Die Woche aus Sicht der Leser: 7. Januar 2024

Ein riesiges Desaster

4. Januar: „Bus fahren nur noch bargeldlos, aber HVV-Karten häufig ausverkauft“

Die Einführung der HVV-Prepaid-Card scheint ein riesiges Desaster zu sein. Jedenfalls versucht meine Frau seit zwei Tagen in den gesamten Elbvororten inklusive Rewe-Läden, eine Prepaid-Karte für HVV-Busse zu bekommen. Überall ausverkauft. Keiner weiß, wann es neue Karten gibt. Wie sollen die Menschen jetzt Bus fahren (wenn sie keine App benutzen können/wollen)? Mit der HVV Switch-App wiederum kennen sich die Mitarbeiter in den HVV Servicestellen nicht aus. In der App kann man zwar Einzelfahrten buchen, es ist aber nicht ersichtlich, wie man dort ein Guthaben für Busfahrten hochladen kann. Die Funktion ist nicht vorgesehen (stattdessen kann man Moia-Autos und ein Deutschland-Ticket buchen). Ein absoluter Witz in einer angeblichen Weltstadt wie Hamburg.

Lucas Koch

Radio Eriwan lässt grüßen!

Ich fahre einmal in der Woche zum Rewe-Markt am Krohnskamp und wollte dort heute die Karte zum bargeldlosen Bezahlen im Bus erwerben. Die Antwort der Kassierin auf meine Frage, ob ich die Karte bei ihr bekommen kann: „Im Prinzip ja, aber die letzten Karten haben wir vor Weihnachten verkauft, und der HVV kann nicht liefern.“ – Radio Eriwan lässt grüßen! Was ist das für eine mangelhafte Organisation, wenn offensichtlich nicht genügend Karten beschafft wurden, um die Nachfrage zu decken. Auch scheinen die angegebenen Zahlen der täglichen Barzahler nicht zu stimmen, sondern erheblich höher zu sein, als die genannten ca. 10.000 Fahrgäste. Auch ist die Informationspolitik des HVV, aber auch der Medien zu kritisieren. Bisher habe ich nirgends erfahren können, wie ich in Erfahrung bringe, welchen Fahrpreis ich bezahlen muss, denn es gibt nach wie vor auch den Kurzstrecken- und Nahbereich.

Gerhard Schultz, Hamburg-Alsterdorf

Ein System für Deutschland

4. Januar: Kommentar: „Komplizierter Fahrscheinkauf. Neue HVV-Karte macht es Kunden nicht leichter“

Die kritischen Anmerkungen von Frau Würz teile ich: Das neue Zahlungssystem des Hamburger Verkehrsverbundes ist „comicreif“ – wenn es nicht so traurig wäre. Fahrscheine nur erhältlich über ein kompliziertes Prepaid-System. Keine Bargeldzahlungen mehr. Nun ist aber nicht jeder handyaffin, verfügt über ein solches – oder hat es dabei, wenn es darauf ankommt. Und dann? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, möchte man meinen, ist der Leitgedanke der Systemerfinder gewesen. Eine Girokarte hat jeder im Portemonnaie, warum also nun wieder eine neue App? Ich denke, weil es zu viele Führungskräfte im Verkehrsverbund gibt, die ihre hohen Bezüge durch Innovationen – die keine sind – rechtfertigen wollen. In Dresden hält man seine Girokarte an den Leseapparat, und schon ist der Fahrschein gelöst. Und in Hamburg? Kann man den Bus nicht benutzen, es sei denn, man hat Abitur und beherrscht das neue System. Das soll Fortschritt sein? Das Übel ist aber weitaus größer und besteht bundesweit: Tarifringe und Tarifzonen, Tarifgrenzen, Kurz- und Langstrecken und anderes mehr. In jeder Stadt sieht sich der potenzielle Fahrgast vor neue und andere Herausforderungen gestellt. Mein Vorschlag: Zerschlagt die deutschen Verkehrsverbünde, schafft ein überall gleiches und einfaches System. Ein Beförderungspreis für alle innerstädtischen Strecken. Und wenn schon bargeldlose Zahlungen, dann wenigstens mit der Girokarte. Ein Deutschlandpakt, der das Leben erleichtert. Viele hoch bezahlte Arbeitskräfte könnten dabei freigesetzt, eingespart werden. Spart nicht nur Geld, sondern könnte auch dem beklagten Fachkräftemangel entgegenwirken.

