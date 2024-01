Briefe an die Redaktion: 5. Januar 2024

50 Euro bezahlt – kein Ticket

4. Januar: „Busse fahren nur noch bargeldlos, aber HVV-Karten häufig ausverkauft. Verkehrsverbund gibt zu, Nachfrage unterschätzt zu haben. Wo Prepaid Cards noch erhältlich sind“

Fehlende Karten mögen ärgerlich sein, aber Bezahlung ohne Karte ist noch ärgerlicher. Ich habe versucht, am Automaten eine Karte zu kaufen und wurde dann aufgefordert, einen Betrag für die Karte zu nennen. Daraufhin habe ich einen Betrag von 50 Euro genannt und meine Bankdaten eingegeben. Dann passierte nichts mehr! Im nächsten Kontoauszug meiner Bank waren die 50 Euro abgebucht. Mein Protestschreiben wurde sehr lapidar beantwortet. Jetzt hat der HVV 50 Euro kassiert, ohne eine Leistung zu erbringen. Also Augen auf beim Kauf einer Prepaid-Karte!

Rolf Garber

Die Boni sind verdient

3. Januar: „Frauengold: Wer oft Bahn fährt, muss die Zugbegleiter lieben. Verspätungen, ausverkaufte Bistros, kaputte Toiletten: Das Personal muss den Ärger um das Chaos ausbaden“

Dieser Artikel spricht mir aus dem Herzen. Trotz eines anscheinend seit Jahren unfähigen und überforderten Managements der Bahn – sowie der politisch „Verantwortlichen“ – sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die den Betrieb für uns Kundinnen und Kunden erträglich machen. Sie haben Boni verdient und/oder auch die 35 Stundenwoche. Meine Unterstützung haben sie.

Jutta Kodrzynski

Müllsparen lohnt sich nicht

3. Januar: „Tonnen ungeleert: Servicepanne bei Stadtreinigung. Müllabfuhr vergisst 18.000 Erinnerungsmails an Hamburger Haushalte“

Ich bin grundsätzlich mit der Hamburger Müllabfuhr zufrieden. Aber das Müllsparen wird kaum belohnt. Eine kleine Hausmülltonne – jede Woche geleert – kostet rund 15 Euro im Monat, ich lasse meine Tonne nur alle vier Wochen leeren und erhalte dafür eine Ermäßigung von einem Euro. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?Auch wenn man eine Biotonne bezahlt, erhält man Ermäßigung, aber nur wenn man nicht wie ich die seltene Leerung hat. Das ist doch Augenwischerei. Ich hätte nichts dagegen, wenn Hausmüll nach Gewicht abgerechnet werden würde.

Elfriede Heesch

Zuverlässig und pünktlich

Seit Jahrzehnten erlebe ich, wie die Hamburger Stadtreinigung pünktlich im immer selben Rhythmus unsere Müllbehälter leert. Und nun hakt es ein Mal – und das nicht einmal bei der Entleerung, sondern nur bei der Benachrichtigung – und schon kommt Ihre Redaktion und zieht die Stadtreinigung in den Dreck. Wenn alle städtischen Behörden so zuverlässig wie die Stadtreinigung arbeiteten, könnten sich die Hamburger glücklich schätzen.

Ralf Peter Wormsbächer

Kinder sind ein kostbares Gut

2. Januar: „Drei von vier Kindern fallen bei Schuleingangsuntersuchung auf. Ärzte in Sorge: Zahl der Vorschüler mit gesundheitlichen Problemen steigt binnen zehn Jahren massiv“

