Briefe an die Redaktion: 30. Dezember 2023

Einfach ein Böllerverbot?

29. Dezember: „Beliebte Aussichtsplattform am Hafen gesperrt“

Schade! Ist das wirklich nötig? Sind wir ein Volk von Unzivilisierten? Natürlich nicht! Die Allermeisten werden hier zu unrecht unter Generalverdacht gestellt. Man könnte ja auch einfach ein Böllerverbot für den Ort aussprechen. Da man die Sperrung ja „zeitnah“ aufheben will, wird der Zaun wohl noch lange stehen, es ist ja bald Hafengeburtstag und Cruise Days! Ja und dann ist ja schon wieder Silvester! Guten Rutsch ins neue Jahr.

Thomas Schendel

Das war ein teurer Fehler

28. Dezember: „232 neue Windräder liefern 1,2 Gigawatt“

Zu diesem Artikel muss gesagt werden, dass diese 1,2 Gigawatt (GW) lediglich die Nennleistung der Anlagen ist. Das ist der Wert der auf dem Typenschild steht und unter optimalen Windbedingungen erreicht wird. Entscheidend für unsere Stromversorgung, ist jedoch die gesicherte Leistung (und nicht diese Nennleistung). Bei konventionellen Kraftwerken (egal ob Atom, Kohle oder Gas) beträgt die gesicherte Leistung etwa 90 Prozent der installierten Leistung, die fehlenden 10 Prozent gehen verloren für Wartung, Reparaturen oder Störungen. Und vielen Leuten ist nicht bewusst, dass Strom in der Minute in der er verbraucht wird, produziert werden muss. Unser Stromnetz speichert keinen Strom und Stromspeicher für nennenswerte Mengen Elektrizität gibt es nicht. Bei den vielen Solarfeldern beträgt die gesicherte Leistung 0,0 GW (im dunkeln keine Photovoltaik) und bei den Windrädern (Spargel) lediglich etwa fünf Prozent der installierten Leistung, hier sind es rechnerisch lediglich 0,06 GW von den 1,2 GW, während uns bei einem Kernkraftwerk mit einer Nennleistung von 1,4 GW (Brockdorf) immerhin rechnerisch 1,26 GW gesicherte Leistung zur Verfügung stehen. Die Aussage, dass diese Windräder fast ein konventionelles Kraftwerk ersetzen, ist schlichtweg falsch. Es muss die Gesamtleistung aller PV-Anlagen und 95 Prozent der Leistung aller Windkraftanlagen zusätzlich als konventionelle Kraftwerkskapazität vorgehalten und in diesen Tagen auch voll genutzt werden. Der Traum der Grünen, man könne mit Solar und Windkraft unsere konventionellen Kraftwerke überflüssig machen, ist nur ein Traum. Und es war nach meiner Überzeugung ein schwerer und teurer Fehler, gute Atomkraftwerke wie Brockdorf zwangsweise stillzulegen.

Erik Waas

Mehr Strom erzeugt als nötig

Herr Goldschmidt (Grüne) sagt, dass wir Holsteiner stolz sein können, auf die hervorragenden Ausbauzahlen der Windkraft. Ich bin es nicht, und es ärgert mich, dass nun statt zwei sogar drei Prozent der Landesfläche in SH für Windkraft zur Verfügung gestellt werden soll. Dafür gibt es keine Zustimmung der meisten Holsteiner, da nun auch Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzräume und kleine Wälder eingesetzt werden dürfen. Der Vogel- und Fledermausschutz wird immer weiter eingeschränkt. Was im Artikel fehlt, ist das für den Abtransport des Stroms ca. 1000 Kilometer neue Stromleitungen allein in SH installiert werden müssen. Schon jetzt wird viel mehr Strom erzeugt, als benötigt. Wieder ein grüner Minister, dem für wirtschaftliche Interessen die eigene politische Farbe abhanden gekommen ist. Windkraft ist zusammen mit Dach-Photovoltaik und Geothermie enorm wichtig für den Klimaschutz. Trotzdem darf dafür nicht der Naturschutz aufgegeben werden. Windräder sind bei allem Lob für die technische Meisterleistung auch ein großes Lebensrisiko für Vögel und Fledermäuse. In Zukunft werden riesige Windräder sogar in Vogelzugrouten aufgestellt, so dass ganze Schwärme zu Schaden kommen. Wir brauchen Windkraft im Mix mit anderen erneuerbaren Energien, aber naturverträglich geplant. So wie die Technik der Windräder immer mehr optimiert wurde, müssten nun die Schutzmaßnahmen weiterentwickelt werden.

