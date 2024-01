Die Woche aus Sicht der Leser: 20./21. Januar 2024

Den Menschen fehlt Vertrauen

17. Januar: Leitartikel: „Trumps Blitzsieg. Seine innerparteilichen Konkurrenten sind mit ihren Strategien gescheitert“

Wenn jemand mit so vielen Skandalen behaftet ist und trotzdem mit solch einer überwältigenden Mehrheit gewählt wird, zeigt das doch, dass in den USA einiges im Argen liegt. Die Realität zeigt, dass eine nicht zu unterschätzende Bevölkerungsschicht eine Veränderung in den USA haben will. Das „Amerika-First“-Syndrom ist in den letzten vier Jahren eher gewachsen als verschwunden. Es zeigt aber auch, dass die Demokratien in der Welt schwächeln. Man sollte sich nichts vormachen, in Europa sieht es nicht besser aus. Ungarn, Italien und die Slowakei haben einen Wandel vollzogen. Polen hat es durch ein breites Bündnis geschafft, den Trend zu stoppen, aber nicht zu beenden. Frankreich, Holland und auch Deutschland stehen mächtig unter Druck. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Der Hauptgrund ist wohl die Politikausrichtung. Die Menschen fühlen sich durch die anderen Parteien nicht mehr vertreten. Viel zu lange wurden diese Menschen ignoriert und nicht ernst genommen. Das Vertrauen zu den Verantwortlichen ist verschwunden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob es in Deutschland, Europa oder in den USA ist. Eine Demokratie ist immer in Gefahr, wenn Menschen glauben, dass gegen ihre Interessen Politik gemacht wird. Dann haben Agitatoren wie Trump ein leichtes Spiel.

Fred Bonkowski

Populistische Forderungen

16. Januar: „CSU-Chef Söder: AfD-Verbot nicht zielführend“

Es ist schon der blanke Hohn und populistisch dazu, wenn Söder „eine andere Politik der Bundesregierung“ fordert und ein Verbot der AfD als „nicht zielführend“ ablehnt. Schließlich ist er langjähriger Ministerpräsident Bayerns, in dem nach Hessen die AfD mit über 14 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl 2023 den größten „Erfolg“ in einem westlichen Bundesland erzielen konnte. Nimmt man die „Freien Wähler“, die sogar erneut mit in der bayrischen Staatsregierung sitzen, noch dazu, dann findet sich in Bayern das höchste Potenzial an Wählern der extremen Rechten wieder. Aber selbstverständlich ist es allein die Ampelkoalition, die für den Rechtsruck auch in Bayern verantwortlich ist und aktuell für die weit verbreitete Unzufriedenheit, die sich in den sogenannten „Bauernprotesten“ manifestiert. Dass die CSU (fast) ausnahmslos das Wirtschaftsministerium „gepachtet“ hatte, das für all die Mängel und Fehlentwicklungen in der Agrarwirtschaft über Jahrzehnte hinweg verantwortlich war, wenn es eine CDU/CSU geführte Bundesregierung gab, bleibt selbstverständlich unberücksichtigt. Erfolgreich konnten die Bauernverbände Lobbyarbeit betreiben, die die Großbetriebe förderte, die kleinen Betriebe aber benachteiligte und den ersteren die Milliarden an Agrarsubventionen zuschusterte. Nun wird der Ampelkoalition all das, was jahrzehntelang versäumt wurde, vor die Füße gekippt und die Regierung ganz im Tenor der AfD als „unfähig“ bezeichnet. So wird das nichts mit dem politisch inhaltlichen Kampf gegen die AfD.