Dr. Hans-Joachim Meissner

Konsequenzen für Senioren

30./31. Dezember: „Aus für Barzahlung im Bus. Vom 1. Januar an nehmen die Fahrer keine Münzen und Scheine mehr an“

Diese Änderung im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat ungewollte Konsequenzen für ältere Bürgerinnen und Bürger. Sie sind verunsichert, fühlen sich eingeschränkt, bleiben jetzt eher Zuhause. Längst überfällig ist, dass Menschen im Alter ab 70 Jahren ein kostenfreies HVV-Abonnement erhalten. Dies würde nicht nur finanzielle Erleichterung bringen, sondern auch die Mobilität und soziale Teilhabe für ältere Menschen fördern. Sie könnten uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöhen, indem sie weniger auf individuelle Fahrten zurückgreifen.

Liane Mahn

Ausgegrenzt!

Durch die Abschaffung des Ticketverkaufs in den Hamburger Bussen wird vielen Alten und Sehbehinderten die Teilhabe am öffentlichen Leben und die Nutzung der Busse des Hamburger ÖPNV verwehrt. In unserem Vorort gibt es zahlreiche Altenheime und eine „Dorfziege“ genannte Buslinie, die fast ausschließlich von Rentnern genutzt wird. Diese zahlen nach meinen Beobachtungen oft bar beim Busfahrer für ihre Tickets. Wenn dies jetzt nicht mehr möglich ist – wie kommen diese Menschen zukünftig zum Einkaufen und zu ihren Terminen? Mein Vater beispielsweise ist fast 92 Jahre alt und stark im Sehen beeinträchtigt, ein Smartphone kann er schon deshalb nicht nutzen, ebenso wenig eine Prepaid-Card, da er nicht sieht, wie er das Terminal im Bus bedienen muss. Zudem ist der Weg zu einem Automaten, an dem so eine Prepaid-Card zu bekommen wäre, sehr weit. So bedeutet die Maßnahme des HVV, keine Tickets mehr in den Bussen zu verkaufen, einen weiteren Schritt in die Unselbstständigkeit, denn mit Bargeld konnte er den Bus benutzen. Überhaupt beobachte ich eine starke Tendenz, Menschen, die technisch nicht mehr auf dem Laufenden sind oder die aus diversen Gründen kein Smartphone oder keine (Kredit-)Karte haben, auszugrenzen als Menschen zweiter Klasse! Beschämend!

Angela Sarwari

Ein Gewinn für alle Seiten

3. Januar: „Elektronisches Rezept startet mit Problemen. Viele Papierausdrucke, weil Praxen und Patienten noch nicht auf Gesundheitskarte oder Handy-App vorbereitet sind“

