Briefe an die Redaktion: 8. Januar 2024

Was für ein Management!

5. Januar: „Ampel stoppt Kürzungen für Landwirte. Koalition will auf Streichung der Kfz-Steuerbefreiung verzichten. Dem Bauernverband ist das zu wenig“

Man liest und wundert sich. Da sitzen die absoluten Spitzenpolitiker über mehrere Tage zusammen, um für das Wirtschaftsjahr 2024 etwa 16 Milliarden zu finden. Eine Entscheidung war: Subventionen bei der Landwirtschaft zu kürzen, so weit so gut. Halbwertzeit dieser Entscheidung ca. zwei Wochen. Hat also der Protest der Landwirte gegriffen? Es geht ja auch nur um 2,4 Milliarden, also was soll’s, sagt man sich wohl in der Regierung. Was ist das nur für ein Management? Wieder einmal handwerklich mehr als schlimm gemacht, aber das kennt man ja als Bürger. Welche Interessenvertretung macht sich als nächstes stark?

Ralf Hübner

Kostspieliges Eigentor

5. Januar: „Autozüge nach Innsbruck eingestellt. Laut ÖBB hängt das mit neuem Zugangebot zusammen“

Die Einstellung der einstmals täglichen Autoreisezüge nach Innsbruck liegt nicht nur in den im Artikel dargestellten und von der ÖBB offiziell genannten technischen Zwängen begründet, sondern auch in der Preisgestaltung der Deutschen Bahn (DB). Schließlich ist man beim Betrieb der Nachtzüge zu sehr von der DB für Wartung und Reinigung abhängig, um es sich mit ihr zu verderben. Diese hat aber im vergangenen Jahr die Kosten für die Abfertigung eines Autoreisezugs in Altona drastisch auf über 700 Euro erhöht. Das beeinträchtigt natürlich die Wirtschaftlichkeit des Produkts Autoreisezug massiv. So haben die beiden verbleibenden Anbieter auch ihr Angebot auf einzelne Tage mit extrem hoher Nachfrage eingeschränkt, an denen sie entsprechend hohe Preise verlangen können. Durch die hohen Abfertigungsgebühren hat sich die DB nun ein Eigentor geschossen. Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses für den neuen Bahnhof Diebsteich muss die DB in Eidelstedt für mindestens 50 Millionen Euro eine neue Autoreisezugverladeanlage bauen. Wenn aber die bisher treuesten Kunden, in diesem Fall die ÖBB, abspringen, dann wird der Betrieb der neuen Anlage für die DB ein riesiges Minusgeschäft. Eine weitere Konsequenz des falsch geplanten und nicht durchdachten Projekts, den Fern- und Regionalbahnhof Altona nach Diebsteich zu verlegen. Die abgeschriebenen Anlagen im jetzigen Bahnhof Altona könnten noch über viele Jahre genutzt werden und würden auch bei derzeit sinkender Nachfrage nur geringe Kosten verursachen. Leider hat sich die DB schon 2016 aus dem Autoreisezuggeschäft, das bei der zunehmenden Zahl von E-Autos sich perspektivisch großer Nachfrage erfreuen dürfte, zurückgezogen. Wieder ein vermeidbares kostspieliges Eigentor der auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichteten Politik der DB.

Michael Jung

Schräge Aktion

4. Januar: Kommentar: „Komplizierter Fahrscheinkauf. Neue HVV-Karte macht es Kunden nicht leichter“

Dass man die Prepaidkarten des HVV vor allem an Tankstellen kaufen soll, empfinde ich als absolute Unmöglichkeit. Dann soll ich also mit dem Auto zur Tankstelle fahren, um mir die Karte für den Öffentlichen Nahverkehr zu kaufen. Schräger geht es wohl gar nicht. Die ganze Aktion ist riesengroßer Mist.

Hans-Raimund Kinkel

Besser bezahlen mit Girocard

Schon wieder eine Posse in Hamburg, unter der vor allen Dingen die Alten unserer Gesellschaft leiden, die sich – aus welchen Gründen auch immer – bisher nicht digitalisieren konnten. Gerade die, die wesentlich zum Aufbau unseres Staates beigetragen haben, werden erneut vor Tatsachen gestellt, die nun wirklich nicht mehr zu verstehen sind. Nun sind auch an vielen Orten aktuell keine Prepaid-Karten mehr verfügbar. Die Verantwortung dafür lehnt der HVV ab und verweist auf den Lieferanten. Ich fühle mich in meine Kindertage versetzt: „Schuld sind immer die Anderen.“ Warum war es nicht möglich, Fahrkartenautomaten in Bussen zu installieren, an denen mit Bargeld oder EC-/Girocard bezahlt werden kann – in anderen Großstädten eine schon seit längerem gängige Praxis. Im Parkhaus zahle ich auch mit Girocard. Wahrscheinlich wurde wieder mal eine Entwicklung verschlafen.

