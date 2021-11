Endlich gibt es wieder Märchen im Michel

Im wunderbaren Michel, groß und hell erleuchtet, vorne der Weihnachtsbaum und überall Weihnachtsmusik und Weihnachtsaugen. Dazu die Chöre und stimmungsvollen Geschichten, so fühlt sich Weihnachten an, und wir alle brauchen wieder eine große Portion an Weihnachtstönen und Weihnachtsduft“. So treffend beschreibt Chorleiter Jens Bauditz die Benefiz-Veranstaltung „Märchen im Michel“ zugunsten des Abendblatt-Vereins, die nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr, nun wieder am 11. Dezember um 14.30 Uhr und um 18 Uhr stattfindet.

Jens Bauditz wird mit seinem Neuen Knabenchor Hamburg sowohl bei dem Nachmittagsevent speziell für Kinder ab vier Jahren als auch bei der feierlicheren Veranstaltung am Abend dabei sein und traditionelle Weihnachtslieder, von „Alle Jahre wieder“ bis hin zu „Leise rieselt der Schnee“ singen und mit altem gregorianischen Weihnachtsgesang Gänsehautmomente erzeugen.

Natürlich werden auch die Latvian Voices mit ihrer Lucia-Königin in den Michel zweimal einziehen. Die A-cappella-Gruppe aus Lettland hat zahlreiche internationale Chorwettbewerbe gewonnen, die Sängerinnen sind musikalische Botschafter ihres Landes und haben bereits früher bei „Märchen im Michel“ die Zuhörer mit ihren glockenhellen, feinen Stimmen begeistert.

Musikalisch ähnlich stimmgewaltig ist der Mädchenchor Hamburg, der mit rund 50 Sängerinnen zwischen 14 und 24 Jahren auftreten wird. „Der Michel ist für den Mädchenchor Hamburg neben der Staatlichen Jugendmusikschule ein Art kirchliche Heimat, in der wir uns sehr zu Hause fühlen“, sagt Chorleiterin Gesa Wehrhahn. Die Sängerinnen werden bei der 70-minütigen Veranstaltung am Nachmittag bunte und fröhliche Weihnachtslieder, die neben Deutschland auch aus Irland und Südafrika kommen, singen. Am Abend erklingt dann eher „gesetztere“ Weihnachtsliteratur, darunter mit „Mu süda, ärka üles“ auch ein Weihnachtslied aus Estland, das eine Gastschülerin aus Estland dem Chor „mitgebracht“ hat. „Bei Märchen im Michel freuen wir uns besonders auf das erfahrungsgemäß bunte und wache Publikum von ganz jung bis ganz alt, den Gesang der Kolleginnen aus Lettland und auf die Lesungen“, sagt Gesa Werhahn.

Am Nachmittag wird neben Hauptpastor Alexander Röder wieder ein Kind eine Geschichte vorlesen, und zwar die Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2021 in Hamburg Johanna Wood. Die Zwölfjährige vom Struensee Gymnasium wird dann die sehr aktuell angelegte Geschichte von „Mutter Natur“ vorlesen. Mit dem Märchen, das in Norwegen spielt, hat Minu Böhme vom Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer den Schreibwettbewerb der Hamburger Märchentage 2019 gewonnen. Das Projekt wird vom Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt. Ein Großteil der Erlöse aus der Benefiz-Veranstaltung im Michel wird an diese wunderbare Märchen-Initiative gehen, neben der Unterstützung für Kinder alleinerziehender Mütter.

Am Abend wird die Siebtklässlerin dann das Siegermärchen des Märchenschreibwettbewerbs aus 2020 vorlesen, das Elina Koeslag in der fünften Klasse am Gymnasium Heidberg verfasst hat. Sie hat ein spannendes Abenteuer über eine selbstlose Karotte geschrieben, die sich mit ihrem Hundefreund auf die Suche nach Schnee in die Berge begibt. Johanna Wood, die in ihrer Freizeit selber gerne liest und schreibt, findet beide Märchen toll „und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich beide Geschichten vorlesen darf“.

Die anderen beiden Vorleserinnen, Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, sowie Schauspielerin Pheline Roggan gehören inzwischen fest zum ehrenamtlichen Ensemble. Sie werden nur abends während der 90 Minuten dauernden Veranstaltung auftreten und die Besucher mit ihren schönen Stimmen und Geschichten verzaubern.

Das diesjährige „Märchen im Michel“ wird unter den 2G-Regeln stattfinden. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene nach Vorlage der entsprechenden Zertifikate und Ausweise Zutritt zu den Veranstaltungen haben. Kinder unter 12 Jahren sind laut Senatsbeschluss von der 2G-Regel ausgenommen. Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gilt aktuell eine Übergangsfrist in der ein Besuch von 2G-Veranstaltungen ebenfalls ohne Impfschutz und ohne Testnachweis möglich ist.