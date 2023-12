Briefe an die Redaktion: 27. Dezember 2023

Undifferenziert und naiv

22. Dezember: „Klaus von Dohnanyi fordert: Mit Putin reden und den Krieg beenden. Altbürgermeister hält Verhandlungslösung für möglich. Kämpfe gehen unvermindert weiter“

Vorweg; Ja, dieser Krieg ist sinnlos und birgt die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation. Und nochmals ja, es war von Barack Obama sicherlich ungeschickt, um nicht zu sagen arrogant, in seinem Buch die Russische Föderation als Regionalmacht und damit quasi als bedeutungslos zu bezeichnen. Gleichwohl wird die Situation nicht dadurch entschärft, dass Herr von Dohnanyi seine schon mehrmals vorgebrachten Einlassungen gebetsmühlenartig wiederholt. Wenn er sich wenigstens mal die Mühe machen würde, sorgfältig zu recherchieren. Beispielsweise auf der Internetseite der Landeszentrale für politische Bildung des Bundeslands Baden-Württemberg. Dort ist eine umfassende Chronologie des Ukrainekonflikts dokumentiert. Nachzulesen ist dort, dass Russland im Dezember 2021 ultimative Forderungen an die Nato stellte. Gleichwohl kam es im Januar 2022 sowohl zu bilateralen Gesprächen USA/Russland als auch zu Gesprächen im Rahmen der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Zudem erfolgte der Versuch andere Gesprächsformate wiederzubeleben (Normandie Format: Russland, Ukraine, Frankreich Deutschland). Leider eskalierte dann die Situation mit der massiven Militärpräsenz Russlands an den Grenzen der Ukraine. Die weitere Entwicklung ist bekannt. Wenngleich es sicherlich zu wünschen ist, diese Spirale der gegenseitigen Aufrüstung und Schuldzuweisungen zu durchbrechen, ist das nicht mit undifferenzierten und naiven Appellen des Ex-Bürgermeisters getan. Woher nimmt er eigentlich die Unverfrorenheit, die Bedrohungslage durch die Russische Föderation auf das Niveau einer Märchenerzählung zu reduzieren. Wie immer in seinen bisherigen Kommentaren inszeniert sich Herr von Dohnanyi als allwissende, altersweise Instanz. Leider bleibt er eine konkrete, tragfähige auf Konsens beruhende Lösung mal wieder schuldig.

Dr. Dirk Buddensiek, Norderstedt

Hohe russische Überlegenheit

Nicht zum ersten mal legt Herr von Dohnanyi den Finger in dieselbe Wunde. Nur so kann das unerträgliche Gemetzel an der Front und die tägliche Ängstigung der im Binnenland wohnenden Zivilbevölkerung aufhören. Täglich sterben Hunderte Soldaten, in Kürze werden Präsident Selenskyj die wehrfähigen Männer ausgehen – und dann? Wird er vom Westen Soldaten fordern? Von Tag zu Tag wird die russischen Überlegenheit größer, Putins Ressourcen sind im Vergleich zu denen der Ukraine eher unerschöpflich, und die Sanktionen des Westens scheinen zu verpuffen. In Washington, Brüssel und Berlin sollte sich statt Kriegslust der Verstand durchsetzen, den Herr von Dohnanyi eindringlich fordert, damit in Europa endlich wieder Frieden einkehrt und das Sterben ein Ende hat. Auch wenn vielleicht der Anspruch der Nato auf Osterweiterung unerfüllt bleiben muss.

Dr. Gunter Alfke, Hamburg

Geschwafel ohne Substanz

Es ist mir unbegreiflich, wie man Herrn von Dohnanyi und seinen kruden Thesen so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen kann. Nicht einmal Churchill hat versucht, mit Hitler zu verhandeln, es wäre auch vergeblich gewesen, denn Hitler hatte nicht die geringste Absicht, sich irgendeines seiner Kriegsziele „abverhandeln“ zu lassen. Darin gleicht ihm der Diktator Putin. Der will die ganze Ukraine, unter allen Umständen, koste es was es wolle. Nichts anderes außer einer Unterwerfung der Ukraine wird Putin befrieden. Deshalb gibt es auch nichts mit ihm zu verhandeln. Das haben mir einige ukrainische Führungskräfte bereits 2014, nach der Annexion der Krim, sehr deutlich in Kiew zu verstehen gegeben. Vor diesem Hintergrund bezeichne ich die Einlassungen von Herrn Dohnanyi als wichtigtuerisches Geschwafel ohne jede Substanz, die er bedauerlicherweise im Hamburger Abendblatt wiederholt zum besten geben darf. Unverständlich.

