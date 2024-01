Briefe an die Redaktion: 6. Januar 2024

Es geht auch günstiger

5. Januar: „Wärmepumpe statt Gas – wie klappt das? Ehepaar wagte das ,Projekt Heizungstausch‘. Welche Hürden es gab, wie hoch die Kosten waren“

Als Energieberater würde ich mir weniger abschreckende Beispiele zum Thema Wärmepumpeneinbau wünschen. Mit einer vernünftigen Voranalyse der bestehenden energetischen Verhältnisse ist ein Wärmepumpeneinbau in der Regel innerhalb von drei Tagen erledigt. Aufgrund der hohen Fördersätze, die ab Januar gelten, ist die Wärmepumpe auch nicht zwingend deutlich teurer als eine fossile Heizung. Der Einbau einer Fußbodenheizung in ein Niedrigenergiehaus mit Baujahr 1999 wäre vermutlich nicht zwingend notwendig gewesen. Zusammenfassend ist der Einbau einer Wärmepumpe mit deutlich geringerem finanziellen, zeitlichem und baulichem Aufwand für die meisten Bestandsbauten möglich.

Michael von Bergner

Werbung mit Gegensätzen

5. Januar: „Schwangere mit Bierflasche – Brauerei sorgt für umstrittene Werbung“

Eine Schwangere mit Bierflasche – welch ein gefundenes Fressen für Tugendwächter! Eine Verharmlosung von Alkoholkonsum? Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Gute Werbung arbeitet mit scheinbaren Gegensätzen und regt dadurch zum Nachdenken an. Das ist hier auf witzige Weise gelungen. Interessant finde ich, dass es wieder einmal ein Mann ist, der Schwangeren vorschreiben möchte, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn Herr Wolff behauptet, dass alkoholfreies Bier das Ungeborene schädigt, muss er das belegen oder schweigen, wenn ihm das absehbar nicht gelingt.

Jan Sperhake

Das ist doch Obstsalat!

4. Januar: „Beamte und Angestellte – der Gehaltsvergleich. Ist die Bezahlung ungerecht?“

Herr Dressel spricht von Äpfel und Birnen? Dann bin ich ja wohl eine Birne, als angestellte Lehrerin an einer Stadtteilschule in Hamburg. Was aber wirklich mal interessant wäre zu erfahren: Welche ominösen besonderen Verpflichtungen, ganz konkret, haben verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer im Unterschied zu den angestellten, die ihre besonderen Privilegien begründen und rechtfertigen? Und genau genommen lässt sich auf der Basis dieser Annahme (dass diese Beschäftigungsverhältnisse völlig unvergleichbar seien) konsequenterweise auch überhaupt nicht rechtfertigen, dass die Besoldung der Äpfel an die durch Arbeitskampf errungenen Tarifvereinbarungen der Birnen automatisch angepasst werden. Das ist doch Obstsalat! Es ist sehr enttäuschend und demotivierend immer wieder zu erleben, dass sich der eigene Arbeitgeber nicht dafür einsetzen möchte, dass Kolleginnen und Kollegen mit gleicher Qualifikation, gleichen Arbeitsaufgaben und gleichen Belastungen am gleichen Einsatzort eine annähernd gleiche Entlohnung und Absicherung erhalten – jetzt und im Ruhestand.

Anke Petersen, Hamburg

Mangelnde Berufserfahrung?

4. Januar: „Frauen in Dax-Vorständen geben früher auf. 2023 schieden sieben von neun Vorständinnen vor dem dritten Jahr aus“

Leider fehlt in dem kurzen Artikel eine wichtige Angabe: Die Ursache, also der Grund für die kurze Verweildauer von weiblichen Mitgliedern in DAX-Vorständen. Ist es mangelnde Berufserfahrung aufgrund des niedrigeren Lebensalters? Die männlichen Kollegen sind immerhin im Durchschnitt sechs Jahre älter, also liegt dieser Verdacht nahe. Haben deshalb auch „nur“ vier von acht neuen Vorstandsfrauen eine „Vorstandsposition mit Ergebnisverantwortung“ bekommen? Sollte man wirklich wichtige Positionen – mit Frauen selbstverständlich ja – aber mit „Quotenfrauen“ besetzen, nur weil sie mit dem politisch korrekten Geschlecht aufwarten können?

