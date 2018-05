Wer ist eigentlich ... Marlies Fischer?

Immer montags: Der Fragebogen an die Abendblatt-Autoren, deren Namen man regelmäßig in der Zeitung liest. Heute: Marlies Fischer.

Ich bin Journalistin geworden, weil:

Ich bin neugierig, gehe den Dingen gern auf den Grund, gebe mich nicht mit ersten Antworten zufrieden.



Meine großen Themen sind:

Viele Jahre lang Europa, heute Gastronomie und Kulinarik. Und als ewige Liebe das britische Königshaus.



Ich wollte immer zum Hamburger Abendblatt, weil:

Das hat sich so ergeben. Nach Studium und Berufsanfang waren Hamburg und das Abendblatt die große weite Welt.



Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze:

Wasser, Wind sowie die Trilogie aus blauem Himmel, weißen Schäfchenwolken und goldgelber Rapsblüte.

Marlies Fischer

Foto: HA / A.Laible

Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden besser werden müssen: Das Wetter, die Staulage und die Zustände bei der S-Bahn.



Demnächst würde ich gern mal ein Interview führen mit:

Königin Elizabeth II.



Das wären meine wichtigsten Fragen: Wird Charles noch König? Haben Sie die Netflix-Serie "The Crown" gesehen? Was ist das Geheimnis Ihrer langen Ehe?



Der interessanteste Interviewpartner, den ich bisher hatte:

Jeder, der etwas zu erzählen hat, ist interessant. Die Bundeskanzlerin ebenso wie ein EU-Kommissar oder ein Lotse in der Kieler Bucht.





Die schwierigste Geschichte, die ich recherchieren musste:

Immer, wenn Menschen unter Gewalt zu leiden haben, zum Beispiel Reportagen aus Bosnien während des Krieges oder aus Nordirland während der Unruhen. Und die Reportage von der Trauerfeier für Prinzessin Diana im September 1997. Es war wirklich sehr, sehr traurig.



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück:

Ronald Reagan und Helmut Kohl in Bergen-Belsen, ein Händedruck von Prinzessin Anne bei einer königlichen Filmpremiere in London, George W. Bush in Stralsund, G 7 in Heiligendamm, Barack Obama bei der Nato in Straßburg, Evangelischer Kirchentag in Hamburg, ein Interview mit Angela Merkel im Kanzleramt, eine Nahost-Reise mit dem damaligen Außenminister Steinmeier, die Transatlantik-Regatta DCNAC von Newport/USA nach Hamburg. Und noch so viele andere aus 34 Berufsjahren.



Im Hamburger Abendblatt lese ich am liebsten:

den Kulturteil, die letzte Seite, das Magazin in der Wochenend-Ausgabe.



Wenn ich Chefredakteur des Ham­burger Abendblatts wäre, würde ich:

die Selbstgefälligkeit der Stadt kritisieren. Und mich zur Autorin ernennen.



Neben dem Hamburger Abendblatt lese ich zum Beispiel folgende Zeitungen/Zeitschriften:

"Spiegel", "Zeit", "SZ" und die "Yacht", außerdem "The Guardian", "New York Times", "Seattle Times" und Blogs rund um Essen, Trinken und Kulinarik.



Die sozialen Medien sind für mich:

Ein Rechercheinstrument und die Möglichkeit, sich mit dem Sohn in den USA schnell auszutauschen. Aber auch Zeitfresser.



Meine größte Leidenschaft ist:

Baden im Meer bei jeder Gelegenheit und ab 15 Grad Wassertemperatur.



Mein Lieblingsbuch/Lieblingsautor ist:

Bill Bryson, Marina Lewycka, Maria Semple. Immer wieder Thomas Mann.



Das mache ich, wenn ich nicht arbeite: Zeit mit Familie und Freunden verbringen, radeln, segeln, schwimmen, reisen.



Menschen, die an der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Medien zweifeln, sage ich:

Sie leben in einer Demokratie. Einer ihrer Grundpfeiler ist Presse- und Meinungsfreiheit. Wissen Sie, was das für ein Geschenk ist?





Vita: Marlies Fischer wuchs in ihrer Geburtsstadt Lübeck auf und machte dort Abitur. Nach dem Studium der Germanistik, Publizistik und Politikwissenschaft in Münster und Göttingen war die Landeszeitung in Lüneburg die erste berufliche Station. Es folgten seit 1987 die Abendblatt-Redaktion in Harburg, ein Stipendium vom German Marshall Fund an der Duke University in Durham (North Carolina), das Londoner Korrespondenten-Büro vom Springer-Auslandsdienst (SAD), die Berichterstattung über Europa im Politik-Ressort, die Ressorts Wochenend-Magazin und Lokales. Sie lebt mit ihrem Mann im Hamburger Norden.