Georg C. Domizlaff, Hamburg

Alternative Kenntnisse?

Herr von Dohnanyi verfügt offenbar über vertiefte alternative Kenntnisse der russischen Ziele dieses Angriffskrieges und schätzt die Verhandlungsbereitschaft des russischen Aggressors gänzlich anders ein als viele andere Politiker. Gerade vor wenigen Tagen hat Putin ja offenbar mehr als deutlich gemacht, dass Verhandlungen aus seiner Sicht keinen Sinn machen und er erst einmal seine Kriegsziele erreichen will. Wer sich also für die Zukunft mindestens die bisher von Russland schon annektierten Gebiete der Ukraine unter einer homophoben Terrorherrschaft mit willkürlichen Tötungen, Vergewaltigungen, Folter und Zwangsrussifizierung wünscht, mag Herrn von Dohnanyi in seiner Meinung folgen. Schade, dass die Solidarität mit der Ukraine auch von ehemals hochrangigen Politikern unseren vermeintlichen wirtschaftlichen Interessen geopfert wird.

Klaus Bergemann

Um wie viel Honorar ging es?

22. Dezember: „Signa-Gruppe löst prominenten Beirat auf“

Und wieder neue Informationen zur Signa und Herrn Benko. Der Name wird in Hamburg für immer und ewig mit dem „Kurzen Olaf“ verbunden sein. Da schmückt man sich mit Prominenten und Reichen in einem unnötigen Beirat der natürlich hoch dotiert ist. Da gibt es also noch mehr Gewinner trotz einer Insolvenz. Die Honorare sind bestimmt pünktlich geflossen. Schön wäre eine weitere Recherche um wie viel Honorar es ging, auch wenn es verloren ist.

Kai Callesen

Nicht Erst-Liga-tauglich

20. Dezember: „Wiederholt sich Walters Weihnachtsgeschichte? Der HSV-Trainer verlor in Stuttgart 2019 einen Tag vor Heiligabend seinen Job. Es gibt Parallelen– und Unterschiede“

Die Überschrift zum Artikel müsste lauten, Boldt nimmt den HSV aus dem Aufstiegsrennen und verschiebt den angepeilten Aufstieg in die 1. Liga auf frühestens 2025. Glauben Boldt und Costa ernsthaft noch an den Weihnachtsmann? Die Qualität von Walter sind einzig totale Arroganz und Beratungsresistenz. Der Mann ist ein fußballerischer und taktischer Analphabet. Wenn die Herren sechs Tage brauchen, um die Leistungen oder besser das völlige Unvermögen gegen Braunschweig, Paderborn und Nürnberg zu analysieren, dann stellt sich auch die Frage nach der Professionalität in der HSV-Führung. Schade, ich hätte zu gern gesehen, welches Potenzial die Mannschaft mit einem erstligatauglichen Trainer abrufen könnte.

Jan Kremer, Hamburg

Typisch für die Ampel

21. Dezember: „Sparpläne der Bundesregierung: So teuer wird das Fliegen 2024. Die Ampel-Koalition will Flugtickets höher besteuern, um die Einnahmen zu erhöhen. Was das für die Verbraucher bedeutet“

Das ist so typisch für die Ampelregierung: statt ordentlich zu wirtschaften, werden verzweifelt die Möglichkeiten ergriffen, um die Einnahmen zu erhöhen. Wieder werden die Verbraucher und Bürger abgezockt, in dem die Flugtickets höher besteuert werden. Die Reisebranche brummt, die Menschen planen Urlaub und wollen nachholen, was Corona ihnen vermasselt hat. Raffiniert gedacht, ausgerechnet den ausgabefreudigen Reiselustigen noch etwas mehr aufs Auge zu drücken, obwohl erst 2020 die Luftverkehrssteuer deutlich erhöht wurde. Die Deutschen zahlen schon die höchsten Flugpreise in Europa und sollen jetzt Haushaltslöcher stopfen, die sie nicht zu verantworten haben.

Dietmar Johnen-Kluge