Ulrich Reppenhagen

Politik machen für die Bürger

15. Januar: „AfD-Verbot: Ja oder nein? Bei der NPD scheiterten zwei Versuche. Was bei der AfD dafür spricht – und was dagegen“

Abgesehen davon, dass ein Verbotsverfahren sich über mehrere Jahre hinziehen und möglicherweise weitere Wähler der AfD zuführen würde, erinnert mich diese Denkweise an den Autofahrer, der während der Fahrt eine aufleuchtende rote Lampe mit einem Hammer zum Erlöschen bringt und seine Fahrt unbeirrt fortsetzt. Unsere Ampel-Regierung und sogar Oppositionspolitiker möchten lieber die rote Lampe ausschalten als den Ursachen auf den Grund zu gehen, weshalb die AfD immer stärker wird. Es wird Zeit, dass die Ampel endlich erkennt, wo den Menschen der Schuh drückt, und ihre Politik für und nicht gegen die Bürger dieses Landes macht. Die AfD würde sehr schnell an Zustimmung verlieren, wenn die Menschen erkennen, dass die Regierung ihre Anliegen ernst nimmt und danach handelt.

Gerhard Hölzel

Ein Verbot wäre zu leicht

Ist die AFD in Teilen rechtsextrem? Mit Sicherheit ja. Soll man sie deshalb verbieten? Mit Bauchschmerzen eher nein. Eine Partei, die sich leider zur zweitstärksten Kraft in Deutschland entwickelt hat einfach zu verbieten und dann so weiter zu machen wie bisher, das wäre zu leicht. Man muss einfach auch mal erkennen, dass die von Frau Merkel eingeläutete Flüchtlingspolitik weder in Deutschland noch sonst in Europa eine Mehrheit hat. In dieser Frage sich handlungsfähig zu zeigen, wäre eine Stärkung der Demokratie. Es ist eben auch demokratisch, wenn eine deutliche Mehrheit eine andere Meinung hat als Frau Göhring-Eckart oder Frau Esken.

Roland Möck

Ein Tropfen zu viel

15. Januar: Leitartikel: „Gebt mir einen Trecker! Lust auf Empörung haben alle. Warum wir uns zusammenreißen müssen“ und Leserbrief: „Große Wut, kleine Kürzung“

Es geht nicht darum, dass jeden mal die Lust überkommt zu protestieren, nur weil irgendetwas schlecht oder gar nicht funktioniert, und dass das nur nicht möglich ist, weil nicht jeder einen Trecker hat. Die höhere Besteuerung des Agrardiesels ist auch nicht der eigentliche Grund für die Proteste der Bauern, sondern nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sonst hätten sich den Protesten nicht Handwerker, Spediteure und andere Branchen angeschlossen, und die Akzeptanz der Bevölkerung für die Bauern wäre nicht so hoch. Der Bürger ist es gewohnt, dass viel über Probleme geredet wird, deren Lösung aber selten oder halbherzig erfolgt. Neu ist, das man den Eindruck bekommt, dass es gar nicht mehr um das Lösen der Probleme der Bürger geht, sondern nur um das Befriedigen der ideologischen Wünsche der eigenen Parteiklientel. Wie kann es sein, dass sich ein Wirtschaftsminister in einer akuten Energiekrise für das Abschalten der letzten Atomkraftwerke in unserem Lande ausspricht und gleichzeitig die Meinung vertritt, die veralteten Atomkraftwerke in der Ukraine sollten weiter betrieben werden, denn die wären ja nun einmal gebaut? Dafür wird in Deutschland verstärkt Kohlestrom produziert, als ob CO 2 keine Rolle mehr spielen würde, aber moderne Kohlekraftwerke wie Hamburg Moorburg abgeschaltet. Anstatt Techniken zu fördern, die CO 2 reduzieren oder sein Abscheiden und Speichern bei der Verbrennung ermöglichen, wird der Bürger mit einem Heizungsgesetz beglückt, welches hohe Subventionen benötigt und dafür bis 2035 so viel CO 2 einspart wie China an einem einzigen Tag produziert. Da Diskussionen darüber unerwünscht waren, wurde versucht, dieses Gesetz verfassungswidrig unter Missachtung der Rechte des Parlamentes kurzfristig vor der Sommerpause noch zu beschließen. So etwas ist nicht nur juristisch fragwürdig und undemokratisch, es ist auch nicht vertrauensbildend. Unternehmen und besonders der Mittelstand werden mit überbordender Bürokratie sowie den weltweit höchsten Energiekosten traktiert. Eine verlässliche unternehmerische Planung ist kaum noch möglich durch die vielen zum Teil widersprüchlichen Anforderungen aus der Politik. Dies führt zur Abwanderung von Unternehmen ins Ausland, kostet Arbeitsplätze und vielfach auch zu Produktionsergebnissen mit höherer CO 2 -Emission als in Deutschland. Unser Sozialstaat ist mit einer schrankenlosen Migrationspolitik nicht zu vereinbaren, trotzdem werden keine wirklichen Änderungen an dieser Politik vorgenommen. Es wird ein verfassungswidriger Haushalt aufgestellt, trotz Warnung von Fachleuten, und unser Wirtschaftsminister gibt für die dann notwendigen Sparmaßnahmen der Opposition die Schuld, die gegen den Haushalt geklagt hat. Es geht also nicht darum Lust auf Empörung zu haben, die Dinge einfach nur schlecht zu reden oder gar der Demokratie zu schaden, es geht darum, es in Zukunft besser zu machen mit weniger Ideologie und mehr Vernunft.