Meine Frau betreibt eine kleine Hausarztpraxis in Hamburg-Bergedorf als Einzelpraxis. Wir stellen bereits seit August 2023 nur noch E-Rezepte aus und haben seitdem nur einmal technische Probleme gehabt: In der Vorweihnachtszeit konnten die Apotheken in Bergedorf sich nicht mehr mit der Gematik verbinden, sodass E-Rezepte nicht eingelöst werden konnten. An den Prozessen hat sich prinzipiell nichts geändert. Bei Papierrezepten warten die Patienten, bis die Ärztin handschriftlich unterschreibt, jetzt ist die Unterschrift digital. Die allermeisten Patienten verstehen auch, dass die Bereitstellung bis zum Ende der Sprechstunde erfolgt und melden zurück, dass das E-Rezept eine deutliche Erleichterung ist. Unsere Medizinischen Fachangestellten melden ebenfalls nach etwas Eingewöhnung zurück, dass das E-Rezept eine Arbeitserleichterung ist. So gut wie alle Patienten verfügen über eine geeignete Versicherungskarte und die Möglichkeit, Wiederholungsrezepte z.B. im Krankheitsfall elektronisch als Anlage zur E-Mail zu empfangen (oder eben über eine App auf dem Smartphone). Schließlich sparen wir enorm Arbeit bei der Ausstellung von Rezepten zur Verblisterung für z.B. Bewohner von Pflegeheimen, wenn diese jetzt auch als E-Rezept ausgestellt werden können. Bisher mussten diese Rezepte entweder per Post an die Apotheke oder den Pflegedienst gesendet werden oder ein Abholdienst organisiert werden. Jetzt reicht eine E-Mail. Bestimmt gibt es Unterschiede in der Qualität der Softwarelösungen für die Arztpraxen und Apotheken, sodass hier Anlaufschwierigkeiten entstehen. Die eigentliche Lösung ist aber in jedem Fall ein Gewinn für alle Seiten und hier sollte in der Öffentlichkeit nicht Änderungsverweigerung propagiert werden, sondern die Chancen im Vordergrund stehen. Vielleicht hilft ja eine Befragung der Patienten, ein vollständigeres Bild herzustellen.

Andreas Baxmann

Zu wenig durchdacht

Vielen Dank für den Artikel über die Einführung des E-Rezepts. Es ist erschreckend, wie wenig durchdacht der Einstieg stattgefunden hat. Der Informationsstand bei den meisten Patienten (von einer möglichen Sprachbarriere ganz zu schweigen) ist absolut unzureichend. Die Technik ist fragil und die Stapelunterschrift macht ein zeitnahes Einlösen des Rezepts in den Apotheken unmöglich. Eine Einzelunterschrift eines E-Rezepts ist de facto unmöglich, da die notwendige Hinterlegung des elektronischen Heilberufeausweises in jedem Patientenzimmer vor allem bei der Benutzung verschiedener Arztzimmer durch mehrere Ärzte nicht möglich ist. Arbeiten abwechselnd verschiedene Ärzte einer Gemeinschaftspraxis beispielsweise im Ultraschallzimmer, so ist es technisch gar nicht durchführbar, dort auch die Rezepte unmittelbar auszustellen und dem Patienten elektronisch signiert zur Verfügung zu stellen. Es muss dann ein zentraler Ausgabeplatz angesteuert werden, wo die entsprechenden signaturfähigen Heilberufsausweise permanent eingelesen sein müssen. Eine Einzelsignatur dürfte in der Regel ohnehin kaum praktikabel sein. Der Aufwand und die Praktikabilität sind bei den notwendigen technischen Gegebenheiten in einer Weise erschwert, dass es in den meisten Praxen zu Problemen kommen muss. Leider verkennen die Patienten den Aufwand, den wir leisten müssen, weil sie naiverweise annehmen, so etwas funktioniere wie eine gut durchdachte App (warum eigentlich tut sie das nicht?). Wir haben einmal mehr eine deutsche Vorgehensweise installiert, die sich von den narrensicheren Anwendungen unserer Nachbarländer in grotesker Weise abhebt. Und dann dürfen wir noch den Unmut und die Unkenntnis der Patienten abfedern.

