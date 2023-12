Briefe an die Redaktion: 29. Dezember 2023

Der Fall hat mich berührt

28. Dezember: Serie: „Wenn Polizisten sich verteidigen müssen. Teil 2 des großen Abendblattreports zur Belastung der Hamburger Polizei: Erst Schüsse stoppen den Mann mit dem Messer“

Eine äußerst interessante Serie! Sehr berührt hat mich der heutige Fall mit den drei angegriffenen Polizisten. Wenn mich ein Täter mit dem Messer angreift und Pfefferspray ohne Wirkung bleibt – da hilft kein gutes Zureden, da muss die Waffe gezogen werden, zum Schutz meines eigenen Lebens! Der Täter wurde nur in Bein und Fuß getroffen. Eine eindeutige Situation. Dass sich die Staatsanwaltschaft aber ein Jahr Zeit lässt, um den Fall aufzuarbeiten, ist unglaublich! Was gibt es denn da noch zu klären? Man versetze sich mal in die Psyche der Beamten, die seit dieser Zeit mit dem Damoklesschwert einer eventuellen Verurteilung fertig werden müssen. Ich möchte keinesfalls amerikanische Verhältnisse, aber da wäre der Fall längst erledigt. Ich bewundere die Beamten, die sich trotz der Lahmarschigkeit der Behörden für diesen Beruf entscheiden. Wir sollten ihnen dankbar sein!

Bernd Lange, Kattendorf

Zivildienst wieder einführen

27. Dezember: „Reichenspurners Wege aus der Pflege-Krise. Renommierter Herzchirurg plädiert für bessere Bezahlung, flexiblere Arbeitszeiten, Weiterbildung und mehr Verantwortung“

Zu Herrn Reichenspurners Ideen hätte ich noch eine weitere anzufügen: die Wiedereinführung eines einjährigen Pflicht-Zivildienstes für junge Schulabgängerinnen und Schulabgänger, meinetwegen wie früher in Verbindung mit einer bereits diskutierten Wehrpflicht. Der junge Mensch hätte also die Wahl, für welche Methode der Staatsunterstützung er oder sie sich entscheidet. Meine Erinnerungen an die damaligen „Zivis“ sind positiv: Die jungen Männer haben damals zum Teil ungekannte, eigene Fähigkeiten im Umgang mit alten und/oder kranken Menschen entdeckt, viele genossen den „Team-Spirit“ von Pflegekräften, einige haben hinterher den Weg in eine pflegerische oder medizinische Laufbahn eingeschlagen und vor allem sind die „Greenhorns“, die sie anfangs waren, als „Männer“ gegangen. Abgesehen davon, dass die „Zivis“ in der Grundpflege viele Tätigkeiten abnehmen konnten, und die Pflegekräfte somit entlastet haben. Dass diese Form funktionieren kann, weiß ich aus eigener Erfahrung: 1994 habe ich ein FSJ (freiwilliges soziales Jahr) abgeleistet (für Frauen gab es damals noch keinen Zivildienst) und arbeite seitdem im Krankenhaus als Krankenschwester.

Birgit Angela Mittag

Mehr Bescheidenheit

23./24. Dezember: „Schumachers Woche: Zum Fest: Volle Bude, fröhliches Miteinander?“

Über die Kolumne von Herrn Schumacher habe ich mich köstlich amüsiert. Gleichzeitig hat sie mich aber auch ein wenig nachdenklich gemacht. Ich musste spontan an frühere Zeiten denken, als die Menschen weniger Geld hatten und nach meiner Erinnerung genügsamer und unkomplizierter waren. Am Heiligen Abend gab es z.B. Kartoffelsalat für die Anwesenden selbstverständlich nur in der „Standardausführung“ ohne „Extra“-Würstchen. Ach ja, und früher war auch mehr Lametta. Mögen wir alle zu mehr Realismus und Bescheidenheit zurück finden und die Welt friedlicher werden.

