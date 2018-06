Der singende Busfahrer von Linie 6

Haltestelle Kirchenallee am Hauptbahnhof, warten auf den Bus der Linie 6 an einem Freitagabend, ein junger Mann im Rollstuhl sucht Schutz vor dem Nieselregen unter dem Kunststoffdach. Wir quetschen uns in das Ziehharmonika-Gefährt, der Rollstuhlfahrer schaut verzweifelt auf die drei Kinderwagen im Gang. „Kriegen wir den Kollegen noch irgendwie mit?“, fragt der Busfahrer über die Lautsprecher.

Die Mütter schieben die Kinderwagen zur Seite, eine Frau bückt sich, um die Rampe herunterzuklappen. „Bekommt ihr das echt alleine hin?“, staunt der Fahrer. Als der Rollstuhlfahrer erleichtert ein Handzeichen gibt, schallt aus den Miniboxen ein dickes Kompliment: „Die Dame, die so schön geholfen hat, steigt bitte nachher hier vorne bei mir aus. Dann gibt es ein kleines Geschenk.“

"Wer Hans Albers nicht

Der Busfahrer steuert sein Gefährt in die Lange Reihe und muss warten, ein Taxi parkt gerade aus. „Wisst ihr eigentlich, dass unser Hans Albers hier geboren wurde?“, fragt er. Alle Blicke richten sich auf das Haus mit der Nummer 71. Dann stimmt der Fahrer noch lauthals „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ an. Manche summen mit, die Erschöpfung auf den Gesichtern nach einem langen Arbeitstag weicht einem Strahlen.

Als ich an der nächsten Haltestelle aussteige, ruft der Busfahrer: „Wer Hans Albers nicht kennt, der hat das Leben verpennt.“ Durch die schließenden Türen höre ich noch das Gelächter der Passagiere. Ich weiß nicht, ob die HVV-Chefetage das alles gut findet. Ich weiß nur, dass dieser Busfahrer seine Fahrgäste gerade sehr glücklich gemacht hat. Danke!