Heiko Ahrendts

Was ist denn mit euch los?

Vielen Dank für Ihren Leitartikel und vielen Dank für den adäquaten Leserbrief dazu. Jetzt sind wir mindestens schon drei, die es unerträglich finden, dass AfD und CDU nur auf die Ampel-Koalition draufhauen, anstatt mal in den Spiegel zu schauen! 16 Jahre Merkel-Regierung hat sich nur auf der vom damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder ausgerufene Agenda 2010 ausgeruht: Digitalisierung? Puh, das ist ja völliges Neuland für uns (Originaltext von Frau Merkel). Die Bahn wurde vom damaligen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn durch Stilllegungen usw. kaputtgespart. Gas gab es nur von einem Lieferanten (ausgerechnet von Putin). Kernkraftwerke wurden zu dieser Zeit abgeschaltet. Die Aufzählung könnte man noch fortsetzen. Das 60 Milliardenloch haben wir Friedrich Merz zu verdanken, der ob seiner miesen Umfragewerte ablenken und die Ampel zu Fall bringen wollte. Und die Bauern, die haben in den letzten beiden Jahren so viel verdient wie nie zuvor. Wenn diese auf die Straße gehen würden, damit der irrsinnige Bürokraten-Quatsch abgeschafft würde, die Politik sich endlich europaweit aus der Landwirtschaft heraushalten würde und die Bauern machen ließe, womit sie wirklich Geld verdienen könnten, dann kämen wir endlich weiter, und es könnten Milliarden an Subventionen eingespart werden. Und die AfD? Noch nie einen auch nur so klitzekleinen Alternativvorschlag zu irgendeinem Problem gehört. Kenne nur menschenverachtende Hasskommentare. Und die werden angeblich von einem Fünftel der Wähler gewollt? Was ist denn mit euch los? Die Ampel hat zwar viele handwerkliche Fehler gemacht und sehr schlecht kommuniziert. Aber dass wir im ersten Winter nach Putins Angriff auf die Ukraine nicht frieren mussten, wie schnell hier entschieden gehandelt wurde, davon spricht heute keiner mehr. Die hatten sich bei ihrem Regierungsantritt sehr viel vorgenommen, aber fast alles wurde durch äußere Umstände (wie z.B. der Krieg in der Ukraine und die Probleme in Nahost) abgewürgt.

Wilfried Paul Bolte

Vorbild Hamburg

13./14. Januar: „Hamburger KRITIken: Warum unsere Wirtschaft an René Benko erinnert. Die Wachstumsgeschichte hat ein jähes Ende gefunden – und den Ernst der Lage haben viele noch nicht begriffen“