Uwe Breede

Mediale Vorbilder sind wichtig

5. Januar: „Zigarettenkippen: Mehr als 7000 Verfahren. Wie Umweltsünder in Hamburg zur Kasse gebeten werden“

Seit Jahren stört mich der unsachgemäße und äußerst umweltschädliche Umgang mit Zigarettenkippen auf Straßen, in Grünanlagen, vor Schulen, am Strand. Es ist ein mühsamer Weg, über Bußgeldverfahren etwas erreichen zu wollen, aber immerhin wird vielleicht ein wenig mehr Bewusstsein dafür geschaffen, dass es um verbotene Umweltsünden geht. Angesichts dieser Bemühungen ist es aber doch ein Unding, dass uns in aktuellen Filmen weiterhin die verbotene und umweltschädliche Entsorgung vorgeführt wird. Mediale Vorbilder sind auch wichtig!

Ursula Mühler

Mehr Vertrauen in Beamte?

4. Januar: „Beamte und Angestellte – der Gehaltsvergleich. Ist die Bezahlung ungerecht?“

Die von Herrn Dr. Dressel erwähnten Unterschiede der Rechte und Pflichten seiner Staatsdiener sind im dienstlichen Alltag praktisch nicht wahrnehmbar. Andere Dinge schon. Erwähnenswert ist zum Beispiel, dass Beamtinnen und Beamte einen Vertrauensbonus genießen, da die Alimentation bereits vorab gezahlt wird. Der Angestellte erhält sein Gehalt hingegen erst nach geleisteter Arbeit Ende des Monats. Der Dienstherr zahlt Beamtinnen und Beamten auch im Krankheitsfall hundert Prozent der Besoldung. Bei den Angestellten erfolgt sechs Wochen eine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Danach springt die Krankenkasse ein und zahlt dann das niedrigere Krankengeld. Die Aussage des Sprechers der Schulbehörde erweckt den Eindruck, dass die Beschäftigten der FHH zusätzlich eine auskömmliche Betriebsrente erhalten wie man sie vielleicht sonst nur von solventen börsennotierten Unternehmen kennt. Dem ist aber nicht so. Vielmehr handelt es sich um eine zusätzliche Pflichtabgabe der Angestellten, welche im Laufe des Arbeitslebens angelegt und mit Rentenbeginn monatlich ausgezahlt wird (ansonsten wäre das Delta zu den Beamtinnen und Beamten noch weitaus größer). Übrigens gewähren auch Kommunen benachbarter Bundesländer Zusatzversorgungen. Darüber hinaus erhalten verbeamtete Staatsdiener Familienzuschläge und weitere Zulagen. Laut Besoldungstabelle für Beamtinnen und Beamte Hamburgs werden zusätzlich zum Kindergeld in der Stufe zwei 315,96 Euro für das erste Kind gezahlt. Für das dritte und jedes weitere Kind werden monatlich 800 Euro gezahlt. Angestellte Staatsdiener erhalten dagegen keinerlei Familienzuschläge, obwohl hier selbstverständlich dieselben Lebenshaltungskosten anfallen.

Carsten Stein, Buchholz i.d.N.

Planungen sind längst überholt

3. Januar: „Planfeststellung für A26-Ost: Verbände prüfen Klage“

Diese Autobahn stößt aus guten Gründen auf den heftigen Widerstand der Moorburger, Bostelbeker und Wilhelmsburger. Die uralten Planungen sind von der Realität längst überholt, werden sehr teuer, zerstören wertvolle Natur- und Lebensräume. Gleichzeitig ist dringend nötig, die Köhlbrandbrücke zu erneuern, zu renovieren und zu ertüchtigen. Beides wird wohl kaum vom Bund finanziert werden können. Hoffentlich wird das Projekt A26 Ost nicht umgesetzt. Wenn schon nicht aus Vernunftgründen, dann wenigstens, weil das Geld fehlt.

Hannah Erben-Wunder

