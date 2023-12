Briefe an die Redaktion: 28. Dezember 2023

Licht in der Dunkelheit

23./24. Dezember: „Frohe Weihnachten!“

Vielen Dank, dass Sie mit dem Abdruck der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium ein Licht der Hoffnung in der Dunkelheit unserer vielfach so hoffnungslosen Zeit entzündet haben. Vielen Dank, dass Sie das göttliche „Friede auf Erden“ als Leuchtturm in der Nacht eines weltweit zunehmenden Unfriedens haben hell erstrahlen lassen. Vielen Dank, dass Sie uns in einer Furcht erfüllten Zeit an Gottes Zuruf „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren“ erinnert haben!

Martin von der Mühlen

Leitkultur mit mehr Tiefe

23./24. Dezember: „Zwischen HH und Berlin. Deutsche Leitkultur trifft auf Wirklichkeit. Ein E-Mail-Wechsel (auch) über Religion“

Das Thema Leitkultur hätte mehr Tiefe verdient. Bei diesem Thema dürften der Weihnachtsbaum und Friedrich Merz eigentlich keine Rolle spielen. Die Werteordnung der Europäischen Union regelt in Artikel 2 des EU-Vertrages die Werte, auf die sich die Union gründet, also auch Deutschland. Diese Werte sind Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte beinhalten auch für alle Länder der Europäischen Union die Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern, Gerechtigkeit, Toleranz und Nichtdiskriminierung. Diese Werteordnung wird bestimmt durch eine über Jahrtausende geprägte und überlieferte jüdisch-christliche Tradition. Wenn auch die Kirchen, besonders die Katholische Amtskirche aufgrund ihres unverantwortlichen Fehlverhaltens in Bezug auf den Missbrauchsskandal derzeit keine bedeutende Stimme mehr hat, ist eine Debatte über eine Leitkultur dennoch sehr wichtig. Deutschland ist nicht nur eine Ansammlung von einer Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Art, Deutschland braucht auch ein Wertesystem wie im Artikel 2 des EU-Vertrages beschrieben.

Manfred Ritzek, MdL a.D.

Vorsicht vor Schnellschuss

23./24. Dezember: „Weiter mit Walter. Analysegipfel beim HSV beschließt ein Festhalten am Trainer, der seine Spielidee anpassen soll. Doch die Zweifel bleiben“

Leider wird die Diskussion über den Verbleib von Herrn Walter sehr emotional geführt. Lässt man nur die reinen Fakten sprechen, ist der aktuelle Trainer mit einem Punkteschnitt von 1,8 und einer Siegquote von 53 Prozent der beste Trainer zu Zweitligazeiten. Er hat zweimal den Aufstieg verpasst, allerdings denkbar knapp. Wir erinnern uns an das Drama von Sandhausen. Soweit hat es keiner seiner Vorgänger geschafft. Warum sollte es einem potenziellen Nachfolger gelingen. Ich will nicht behaupten, dass er alles richtig macht, das tut er sicher nicht. Aber die letzten drei Spiele, aus denen immerhin sechs Punkte geholt wurden als absolutes Unvermögen darzustellen, halte ich doch für übertrieben. Ich bin durchaus der Meinung, dass die sportliche Leitung bei einem erneuten Scheitern ausgetauscht werden sollte. Allerdings halte ich einen Schnellschuss, nur mit dem Ziel den Trainer loszuwerden, für wenig konstruktiv. Wohin solche Maßnahmen führen, hat man in der Vergangenheit ja oft genug schmerzlich feststellen müssen.

Lutz Weiser

Ein stimmungsvolles Programm

27. Dezember: „Katharina Thalbachs Elbphilharmonie-Rekord. 16.000 wollten ,Ein Wintermärchen‘ erleben – mit herausragender Musik und einer Erzählerin, die zu unterhalten weiß“

