Rothenbaum: Erster Aufschlag gelungen

Hamburg. Vielleicht war es gut, dass Alexander Zverev am Sonnabendnachmittag am Rothenbaum den Finaleinzug verpasste. Ein Titelgewinn des besten deutschen Tennisprofis bei der Rückkehr in seine Heimatstadt wäre für die neuen Turnierdirektoren Sandra und Peter-Michael Reichel in den kommenden Jahren die Messlatte des sportlichen Gelingens gewesen. So bleibt für die Hamburg European Open, die mit Zverev, dem Österreicher Dominic Thiem und dem Italiener Fabio Fognini so viele Top-Ten-Spieler boten wie seit zehn Jahren nicht, Optimierungspotenzial auch auf dem Platz.

Abseits der Courts war das, was nach der Vergabe der Turnierlizenz vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) an die Familie Reichel als „kompletter Neustart“ angekündigt war, tatsächlich schon nah am Optimum. Auch wenn auf der Anlage an der Hallerstraße vieles ähnlich aussah wie unter der Ägide Michael Stichs, Turnierdirektor von 2009 bis 2018, gelang es mit einigen Kunstgriffen wie einem Kinderspielplatz oder der Renovierung der Innen- und VIP-Bereiche, eigene Akzente zu setzen. Auch das Eröffnungsevent, das sportlich erwartungsgemäß unter dem Wegfall von Stichs Legendenmatch litt, war mit Livekonzerten der Hamburger Goldkehlchen und von Max Giesinger eine bereichernde Verbindung von Kultur und Sport.

Miteinander aller am Turnier Beteiligten ist wieder möglich

Fraglos kamen zum Neustart eine Reihe glücklicher Fügungen zusammen. Dass Zverev Anfang Juli in Wimbledon in der ersten Runde scheiterte und zudem seinen Manager Patricio Apey gefeuert hatte, der ihn in den vergangenen Jahren von der Rückkehr nach Hamburg abhielt, war das erste Ass. Das Wetter – am Mittwoch und Donnerstag fast schon zu heiß – spielte ebenfalls aufseiten der Reichels. Dazu kam die Verbindung mit der Beachvolleyball-WM, ohne die auch das Turnier am seidenen Faden gehangen hätte. Aber das Glück ist mit den Tüchtigen, und mit ihrer beharrlichen, fleißigen, gleichzeitig offenen und ehrlich an Hamburg interessierten Art haben sich die Österreicher diesen Start verdient.

Der wichtigste Effekt ihrer Amtsübernahme ist jedoch der, dass ein Miteinander aller am Turnier Beteiligten wieder möglich ist. Stichs Verdienste, das 1892 zum ersten Mal ausgetragene Traditionsevent nach dem Verlust des Mastersstatus 2008 ohne nennenswerte Hilfe des Verbands und der Stadt übernommen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt zu haben, sind unbestritten. Sein Verhältnis zur Stadt und vor allem zum DTB jedoch war, und daran tragen alle Schuld, stets belastet. Dieser Knoten wurde mit der Neuvergabe an die Reichels durchschlagen.

Im kommenden Jahr ist die Anlage der Star

Abzuwarten bleibt allerdings, wie nachhaltig ihr Wirken am Rothenbaum sein wird. Die Absicht, langfristig zu arbeiten, haben alle Parteien betont. Dazu jedoch braucht es dringend mehr von jenem Engagement der lokalen und überregionalen Wirtschaft, das auch Stich stets vermisste. Die Reichels rechnen in diesem Jahr mit einem hohen sechsstelligen Defizit, das sie als Anschubfinanzierung verbuchen. Auf Dauer ist ein solcher Verlust nicht tragbar. Die Stadt wird, wenn sie sich nicht den Unmut der anderen Topsport-Veranstalter zuziehen will, nicht jedes Jahr hohe sechsstellige Zuschüsse leisten. Auch wenn sie endlich verstanden zu haben scheint, welchen wirtschaftlichen Nutzen sie aus dem Rothenbaum zieht.

Im kommenden Jahr ist die Anlage der Star, die für zehn Millionen Euro generalüberholt wird. Aufgrund der Olympischen Spiele in Japan liegt das Turnier eingequetscht zwischen Wimbledon und Tokio; viele der Top-50-Spieler werden dann pausieren, Zverev eingeschlossen. Aber wenn die Rothenbaum-Woche 2019 eins wieder einmal bewiesen hat, dann dies: Dass die Hamburger Tennisfans treu und dankbar dafür sind, die weltbesten Spieler auf Sand anfeuern zu dürfen. Und das ist mehr wert als alles andere.