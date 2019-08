Der Autor ist Politik-Redakteur des Hamburger Abendblatts.

Foto: Andreas Laible / HA

Aber es gibt eine Front des Hasses. Wer sich an diese Linie wagt, den trifft die Hetze: Politiker, Journalisten, Vereinsvorsitzende, engagierte Anwälte oder Bürgermeister. Sie trifft Parteien, Menschen in Ortsvereinen, in Initiativen. An dieser Front gibt es keinen Schutz. Hier lässt sich der Hass nicht wegklicken wie bei Facebook.

Jetzt stehen Wahlen in Ostdeutschland an, in Sachsen und Brandenburg, und bald auch in Thüringen. Im Vorfeld gab es Übergriffe auf Parteibüros und Wohnungen von Politikern, links wie rechts wie Mitte. Wir müssen die Gefahr durch Übergriffe ernster nehmen, als das bislang passiert.

Der Zusammenhalt Deutschlands entscheidet sich nicht in Brüssel oder Berlin. Sondern im Kleinen, vor Ort, in Nachbarschaften. Deutschland läuft Gefahr, dass viele Menschen abgeschreckt werden, Verantwortung zu übernehmen. Viel zu spät, aber immerhin – nach den Gewalttaten ist in Deutschland eine ernste Debatte über den Umgang mit der Hetze entfacht.

In der deutschlandweiten Debatte ist die Herausforderung erkannt. Vor Ort muss jetzt der Einsatz eines jeden in Vereinen, in Parteien, in zivilen Gruppen folgen. In der Nachbarschaft, im Großstadtviertel, im Kleingartenverein, im Fußballclub, in der Flüchtlingsinitiative, im Obdachlosentreff. Dort, wo Politik auch gemacht wird.

Von Mensch zu Mensch. Dem Hass dürfen wir nicht das Feld überlassen.