Schwerin. Die Diebe knacken Autos in fünf Bundesländern und bringen sie über die Grenze nach Polen. Dort werden die Wagen in Teilen oder ganz verkauft. Die Polizei ist der Bande nun auf die Schliche gekommen.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat gegen zwei Männer Anklage wegen schweren Bandendiebstahls erhoben. Die beiden 31 und 27 Jahre alten Polen sollen seit Mai 2022 in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Autos entwendet haben, um die Fahrzeuge als Ganzes oder in Einzelteilen in Polen zu verkaufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Dem 31-Jährigen werden 22 Fälle, dem 27-Jährigen fünf Fälle zur Last gelegt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 190.000 Euro.

Beide Tatverdächtigen sind in Untersuchungshaft. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund reichte die Anklage beim Landgericht Schwerin ein. Im Falle einer Verurteilung müssen die Täter mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Der 31-Jährige gilt als Hauptverdächtiger und Kopf einer Bande. Insgesamt wurden sieben dieser Bandenmitglieder in Deutschland und Polen festgenommen.

