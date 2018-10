Das Geld ist nicht weg. Es ist woanders!

Was ist Schein, was Wirklichkeit? Eine Geschichte über einen Fahrradhändler und eine Bank.

Als ich mal eine etwas höhere Rechnung bezahlen musste (die Sieben-Tage-Miete für vier Leihräder), sagte der Ladeninhaber wohlmeinend zu mir: „Ihr Geld ist ja nicht weg, es ist jetzt nur woanders.“

Tatsächlich tröstete mich seine Sicht der Dinge ein wenig. Seine Schuhe waren sehr abgetragen, sein T-Shirt verwaschen und ausgeleiert. Vielleicht waren die Moneten bei ihm ja tatsächlich viel besser aufgehoben. Vielleicht liebte er auch nur den etwas schäbigen Style, und der etwas chaotische wirkende Laden läuft in Wahrheit bombig.

Manchmal sind die Dinge ja anders, als es den Anschein hat. Gelegentlich sind sie aber doch genau so!

Die Bank ist weg

Darf ich an die Bank in Niendorf erinnern, über die ich in der vergangenen Woche an dieser Stelle geschrieben habe? Sie war mit der Rückenlehne zur Straße aufgestellt, sodass sich der Blick zwangsläufig auf eine dichte Buchenhecke richtete. Darauf wollte nie jemand sitzen. Nun ist die Bank weg!

„Es gab eine Beschwerdelage von Bürgern“, bestätigte der Sprecher des Bezirks Eimsbüttel in klarem Amtsdeutsch auf Nachfrage. Der Standort sei offenbar nicht gut angekommen.

Ach was!

Das Thema hat es in die Oberliga der Stadtteilthemen geschafft. Sogar eine Kleine Anfrage an die Bezirksversammlung provozierten die Bänke. Dabei meinten es die Bezirksmitarbeiter doch nur gut. Weil der Niendorfer Osten mit dem öffentlichen Personennahverkehr schlecht angebunden ist, hätten ältere Bewohner um ein paar Bänke gebeten, damit sie, wenn sie vom Einkaufen kommen, zwischendurch mal ausruhen könnten, sagte der Behördensprecher.

Die Bank vom Helvetierweg ist nicht weg, sie ist nur woanders. Sie steht jetzt einige Meter weiter am Fuhlsbütteler Weg, wo man seinen Blick schweifen lassen kann. Eine neue „Beschwerdelage“ ist nicht zu befürchten.