Dr. Frank Goebels

Kundenfreundlich geht anders

Von meiner Krankenkasse habe ich bisher keine Informationen über die Handhabung des E-Rezeptes erhalten. Als ich mir nun nach der Abendblatt-Lektüre die App für das elektronische Rezept runterladen wollte, stellte ich fest, dass ich erstens keine NFC-fähige Karte besitze (die neue Regelung kommt ja für die Krankenkassen auch ziemlich überraschend) und zweitens zunächst die ePA (elektronische Patienten Akte) App benötige. Um diese zu aktivieren, benötigt man eine PIN. Diese wird einem per Post zugeschickt. Natürlich erst, nachdem meine Unterschrift bei der Post beglaubigt wurde. Dazu musste ich mir die Post-Ident-App herunterladen, um einen Coupon zu erhalten, damit der Postkiosk die Dienstleistung auch abrechnen kann. Jetzt warte ich auf den Brief mit der PIN und bin gespannt, ob ich danach die E-Rezept-App aktivieren kann. Einfach und kundenfreundlich geht anders. Gott sei Dank benötige ich aktuell kein Rezept.

Eike Antje Oldenburg

Dank an die Stadtreinigung

2. Januar: „Weniger Müll – warum das auch ein Problem ist. Der Chef der Stadtreinigung, Rüdiger Siechau, über die Recyclingoffensive in der Stadt und neue Elektromüllwagen“

Nach eigener Beobachtung ist das eigentliche Problem weniger die Müllentsorgung im Allgemeinen, sondern wie Sperrmüll vermehrt entsorgt wird. Ein zunehmend beliebter Platz für die Ablagerung von Sperrmüll sind die überall aufgestellten Wertstofftonnen. Sie werden von der Stadtreinigung, die das Problem kennt, regelmäßig angefahren, um den Sperrmüll abzutransportieren. Je regelmäßiger dies geschieht, um so dreister wird das Verhalten der Verursacher, die die frei gewordenen Flächen gleich wieder in Beschlag nehmen. Dabei gibt es keine Größenbegrenzung, so dass sogar halbe Küchenzeilen und Sofas abgeladen werden. Die Aktionen erfolgen in der Regel in der Dunkelheit, um unerkannt zu bleiben, was einmal mehr zeigt, dass die Sperrmüllsünder sich ihres Handelns genau bewusst sind. So spart man sich die Fahrt zum Recyclinghof oder die Anmeldung zur legalen Sperrmüllabholung. Das Übrige tut die Hotline „Saubere Stadt“, über die solche Verunreinigungen gemeldet werden können, und die Stadtreinigung tätig werden kann. Für die Kosten muss der Steuerzahler aufkommen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich das Verhalten der Umweltverschmutzer ändern wird. Deshalb hier auch einmal einen Dank an die Stadtreinigung, die einen tollen Job macht.

Günter Dorigoni

Immer weniger Zuwendung

2. Januar: „Drei von vier Kindern fallen bei Schuleingangsuntersuchung auf. Ärzte in Sorge“

Je kleiner Kinder sind, umso mehr Zuwendung brauchen sie, um sich gesund und emphatisch zu entwickeln. Doch seit fast 40 Jahren wenden wir uns zunehmend von ihnen ab – erkennbar an der Ausrichtung der Kinderkarren, die keinen Blickkontakt mehr ermöglichen. Die Handysucht hat das Ganze dann noch verschärft. Und dann wundert man sich über Empathielosigkeit, über zunehmende psychische und physische Probleme, über ADS und ADHS, über Teilnahmslosigkeit, verstärktes Aggressionsverhalten und vieles mehr. Wie wenig uns die Kinder wert sind, zeigt sich allein schon daran, dass offenbar niemand, vor allem nicht die „Experten“, einmal genau hingucken und dieses grundlegende Problem angehen.

Edith Aufdembrinke,

DAGO Kinderlobby e.V.

Hamburg kann Olympia

30./31. Dezember: „Handelskammer fordert neue Olympia-Bewerbung für Hamburg. Präses Norbert Aust schlägt vor: Hansestadt soll die Spiele zusammen mit Kopenhagen ausrichten“

Anlässlich der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns überraschte der Präsident der Handelskammer, Norbert Aust, mit der Forderung einer neuen Bewerbung Hamburgs für Olympia 2040. Diese provokante Forderung schaffte es auch gleich auf die Titelseite. Die selbst ernannte Sporthauptstadt Hamburg sollte dieser Aufforderung folgen und alle erforderlichen Kräfte in Politik, Sport und Wirtschaft bündeln, der Blick auf Olympia in Paris in diesem Jahr wird zusätzlich motivieren. Dem Aufruf der Handelskammer muss dann aber auch folgerichtig der Hamburger Sport-Senator die Wirtschaft mehr als bisher in die Sportpolitik einbinden. Gemeinsam ist das Ziel, Olympia nach Hamburg zu bringen, möglich.

