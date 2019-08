Nicht nur Moia – Verkehrspolitik für alle!

Der Autor leitet das Wirtschaftsressort beim Hamburger Abendblatt.

Foto: Andreas Laible / HA

Die Stadt tritt aufs Gaspedal, um sich pünktlich zum Mobilitätskongress ITS (Intelligent Transport Systems) im Oktober 2021 den mehr als 10.000 Fachbesuchern aus der ganzen Welt als Vorreiter für moderne Verkehrsmittel zu präsentieren. Es steht außer Frage, dass die Suche nach der Mobilität der Zukunft eine der wichtigsten Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren sein wird. Verbrennungsmotoren in Pkw, Lastwagen und Bussen werden – mit Blick auf den Klimawandel und die hohe Schadstoffbelastung in den Zentren der Metropolen – Platz machen müssen für alternative Fortbewegungsmittel. Und auch Carsharing-Konzepte müssen wegen der ökologischen Herausforderungen schnell an Bedeutung gewinnen.

Allerdings sollte der Senat sich bei der Vorbereitung auf den ITS-Kongress in gut zwei Jahren nicht in zum Teil sicherlich sinnvollen, zum Teil aber auch mehr als fragwürdigen Mobilitätsprojekten verlieren. Im Zentrum der Verkehrspolitik für Hamburger, Pendler aus dem Umland und Touristen muss ein verlässlicher und komfortabler Nahverkehr stehen. Denn er bewegt die Massen – und zwar ökologisch verträglich. Aber genau hier hakt es seit langem.

Die S-Bahnen sind unpünktlich, fallen häufig aus und gerade an heißen Sommertagen erinnern sie eher an eine gut geheizte Sauna als an ein Verkehrsmittel, in welches man gerne einsteigt und vor allem vom privaten Pkw umsteigt. Die Millionen-Metropole Hamburg muss in den kommenden Jahren – mit Hilfe der Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein – vor allem eines schaffen: Möglichst viele Hamburger und Pendler davon überzeugen, dass sie ihr ökologisch schädliches Auto in der Garage stehen lassen und sich für einen modernen, umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr begeistern. Damit dies gelingt, müssen Politik und Bahnbetreiber viel Geld in die Quantität und Qualität ihrer Angebote stecken. Sicherlich gibt es hier bereits ordentliche Ansätze, aber ausreichend ist das Engagement von Senat und Logistikunternehmen längst nicht.

Zudem müssen die Regierenden im Rathaus auch über Verbote nachdenken. So sollte eine Umweltzone in der Innenstadt, die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nicht mehr befahren werden darf, kein Tabu sein. Denn erst dann würden Alternativen wie E-Scooter und Elektrosammeltaxis wirklich Sinn machen. Derzeit hat man eher den Eindruck, dass Moia, Uber, Tier und Co. den Straßenverkehr noch zähflüssiger machen als er zuvor schon war.

Politik sollte Zukunftswege aufzeigen und darf experimentieren, um sinnvolle Innovationen anzustoßen. Sie darf sich aber gerade in der Verkehrspolitik nicht im Klein-Klein verlieren und dabei das Große und Ganze vernachlässigen – dafür ist dieser Bereich für eine Metropole wie Hamburg zu wichtig.