sich der nationale Verband über die vom Bund Deutscher Berufsboxer nach der Vielzahl schwerer Kopftreffer ausgesprochene Schutzsperre hinwegsetzte, ist ein Skandal, der sich niemals wiederholen darf. Das "Gewichtmachen" besser überwachen Ein Ansatz wäre, Titelkämpfe von zwölfmal drei Minuten Länge auf achtmal drei oder zwölfmal zwei Minuten zu verkürzen, um die körperliche Erschöpfung, die Kopftreffer begünstigt, zu minimieren. Auch das für den Körper so schädliche Gewichtmachen, das lebenswichtige Flüssigkeit entzieht und zu gefährlichen Ausfallerscheinungen führen kann, müsste besser überwacht werden. Vor allem aber muss sich die Ausbildung von Trainern und Ringrichtern sowie die Einstellung von Managern, Promotern und Fans verändern. Kämpfe müssen bei Serien von Kopftreffern früher abgebrochen werden, anstatt jene, die sich am K. o. weiden wollen, zu befriedigen. Wer öffentlich erklärt, im Ring bis zum Tod kämpfen oder gar seinen Gegner umbringen zu wollen, gehört gesperrt. Sterberate im Boxen liegt bei 0,13 Todesfällen pro 1000 Teilnehmer Es braucht mehr Weitsicht und weniger Gier bei der Ansetzung von Kämpfen, um „Mismatches“ gar nicht erst zuzulassen – und klarere Absagen an Boxer, die aus finanziellem Druck bereit sind, ihr Leben zu riskieren. All das wird nicht verhindern, dass Boxer im Ring sterben. 233 waren es in den 1920er-Jahren, im ersten 2000er-Jahrzehnt 103. Die Sterberate im Boxen liegt bei 0,13 Todesfällen pro 1000 Teilnehmer und Jahr, viele andere Sportarten liegen darüber. Beim Bergsteigen in den Alpen verloren 268 Menschen allein 2018 ihr Leben. Sport ist kein Mord, aber ein Risiko, das Menschen bewusst eingehen, auch die Profiboxer. Trotzdem ist es nicht nur möglich, sondern dringend an der Zeit, sie besser zu schützen.