Dr. Gerhard Diercks

Ein Ort für sachliche Debatten

4. Januar: Leserbrief: „Ein Jahr des Meckerns“ und 29. Dezember: „Das Jahr, in dem die Ampel scheiterte“

Volle Zustimmung für den Leserbrief! Dass die Ampel bei den Bürgerinnen und Bürgern in solch schlechtem Licht dasteht, die AfD im Umfragehochrausch ist, liegt nicht nur an handwerklichen und/oder inhaltlichen Fehlern der Regierungsparteien. Die allgemeine Miesepetrigkeit bezüglich der Ampel-Arbeit (die wirklich besser ist als ihr Ruf, zudem – und das wird viel zu wenig wertgeschätzt – in gewisser Weise auch die gesellschaftliche Zerrissenheit abbildet) haben auch die sogenannten Qualitätsmedien mitzuverantworten: Ihre „Wächterfunktion“, das investigative Aufdecken von Skandalen, wodurch Veränderungen angestoßen werden, und das Setzen von Themen wird oft überstrahlt vom Klickködern, dem Hochjazzen von Mücken zu Elefanten, der Skandalherbeischreibung. Der schrille Ton ist in so vielen Kanälen schon an der Tagesordnung, da will ich, dass die seriösen Medienschaffenden den Leserinnen und Lesern vor allem Hintergrund und Analyse bieten, ausgewogen, so dass man sich seine eigene Meinung auf der Basis gut recherchierter Beiträge bilden kann. Mag langweilig sein, aber es braucht mediale Orte als Fundament für Debatten, die sich nicht in der Erregung erschöpfen.

Birte Baldauf

Nicht immer alles kritisieren

Ich bin dem Absender des Leserbriefes sehr dankbar: Auch ich bin zufrieden mit der Arbeit der „Ampel“. Natürlich gibt es bei einigen Entscheidungen auch mal Optimierungsbedarf, insgesamt jedoch war und ist die Arbeit gut. Gerade bei den Rahmenbedingungen unter denen die Ampel zu agieren hat. Ich kann dieses ewige Schlechtreden schwer nachvollziehen. Und ich finde, dass die Medien hier keine gute Rolle abgeben. Natürlich sollen die Medien als vierte Gewalt im Staat kritisch sein. Aber alles nur kritisieren, kann es auch nicht sein! Denn mit dieser Haltung und dieser einseitigen Berichterstattung dürfen wir uns nicht wundern, wenn extremistische Parteien Zulauf erfahren.

Frank Steuer, Hamburg

Danke für die Reportage

3. Januar: „Der Mann mit der Machete. Letzter Teil der Serie – ein Jahr lang hat das Abendblatt eine Polizeieinheit begleitet“

Ich bedanke mich bei Herrn Steinlein für seine profunde Reportage über den Dienst der Polizei in Rahlstedt. Gleichzeitig geht mein Dank aber auch an die Polizistinnen und Polizisten der Dienstgruppe A am PK 38, die der Leserschaft einen Blick hinter die Kulissen der täglichen Polizeiarbeit ermöglicht haben. Mir ist erneut deutlich geworden, dass hier Menschen tätig sind, die verantwortungsbewusst ihren Dienst für die Bevölkerung versehen und keine Prellböcke für Rambos aller Art. Dafür verdienen sie unseren ganzen Respekt.

Gerhard Pieplow

Grundsätzlich zufrieden

3. Januar: „Tonnen ungeleert: Servicepanne bei Stadtreinigung“ und Leserbrief „Müllsparen lohnt sich nicht“

Auch ich bin grundsätzlich mit der Arbeit der Müllwerker zufrieden. Doch was läuft schief in der Administration und der viel beschworenen Digitalisierung? Auch bei mir kam die erwartete Erinnerungsmail nicht an. Also machte ich am 1. Januar einen Download des Abfuhrkalenders, der für meine Straße und Hausnummer gültig sein sollte und stellte die Tonne laut Kalender am 4. Januar raus, aber sie wurde ungeleert zurückgestellt. Darauf schaute ich mir im Internet nochmals den Kalender an – und siehe da, es war ein revidierter Kalender eingestellt. Wäre der Service gut gewesen, hätte man die Tonne entleert. Und die Leserbriefschreiberin hat vollkommen recht: Massenmüll wird belohnt und Müllsparen bestraft. Weil man bei sämtlichen Preisvergleichen die Grundgebühr mit einbeziehen muss.

Harald Will