Gert-Rüdiger Wüstney

KI statt „Brot und Spiele“

„Die Jugend der Welt nach Hamburg einladen“ – was für eine schöne Idee! Aber doch bitte nicht unter dem Diktat eines durch und durch korrupten olympischen Komitees. Und bitte nicht die am geschicktesten gedopten Sportler, sondern die geistige Elite der Welt! Was sollen milliardenschwere Investitionen in Sportstätten und Shoppingmalls, die dann erfahrungsgemäß über kurz oder lang leer stehen? Bauen wir mit dem Geld doch besser Bildungs- und Forschungsstätten, die so ausgestattet sind, dass sie die besten und kreativsten Köpfe der Welt anlocken, die dann in Sachen KI forschen und mit großzügiger staatlicher Unterstützung Start-ups gründen können. Das wäre mal eine Investition in unsere Zukunft, für die wir die Hamburger begeistern müssten. Wenn der Hafen keine Zukunft mehr hat, müssen wir doch irgendwann einmal anfangen, Alternativen zu schaffen. Am Prinzip „Brot und Spiele“ sind schon die alten Römer zugrunde gegangen…

Wolfgang Malota

Teure Prestigeveranstaltung

Da die Ehrbaren Kaufleute bisher in unserer Stadt nicht durch sportliche Höchstleistungen aufgefallen sind, geht es augenscheinlich nicht um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen. Vielmehr geht es erneut darum, Steuermillionen in eine Prestigeveranstaltung zu investieren, von der dann die regionale Wirtschaft profitiert. Da diese jedoch weder angemessene Gehälter zahlt noch in Krisenzeiten erhaltene Subventionen mit Zinsen an den Staat zurückzahlt, wird eine Bewerbung auch diesmal wieder an den hart arbeitenden Hamburgern scheitern, die gerade wirklich andere Probleme haben.

Gabriele Ebert

Ein Interview zum Nachdenken

30./31. Dezember: „,Die Hürde, sich zur AfD zu bekennen, wird immer kleiner‘. Der Ex-Grüne Boris Palmer eckt oft an. Ein Gespräch über die Lage der Nation, Thomas Gottschalk und Luisa Neubauer“

Endlich einmal ein Interview, in dem schonungslos Ross und Reiter angesprochen werden. Es sollte gerade in Hamburg viele zum Nachdenken anregen. Schade, dass die Fähigkeit analytisch zu denken bei vielen Politikern unseres Landes so schwach ausgebildet ist. Hoffen wir auf Besserung 2024.

Dietrich Teudt

Streit gehört zur Demokratie

Die „Woken“, zu denen wohl auch Luisa Neubauer schon gehört, werden meines Erachtens zu einer Gefahr für die freiheitliche Demokratie. Warum verweigert Frau Neubauer ein Gespräch mit Boris Palmer? In Tübingen hat der Oberbürgermeister Palmer mit vielen kleinen Schritten den Klimaschutz befördert – die Lautsprecher nicht weniger Aktivisten bewirken oft eher das Gegenteil. Ohne Streit in der Sache – unter Beachtung von Regeln – kann Demokratie im Alltag nicht gelebt werden.

Katrinka Delattre

Erfrischend!

Wie erfrischend! Ein Politiker, der mal nicht nur schwafelt und der Mehrheit gendergerecht nach dem Mund redet. Nicht Sahra Wagenknecht sollte eine neue Partei gründen, sondern ein Politiker wie Herr Palmer.

Nicole Schumacher