Die Analyse von Matthias Iken führt noch nicht weit genug. Zum einen war es beim Geschäftsmodell von René Benko unabhängig des konjunkturellen Einbruchs von vornherein ziemlich klar, dass dieses nicht wirklich dauerhaft tragfähig war, da es auf der Prämisse von extrem niedrigen Zinsen auf den Finanzmärkten basierte, die historisch gesehen eher ungewöhnlich sind und irgendwann ohnehin ein natürliches Ende finden mussten. Zum anderen gibt es auch viele andere Länder in Europa, die derzeit in ökonomischer Hinsicht erheblich besser als Deutschland dastehen, weswegen die gegenwärtige Krise zumindest in Teilen recht hausgemacht erscheint, und es äußerst hilfreich wäre, endlich auch die hiesige Schwäche zu beenden, indem man von den Erfahrungen außerhalb des eigenen Aktionsradius lernt. Deshalb hilft hier nur wesentlich mehr Mut aus der Misere, wobei vor allem Hamburg ein sehr gutes Vorbild für die Berliner Republik sein könnte. Der rot-grüne Senat zum Beispiel hat gerade im Hinblick der neuen festen Fehmarnbeltquerung die Zusammenarbeit mit Kopenhagen bereits jetzt nicht nur bei den beiden Megathemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Sinne einer starken europäischen Vision deutlich ausgeweitet!

Rasmus Ph. Helt

Viel Geld für schlechte Politik

So wie Matthias Iken die Wirtschaftslage beschreibt, so empfinde ich sie auch. Das Geschäftsmodell Deutschlands stockt und taumelt. Die Aussichten sind zumindest nebelig. Und es kommt noch etwas dazu, was möglicherweise viele Menschen zunehmend verzweifeln lässt: Der Gegenwert dessen, was wir an Sozialversicherungsabgaben und Steuern entrichten, empfinden viele als nicht mehr angemessen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Sozialversicherungsabgaben: Die Krankenversicherung befindet sich in einer Dauerkrise. Fehlende Medikamente, keine Facharzttermine, unbesetzte Arztpraxen, schließende Krankenhäuser, was kriege ich eigentlich noch für mein Geld? Die Finanzierung der Rentenversicherung aus den Abgaben ist komplett unzureichend, der Bund muss heute schon jährlich weit über 100 Milliarden an Zuschüssen zahlen. Die Aussichten sind mehr als trübe. Werde ich später tatsächlich noch von der Rente leben können? Lediglich die Arbeitslosenversicherung ist derzeit noch einigermaßen gut ausbalanciert. Noch ein weiterer kurzer Blick auf die Steuer: Neben besonderen Steuern wie z.B. Tabak-, Kfz- und Energiesteuer fallen regelmäßig weitere 19 Prozent Mehrwertsteuer beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen an. Und was bekomme ich für die von mir monatlich zu entrichtenden Steuern? Eine funktionierende Infrastruktur? Schauen wir uns mal um. Eine den Leistungen und dem Leistungsvermögen gerechte Umverteilung? Fragen wir mal Ärzte, Landwirte und Rentner. Einen Schutz unseres Landes vor der Gewalt anderer Staaten? Fragen wir mal den Verteidigungsminister Herrn Pistorius, die Wehrbeauftragte Frau Högl oder die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann. So könnte es endlos weitergehen. Wir bezahlen zu viel Geld für eine schlechte Politik. Wir brauchen einen Neustart, schnell.

Detlev Köhler

Die Schweiz ist konsequenter

13./14. Januar: „,Schüler brauchen mehr Zeit zum Lernen‘“

Frau Prien hat Recht: Wir kümmern uns nicht genug um die frühkindliche Bildung – vom dritten bis zum fünften Lebensjahr wird Sprache besonders leicht gelernt. Auch wenn wir in Hamburg weiter sind – etwa die Hälfte eines Jahrgangs geht im fünften Lebensjahr in die schulvorbereitenden Vorschulen – jetzt mit verbindlicheren Bildungsplänen, und wir haben den Sprachtest für die Viereinhalbjährigen. Aber die Schweiz ist konsequenter: Dort gilt in den meisten Kantonen eine Bildungspflicht ab dem vierten Lebensjahr, denn auch dort spricht ein Drittel der Kinder zu Hause nicht die Landessprache. Die dortigen Kindertagesstätten arbeiten als private Gründungen im Rahmen der zweijährigen Vorschulstufe nach einheitlichen „Kindergartenlehrplänen“. In der liberalen Schweiz hat es damit eine politische Abwägung zwischen dem Erziehungsrecht der Eltern und den sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten gegeben. Brauchen wir auch in Hamburg die Bildungspflicht ab vier und neue Bildungspläne für die beiden Kita-Jahre?

