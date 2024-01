Briefe an die Redaktion: 2. Januar 2024

Keine Berichterstattung mehr

29. Dezember: „Der Schicksalstag des Michael Schumacher. Am 29. Dezember 2013 verunglückte die Formel-1-Ikone beim Skifahren. Sein Zustand bleibt ein Familiengeheimnis“

Ich verstehe nicht, warum man Michael Schumacher und seine Familie nicht endlich in Ruhe lässt und immer wieder über ihn berichtet – auch der zehnte Jahrestag seines schrecklichen Unfalls sollte dafür kein Grund sein. Der ehemalige erfolgreiche Rennfahrer ist unwiederbringlich geschädigt und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass kein Fehlverhalten im Spiel war, so stimmt das nicht – nach dem Unfall wurde bekannt, dass Michael Schumacher leichtsinnig die gesicherte Piste verlassen hat und dann abseits auf einen Stein gefahren ist, der auf der Piste sicher nicht gewesen wäre.

Helmut Jung, Hamburg

Wichtig: Verträglicher Stil

29. Dezember: Kolumne: „Die Debatte als Lebenselixier“

Ja richtig, es ist der Diskurs über die Unterschiede und das Selbstverständnis, dass gerade die Demokratie ausmacht. Das darf nicht infrage gestellt werden. Wer das weiß, muss aber auch einen verträglichen Stil finden, diesen zu führen. Das gelingt immer seltener, auch im Parlament, das sich dafür respektvoll als Leitbild verstehen sollte, denn es repräsentiert uns alle und prägt die „Streit-Kultur“. Da leisten Parlamentarier – allen voran die AfD – der Demokratie allzu oft einen Bärendienst. Und unser „braver“ Bundespräsident predigt das naive Gebet der Gemeinsamkeiten, was allzu leicht in Radikalität und totalitäres Denken abrutschen kann. Um das zu erkennen, muss man aber wohl 95 Jahre alt werden, wie unser Altbürgermeister Klaus von Dohnanyi.

Uwe-Carsten Edeler, Hamburg

Nach Lösungen suchen

Mit seinem Buchtitel „Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ (2022) hat Klaus von Dohnanyi ausführlich dargelegt, dass es Hass oder Freundschaften zwischen Staaten eigentlich nicht gibt. Dafür aber Interessen, die unverträglich sein können mit anderen Interessen in der Nachbarschaft. Als Präsident Putin im Jahre 2001 seine legendäre Rede im Deutschen Bundestag hielt und eine Friedensperspektive für den Kontinent skizzierte, war ihm und seinen Zuhörern und Zuhörerinnen klar, dass sein Angebot für ein gemeinsames Haus Europa einem fundamentalen Prinzip der US-amerikanischen Außenpolitik seit Anfang des 20. Jahrhunderts widersprach. Das Prinzip lautet: Unter allen Umständen verhindern, dass sich Deutschland und Russland zu einer Euro-Asiatischen Landmacht zusammentut. Für jeden „Atlantiker“ war das russische Angebot also eine geschickt vorgetragene Provokation, die US-Hegemonie über Westeuropa selbst in Frage zu stellen. Dass die Nato-Osterweiterung darauf gerichtet war und ist, die russische Föderation zu hohen Rüstungslasten zu zwingen, was für jede Eigenentwicklung kontraproduktiv sein würde, war allen Beteiligten ebenfalls klar. Spätestens als Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eindeutige Warnungen aussprach und „rote Linien“ markierte. Der weitere Geschichtsverlauf bis heute ist bekannt. Dem atlantischen Block ist es gelungen, in wenigen Jahren die aufkeimende gedeihliche Kooperation Russlands mit Westeuropa so gründlich zu zerstören, dass unsere Außenministerin unlängst verkünden konnte, man führe einen Krieg gegen Russland. Die US-Hegemonen haben das Interesse, Russland zu marginalisieren, die Deutschen und Westeuropa fest in die Nato für den großen Krieg gegen China einzubinden. Dabei ist die Ukraine eher Opfer. Klaus von Dohnanyi verweist – zugegeben immer wieder – darauf, dass es für strategische Optionen darauf ankommt, die jeweiligen nationalen Interessenlagen zu analysieren und auf diesen Grundlagen nach Lösungen zu suchen, mit denen kriegerische Zuspitzungen verhindert werden können. Was also ist an seinem Appell an die internationale Politik, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen (also auch mit Putin), so falsch? Alle wissen, dass die westlichen Waffen- und Geldlieferungen nicht ausreichen, dass die Ukraine Russland militärisch besiegen kann und dass die Sanktionen gegen Russland nicht so weit gehen dürfen, dass eigene Ressourceninteressen beschädigt werden (Öl, Uran), aber Russland den Krieg eben auch nicht gewinnen kann. So sehen halt die Interessenlagen aus. Dass Klaus von Dohnanyi unermüdlich die politischen Heißsporne auf den Boden der Tatsachen zu bringen versucht, ist ihm hoch anzurechnen.