Gerd Simon, Hamfelde

Neuer Verteilerschlüssel

28. Dezember: „Erster Hamburger Kinderarzt steht vor der Pleite. Versorgung von 9000 Hamburger Mädchen und Jungen in Gefahr – auch, weil kulturelle Barrieren Zeit kosten“

Manchmal kann die Lösung einfach sein, eingefahrene Strukturen machen es aber unmöglich. Das Beispiel der Kinderarztpraxis in Billstedt zeigt, dass es hamburgweit eines neuen Verteilerschlüssels bedarf, der den Einrichtungen und Institutionen, die in Stadtteilen mit einem niedrigeren Sozialindex ihre Dienstleistung anbieten, mehr finanzielle Zuwendung garantiert. Nur so können langfristig Versorgungslücken geschlossen und guter Service für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert werden.

Thomas Köpke, Itzstedt

Es fehlen härtere Strafen

28. Dezember: Serie: „Wenn Polizisten sich verteidigen müssen. Teil 2 des großen Abendblattreports zur Belastung der Hamburger Polizei: Erst Schüsse stoppen den Mann mit dem Messer“

Immer mehr Angriffe auf Polizisten. Hamburg steht auf dem zweiten Platz, hinter Berlin bei diesem beschämenden Ranking. Im Bayern ist das Risiko eines Angriffes halb so hoch. Das ist doch nun wirklich nicht überraschend. Wieder einmal werden Äpfel mit Birnen verglichen und unbequeme Wahrheiten nicht erwähnt. Man kann ein Flächenland nicht mit Hamburg oder Berlin vergleichen. Die Bevölkerungsdichte in Hamburg und Berlin ist weit größer, und das bedeutet mehr Konflikte. Außerdem ist der Migrationshintergrund erheblich höher, was nicht unerwähnt bleiben sollte. Meiner Beobachtung nach fehlt bei einigen Menschen aus anderen Kulturen der Respekt vor unserer Polizei. Aber auch bei anderen Klientels wie z.B. bestimmte Gruppen in der Fußballszene. Für die ist es ein Sport Polizisten anzugreifen. Es wird regelrecht der Konflikt mit der Polizei gesucht. Die Ursache ist meiner Meinung nach, dass die Konsequenzen für solche Angriffe ungenügend sind. Es fehlen härtere Strafen, damit eine abschreckende Wirkung gewährleistet ist. Warum das noch immer nicht geschehen ist, ist mir unverständlich.

Fred Bonkowski

Flächen zum Böllern schaffen

28. Dezember: „Silvester – der dramatische Appell der Polizei. 2022 wurden Beamte massiv angegriffen und mit Raketen beschossen. Prominente setzen sich nun für Retter ein“

Ich hätte da einen einfachen aber wirksamen Vorschlag: in einigen Stadtgebieten z. B. Industriegebieten Flächen zum Böllern freigeben. Nur dort darf dann das neue Jahr mit Raketen und Co. begrüßt werden. Tierbesitzer dürften dann keine große Angst mehr um ihre Tiere haben müssen und Böllerfreunde kommen auch auf ihre Kosten. Wachdienste im Hintergrund überwachen die Einhaltung der Böllergrenzen und müssen nur im Notfall die Polizei rufen, wenn Unverbesserliche gegen dort bestehende Auflagen verstoßen. Es wäre sogar zu überlegen, ob man nicht Eintritt für die Flächennutzung erhebt und diese einem guten Zweck zuführt. Wer Geld für Silvesterfeuerwerk hat, kann auch Eintrittsgeld bezahlen. So kommen alle zu ihrem Recht. Ich persönlich würde allerdings lieber einfach die ganze private Böllerei verbieten und, wie bei einigen Festen in der Stadt Hamburg auch üblich, Feuerwerke durch die Feuerwehr durchführen lassen. Oder durch gelernte und erfahrene Feuerwerker. Die ewige Diskussion nach 365 Tagen ob Böllern oder nicht nervt an jedem Jahresende erneut. Beim Rauchverbot wurde zunächst auch protestiert. Heute redet keiner mehr darüber, weil es einfach in vielen Teilen besteht und selbstverständlich akzeptiert wird. Und was ich am allerwichtigsten finde, ist die Entlastung der Feuerwehren und der Polizei. Dort arbeiten Menschen, die auch gerne friedlich das neue Jahr begrüßen möchten statt, Entschuldigung, Bölleridioten in die Schranken zu weisen.

Detlef Riedel