Dr. Reinhard Behrens

Ungenügender Wirkungsgrad

Fakt ist: Der Wirkungsgrad von Schule ist ungenügend. Die Schulen lassen zu, dass zu viele Schüler und Schülerinnen ihre Schulzeit ohne Abschluss beenden. Im Interview keine Fragen an die Interviewten zur Anzahl Schüler und Schülerinnen je Lehrer oder Lehrerin, zu einer den gewandelten Anforderungen genügenden Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung, zum Einfluss von Elternhaus, Kita und Vorschule auf die Einschulungsqualifikation, zum Zustand der Schulbauten und deren Einfluss auf das Befinden der Schüler und Schülerinnen. Alles Stellschrauben, mit denen Bildungspolitiker Schule erfolgreicher machen können. Schule ist unser einflussreichstes Instrument der Daseinsvorsorge. Sie entwickelt unser Humankapital. Eigentlich müssten sich die Sozialminister bei den Bildungsministern beschweren, weil die mangelnde Leistungsfähigkeit der Schulen ihnen zu viele zukünftige Empfänger sozialer Transfers beschert. Doch Bildungspolitik hat ein entscheidendes Handicap: Investitionen in Bildung führen erst Legislaturperioden später zu wahrnehmbaren Erfolgen. Welchen Abgeordneten, welcher Abgeordneten interessiert heute, wo dann der Wirkungsgrad von Schule steht?

Hans Lafrenz

Viele ungelöste Probleme

Ein fast satirischer Artikel mit tiefgründiger Wortwahl. Einmal genau ansehen lohnt sich. Immer wieder „wir müssen . . . einordnen, Ursachen analysieren, ernst nehmen, erkennen, überprüfen, übernehmen, schauen, durchleuchten, ins Boot holen, ausbauen, uns nicht wundern usw“, signalisiert ausdrucksschwaches Politikerdeutsch und viele ungelöste Probleme. Es kommt aber noch schlimmer. Die Bildungspolitiker sind sich durchaus einig, dass man mehr tun muss, Ursachen sind zu analysieren, Konzepte zu erweitern und es sind Dinge zu lernen, die wir in Deutschland besser machen können. Zudem finden 60 Prozent der Schüler den Deutschunterricht stinklangweilig. Und eine Teilschuld der Bildungsmisere haben natürlich Eltern. Mein Fazit: Wir brauchen in den Schulen mehr und gut ausgebildete Lehrkräfte, Abbau unnötiger Bürokratie, umfassende Hilfen bei Inklusion und Migration und Reduzierung der Lehrerarbeitszeit bei gleichem Gehalt. Außerdem keine Bildungspolitiker, die sich hinter „müssen“, „werden“ und „nachdenken“ verstecken, sondern klar sagen: Wir machen!

Hans-Wolfgang Neumann, Rektor a. D.

In Prophylaxe investieren!

12. Januar: „Hilfreiche Therapie oder Hokuspokus? Seit Jahren werden Studien über Homöopathie gemacht. Für deren Interpretation gibt es viel Spielraum“

Wann wird Herr Lauterbach denn endlich gestoppt? Er will 6,6 Millionen Euro sparen bei einer Summe von 50 Milliarden für Arzneimittel, die sich dann deutlich erhöhen wird! Die Krankenkassen zahlen lieber für die Folgen einer Erkrankung, anstatt in Prophylaxe zu investieren! Es gibt unendlich viele Beispiele dafür – wann setzt endlich ein Umdenken ein? Des Weiteren ist eine Reform der Krankenkasse lange überfällig. Wozu benötigen wir 95 Kassen mit jeweils eigenen Vorständen und riesigen Bürogebäuden sowie hohen 14 Gehältern der Angestellten? Da geht meines Erachtens sehr viel Geld der Versicherten in die falsche Richtung! Warum traut Herr Lauterbach sich da nicht ran?

Sabine Klar