Dr. Jochen Hanisch, Hamburg

Jugendliche könnten profitieren

29. Dezember: „Wehrpflicht: Högl für Entkrampfung der Debatte“

Schon kurz nach der Abschaffung der Wehrpflicht habe ich dies als Fehler angesehen. Aus eigener Erfahrung macht die Existenz einer noch näher zu definierenden Wehrpflicht aus verschiedenen Gründen Sinn. Aus meiner Sicht hat die Stationierung der Pershing II-Raketen, die ich lange abgelehnt habe, zum Frieden beigetragen. So dürfte auch eine Aufrüstung in vernünftigem Umfang dazu beitragen, dass sich so schnell keiner mit Deutschland kriegerisch messen möchte, weil der Ausgang unklar sein dürfte. Das ist zwar durch die Nato nicht absolut notwendig, doch hat der jetzt fast zwei Jahre dauernde Krieg um die Ukraine gezeigt, dass alles anders kommen kann. Zudem ist die Wiederwahl Bidens nicht sicher und ob ein anderer Präsident sich zu den Verpflichtungen der Nato bekennt, ist ungewiss. Zu guter Letzt halte ich es auch für eine sinnvolle Maßnahme im gesellschaftlichen Bereich. Immer mehr junge Bürger fühlen Langeweile, finden keine sinnvolle Betätigung, sind im Umgang mit anderen in der Gruppe ungeübt und nicht ausreichend empathisch. Manche gehen keiner geregelten Tätigkeit nach, können sich nicht ein- oder unterordnen. Eine Reihe weiterer Vorteile ließen sich aufzählen. Und bei einer inhaltlich breiter aufgestellten Wehrpflicht, wie Dienstpflicht allgemein, Zivildienst usw., können junge Menschen und Betroffene davon profitieren.

Manfred Stöckling

Das Recht der Notwehr gilt

28. Dezember: Serie: „Wenn Polizisten sich verteidigen müssen. Teil 2 des großen Abendblattreports zur Belastung der Hamburger Polizei“

Der Bericht zeigt eindringlich, mit welchen Gefahren Polizeibeamte in ihrem schweren Dienst zu rechnen haben. Der Angriff auf Polizisten stellt für diese die größtmögliche Herausforderung dar, der sie in Sekunden von Bruchteilen zu begegnen haben, um sich vor erheblichen Gefahren für ihre Gesundheit oder gar ihr Leben zu schützen. Das Recht der Notwehr, das für alle Bürger normiert ist, gilt uneingeschränkt auch für die Polizei. Der Gebrauch der Schusswaffe stellt dann das geeignete Verteidigungsmittel dar, wenn dem Angegriffenen eine unmittelbare, nicht anders zu beseitigenden Gefahr für Leib oder Leben droht. Macht ein Polizeibeamter in dieser Situation von der Schusswaffe Gebrauch, so steht ihm uneingeschränkt ein Notwehrrecht zu. Der Fall in der Rahlstedter Siedlung, in der ein mit einem Messer bewaffneter Mann niedergeschossen wurde, erfüllt den Tatbestand einer gerechtfertigten Notwehr. Dass dieses Geschehen von der Staatsanwaltschaft immer noch nicht endgültig in diesem Sinne bewertet worden ist, ist unverständlich. Die psychische Belastung des Beamten, der aus Notwehr handelte, sollte für eine unverzügliche Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft deshalb gravierend sein, weil die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Bediensteten eine vorrangige Bearbeitung erforderlich macht. Man kann nur hoffen, dass in ähnlichen Fällen künftig die Staatsanwaltschaft in angemessener Zeit eine Entscheidung über das Vorliegen einer Notwehrsituation treffen wird. Anderenfalls würden Polizeibeamte über Gebühr verunsichert sein, wenn ihnen keine Gewissheit gegeben werden würde.

Dr. Claus Rabe