Begeistert, ja beseelt haben wir die Elphi mit zweitausend seelenverwandten Zuschauern verlassen. Begeistert haben wir Standing Ovations zelebriert und konnten gar nicht genug davon bekommen wie reizend – ja fast schüchtern – Katharina Thalbach auf den gebührenden Applaus reagiert hat. Ein stimmungsvolles Programm ermöglichtes es Elisabeth Breuer ihre Stimme beim Gloria zu zelebrieren. Dabei zog sie die Sympathien auch der rückwärtigen Zuschauer auf sich, als sie sich ganz bewusst auch diesen zugewandt hat. Eine Chance, aber auch ein Problem der Akustik der Elbphilharmonie, dass der natürliche, unverstärkte Gesang nur direkt zum vollen Genuss wird. Die Übertragung mit Mikrofon wurde später der brillanten Stimme der Sopranistin nicht gerecht. Einfacher ist es da den Klang einer Oboe saalfüllend zu spielen. Zu einem Hörgenuss wird es, wenn ein Virtuose das Instrument beeindruckend spielt. Der Zuschauer fragt sich allerdings, warum ein vielfach ausgezeichneter Musiker es für erforderlich hält, dem Publikum deutlich zu machen, dass er es eigentlich gar nicht nötig hat hier zu spielen und in einer peinlich machohaften Art die weiblichen Musikerinnen behandelt. Er hätte lieber zu Hause bleiben sollen, denn wir haben es auch nicht nötig! Aufgefangen wurde all dieses von einer unverwechselbar sympathischen Katharina Thalbach, von der wir gerne (noch) mehr gehört hätten. Es bleibt die Vorfreude auf das nächste Jahr – ohne Oboe.

Matthias Clausen, Seevetal

Ein „Reset“-Knopf für die Welt

22. Dezember: „Qualität der Schulbildung ist für Eltern größte Herausforderung. Umfrage: In vielen Familien wächst die Sorge, dass es der nächsten Generation nicht besser gehen wird – im Gegenteil“

Sieben von zehn Eltern sorgen sich, dass die steigenden Staatsschulden zu einer Belastung für die nächste Generation werden. Aber auch den eigenen Wohlstand sehen die Eltern in Gefahr. Ja, diese Sorgen sind leider ganz realistisch und auch berechtigt. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass zwei Drittel der Menschen nicht mehr an eine bessere Zukunft für ihre Kinder glauben. Es ist für mich absolut sicher, dass es mit Deutschland und der Welt nun „abwärts geht“, so unfair das für die kommenden Generationen auch sein mag. Und ich denke, die Menschen wissen das auch. Aber da all unsere großen Probleme wie die Klimakrise, die Lage in der Ukraine, in Israel, die Flüchtlingssituation im Lande oder die Bildungskrise von Menschen gemacht sind, indem von den entsprechenden Instanzen falsche Entscheidungen getroffen wurden und werden, heißt es eben auch, dass wir noch einiges „rumreißen“ könnten. Dies sehe ich aber nicht so, da der Leidensdruck im Lande und auf der Welt leider noch immer nicht groß genug ist. Es geht ja immer noch irgendwie. Wenn es für Deutschland und die Welt einen „Reset“-Knopf geben würde, ich wäre die Erste, die ihn drückte. Denn wir wissen nicht, was wir tun.

Stephanie Haddenga

Nicht reden, Täter bestrafen

22. Dezember: „Gewerkschaft fordert ,Solidarität an Silvester‘. Kriminalpolizei warnt vor ,Angstszenarien‘ zum Jahreswechsel“

Ich wünsche allen Polizisten, Rettungsdiensten und jenen Institutionen, die für uns den Kopf hinhalten, während andere ins neue Jahr feiern werden, eine ruhige Silvesternacht, ohne nennenswerte Vorkommnisse und bedanke mich bereits im Vorfelde für ihren Einsatz! Und sollten wieder bestimmte Gruppen vor Gewalt keinen Halt machen, sollten diese mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Warum wurde ein Großteil der Strafverfahren eingestellt, wo bleibt denn da die Signalwirkung? Und ist es nicht unsere Pflicht, die oben genannten Institutionen vor Angriffen zu schützen? Nebenbei bemerkt – und das sollte auch mal offen ausgesprochen werden: Vor 2015 hatten wir diese immensen Probleme nicht, und diese Phrasen von Innenministerin Nancy Faeser kann ich kaum noch ertragen. Nicht nur reden, sondern endlich mal handeln und die Täter entsprechend bestrafen!

Stephanie Reichard