Dieter Buchholz

Unerreichbare Kriegsziele

23./24. Dezember: „Nato-Generalsekretär: Putins Kriegsziel nicht mehr erreichbar. Jens Stoltenberg ist überzeugt, dass die Ukraine dem Eintritt in das größte Militärbündnis der Welt näher ist als jemals zuvor“

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält Putins Kriegsziele für unerreichbar. Die Kriegsziele von Selenskyj – etwa die Rückeroberung der Krim – erscheinen ebenso unerreichbar. Wäre das nicht Grund genug, den unseligen und unsinnigen Ukraine-Krieg endlich zu beenden, wie Klaus von Dohnanyi es immer wieder vorschlägt? Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Partnerschaft für den Frieden gegründet, zu der auch Russland gehörte. Es folgte der Nato-Russland-Rat, aus dem Russland dann kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges wieder ausgetreten ist. Europa und die USA müssen doch Verständnis für die Ängste Russlands haben, wenn die Ukraine Nato-Mitglied wird und wenn dann an der russisch-ukrainischen Grenze Raketen stationiert werden, die Moskau in Minuten erreichen können. Da bleibt nur die Hoffnung, dass nach dem Wahlsieg der Republikaner die Nato-Mitgliedschaft der USA aus Kostengründen in Frage gestellt wird, wie es schon diskutiert wurde.

Hans Losse, Agathenburg

Wer übernimmt die Kosten?

27. Dezember: „Wenn die Welt verschwindet: Politiker über Demenz seiner Oma. Ein Hamburger Grünen-Abgeordneter über die berührenden Erfahrungen seiner Familie – und was für Betroffene besser werden muss“

Das ist ein sehr gelungener Artikel über die Demenz. Darin steht aber auch, dass es viel mehr Demenz-WGs geben sollte. Mein Vater kam 2017 in eine Demenz-WG. Weder die Krankenkasse, noch die Pflegekasse haben etwas dazugegeben, da die WGs bei den Kassen noch nicht anerkannt waren. Man hatte uns nicht informiert, dass die Demenz schon zu weit fortgeschritten war. Er wurde einfach nur ruhiggestellt und vor dem Fernseher geparkt. Letztendlich haben wir nach einem halben Jahr endlich einen Platz auf der Demenzstation im Altenheim erhalten, wo er viel besser versorgt wurde als vorher. Die Rechnung der Demenz-WG kam am Ende. Zusätzlich zu seiner monatlichen Rente durften wir noch insgesamt 16.000 Euro nachzahlen. Bitte also unbedingt vorher klären, wer die Kosten übernimmt! Unser Vater ist dann nach fünf Jahren letztendlich friedlich gestorben, Corona hat ihm den Rest gegeben.

Susanne König

Kein Platz für Beleidigungen

22. Dezember: „Klaus von Dohnanyi fordert: Mit Putin reden und den Krieg beenden“ und Leserbriefe

Man kann zu den pointierten Aussagen von Klaus v. Dohnanyi sicherlich eine dezidierte Meinung haben. Man kann sie ablehnen, man kann ihnen zustimmen. Was aber ein anständiger Mensch nicht tun sollte: Denjenigen, der eine Meinung äußert, die zur eigenen konträr ist, in seiner Persönlichkeit angreifen, wie es in letzter Zeit vermehrt in Leserbriefen geschieht. Die zum Teil ehrabschneidende Wortwahl zeugt davon, dass es den Schreibern an dem nötigen Respekt gegenüber anderen Menschen fehlt und sich derjenige, der so handelt, als ernstzunehmender Gesprächspartner von selbst disqualifiziert. Lars Haider hat in einem anderen Zusammenhang geschrieben: Das tut man nicht. Vor diesem Hintergrund empfinde ich die Veröffentlichung solch beleidigender Inhalte zumindest als fragwürdig.

Andreas Kaluzny

Den Blick nach vorne richten

Und Dohnanyi hat doch Recht mit seiner Einschätzung, den Krieg in der Ukraine durch verstärkte Verhandlungsbemühungen zu stoppen und unser Verhältnis zu Russland und Amerika neu zu überdenken. Es gibt außer einem Abnutzungskrieg, den wir mit unseren Waffenlieferungen befeuern, keine Alternative. Leider sind in den Dohnanyi-kritischen Kommentaren keine verwertbaren Ansätze für eine Beendigung des Krieges zu finden, also genau das, was sie Dohnanyi vorwerfen. Da helfen auch keine Blicke zurück, da damals getätigte Vereinbarungen und Aussagen im Nachhinein von jedem zu seinen Gunsten interpretiert werden. Der Blick kann und muss nur nach vorne auf ein schnellstmögliches Kriegsende mit Zugeständnissen aller Beteiligten gerichtet werden.

Hans Uwe Marschner