Ich hatte ehrlich gesagt mit mehreren Leserbriefe zu diesem Thema gerechnet, steckt da doch eine Menge gesellschaftlicher Sprengstoff drin. Wir haben ja noch gar nicht die letzten PISA-Ergebnisse verdaut, schon kommt eine weitere schlechte Nachricht. Im Artikel steht, dass sich die Anzahl der Entwicklungsauffälligkeiten in den letzten zehn Jahren massiv erhöht hat, und dass besonders viele Flüchtlingskinder betroffen sind, da zum Beispiel die Herkunftsländer keine Vorsorgeuntersuchungen anbieten, wie wir sie hierzulande zum Glück haben. Somit werden Beeinträchtigungen oft erst bei der Schuleingangsuntersuchung entdeckt. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Zuwanderer in den letzten Jahren zugenommen hat. Darf man daraus schließen, dass die Aussage von Herrn Dr. Mario Bauer in der hohen Anzahl von Zuwanderern begründet liegt, oder sind und werden unsere (alle) Kinder allgemein in ihrer Gesamtkonstitution immer „schwächer“? Wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, lautet die Antwort vermutlich leider oft ja. Kinder sind unser aller Zukunft – und zwar alle Kinder. Wir brauchen sie dringend und sollten mit diesem kostbaren Gut viel besser umgehen. Statt das Geld in wenige Prestigeobjekte zu pumpen, wäre es doch bei der Infrastruktur für den Nachwuchs (Kita, Ärzte, Schulen etc) viel nötiger und sinnvoller angelegt. Ich hoffe sehr, dass sich hier in naher Zukunft etwas ändert. Für alle Kinder, Eltern und für die Gesellschaft.

Anja Maselkowski

Erschütternde Familientragödie

3. Januar: „Entführt? ,Block-Kinder bei Mutter Christina‘. Polizei geht nicht von Kindeswohlgefährdung aus. Ermittlungen wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Was jetzt passiert“

Diese Familientragödie – offensichtlich selbstverschuldet – ist erschütternd. Eine Hamburger Kaufmannsfamilie mit tadellosem Ruf und hohem Ansehen katapultiert sich in eine Situation, in der das Gesetz der Straße gilt. Sich über die Entscheidung zweier rechtsstaatlicher Länder hinwegzusetzen und das Recht in die eigene Hand zu nehmen heißt, kein Regulativ mehr zu haben. In dieser Verzweiflung traten Ehre und Moral in den Hintergrund. Leidtragende sind hier doch ausnahmslos alle.

Anja Bölkow

Zynischer geht es kaum

Diese armen Kinder können einem doch bloß leid tun. Müssen erst mit ansehen, wie ihr Vater niedergeschlagen wird und werden dann gewaltsam zu ihrer Mutter zurückgebracht, die sich aus Gründen der „Fürsorge“ nicht weiter dazu äußern möchte. Zynischer geht es ja wohl kaum noch. Solche Verhältnisse wünscht man doch keinem Menschen. Diese Kinder sind doch kein Eigentum oder eine Verfügungsmasse. Sorgerecht hin oder her.

Thomas Börnchen, Hamburg

Zentrales Thema Klimawandel

2. Januar: Leitartikel: „Scholz’ Schicksalsjahr. 2024 entscheidet, ob er ein wichtiger Kanzler wird – oder nur Platzhalter“

So wahr es ist, dass kein Kanzler seit Helmut Schmidt unser Land durch so viele Krisen bringen musste wie Scholz, und dass die Ampelregierung oft zu spät und zu zaghaft auf die großen Herausforderungen reagiert hat – wobei ihr auch etliches gelungen ist – so berechtigt ist auch die Frage von Iken, ob Scholz die Kraft hat, aus dem „Rendezvous mit der Wirklichkeit“ die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber welche Wirklichkeit nimmt Iken in den Blick? Immer nur die Wirtschaft anzuführen, die über den Wahlausgang 2025 entscheiden soll, übersieht dabei, dass uns auch die Katastrophen infolge des Klimawandels erschüttern, die Menschen um Hab und Gut und wie am Beispiel des Ahrtals gesehen auch ums Leben bringen können. Dieses gerade in der aktuellen Situation des Hochwassers in unserem Nachbarland Niedersachsen zu missachten – die Ostseeflut ist auch noch gut in Erinnerung – zeugt von einer Ignoranz der wirklichen Probleme. Diese Realität sollte nach meiner Meinung den Lesern auch immer wieder vor Augen geführt werden, um die Dringlichkeit von Klimaschutz-Maßnahmen zu begründen und dafür Verständnis zu befördern! Es ist schon enttäuschend genug, dass unser Bundeskanzler in seiner Neujahrsansprache desgleichen versäumt hat. Ohne konsequente Klimaschutzpolitik werden uns solche Katastrophen zunehmend auf die Füße fallen – und ebenfalls neben anderen Problemen Wahlen beeinflussen!

Susan Manthey

