Briefe an die Redaktion: 22. Dezember 2023

21. Dezember: „Darf Donald Trump in Colorado wirklich nicht antreten? Der Ex-Präsident möchte erneut ins Weiße Haus einziehen, ein Gericht will dem nun einen Riegel vorschieben“

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Staates Colorado, Donald Trump nicht zu den Vorwahlen zuzulassen, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Sie ist ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte der Vereinigten Staaten, da der 14. Verfassungszusatz der USA bisher noch nicht angewandt wurde. Sie lässt hoffen, dass sich auch weitere Bundesstaaten der Argumentation anschließen, die davon ausgeht, dass die Anstiftung zur Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 Grund genug ist, Trump von den Vorwahlen auszuschließen. Allerdings befürchte ich, dass der Supreme Court diese Auffassung nicht teilen wird. Zum einen, weil die Mehrheit dieses Gerichts mit Anhängern Trumps besetzt ist. Zum anderen – und das wiegt schwer – weil die Unschuldsvermutung für Trump spricht. Solange ein Urteil gegen Trump wegen Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols noch nicht rechtskräftig ergangen ist – und das kann lange dauern – wird die Entscheidung des Obersten Gerichts in Colorado vermutlich keinen Bestand haben. Sollte jedoch die bereits gegen Trump erhobene Anklage als ausreichend angesehen werden, ihm die Eignung für die Bewerbung als Präsidentschaftskandidat abzusprechen, würde ein Chance für eine Bestätigung der Entscheidung des Gerichts in Colorado bestehen.

Dr. Claus Rabe

„Abschiebung vereinfacht“

21. Dezember: Leitartikel: „Es braucht weitere Schritte. Die EU-Asylreform ist nur ein Anfang bei der Lösung der Flüchtlingskrise“

Abschiebung könnte vereinfacht werden, wenn man die Fluggesellschaften in die Pflicht nimmt. Eine verweigerte Abschiebung = Landerecht für einen Monat verwirkt. Und das gleiche für jede weitere Fluggesellschaft, die den moralisch überhöhten Luftkutscher anschließend noch anheuert. Er kann ja dann bei Coconut Airways im Südpazifik anfangen, da kommt er bestimmt nicht in eine moralische Zwangslage.

Wolfram Uehre, Seevetal

Proteste ohne Wirkung

20. Dezember: „,Angst vor der AfD“ – der laute Protest der ,Omas gegen Rechts‘“

Was bewirken die Aussagen des BDI-Präsidenten zur Schädlichkeit der AfD für den Ruf Deutschlands als Standort und was die Proteste der „Omas gegen Rechts“ gegen die AfD? Kurz und bündig gesagt: nichts. Wer glaubt, durch solche oder ähnliche Äußerungen von Prominenten oder anderen Gruppen der Bevölkerung etwas bewirken zu können, ist eindeutig auf dem Holzweg. Um die AfD zurückzudrängen, hilft nur eine Politik, die Vertrauen in der Bevölkerung schafft. Ich brauche an dieser Stelle wohl kaum mehr die desaströsen politischen Entscheidungen der letzten Monate und Wochen zu erwähnen, die immer mehr Menschen zur AfD treiben. Es ist ein Hilferuf, ein Wecksignal an die Politik, doch endlich, endlich einmal Maßnahmen zu treffen, die nicht sofort wieder zerpflückt werden. Die Unfähigkeit der Regierungskoalition, Probleme zu lösen ist ein Wachstumsprogramm für die AfD. Die Politiker der Ampel sollten, statt über das Wachstum der AfD zu lamentieren, sich an die eigene Nase fassen. Sie sind es, die von Monat zu Monat, von Woche zu Woche der AfD weiterhin enttäuschte Wähler zuführen.

Willibald Heinrich Brendel, Norderstedt

Bauruine ist ein Desaster

20. Dezember: „Wie geht es weiter mit dem Elbtower? Seit mehr als zwei Monaten ruhen die Arbeiten“

Hoffentlich bleibt es bei der Aussage von Herrn Tschentscher, dass die Stadt keine offenen Rechnungen für den Elbtower übernimmt und auch keine verdeckte Förderung durch überteuerte Mietverträge! Die Bauruine ist für mich eine deutliche Warnung utopische Projekte von „halbseidenen Investoren“ zukünftig zu vermeiden. Wenn der Staat, also wir als Bürger, so etwas nachträglich subventionieren, ist das für mich ein Desaster. Wenn es ernsthaft einen Bedarf für solche für uns als Normalbürger unnützen Gebäude gibt, finden die ihnen benannten privaten Investoren ja Gelder bis Weihnachten 2024 oder 2025. Also Ruhe bewahren. Wichtig erscheint mir, gründlich und unabhängig zu überprüfen, ob der Elbtower eine Gefährdung für die Bahntrasse darstellt.

Dieter Fries

Vorbehalte nicht ausgeräumt

Fast vollständig beantwortet Matthias Iken alle Fragen zum Verbleib der Elbtowerruine, bis auf die eine: Was möchte der Hamburger Bürger? Der Leser soll glauben, da es jetzt hauptsächlich darum geht, wer bereit ist, einen Weiterbau zu finanzieren, seien die Hamburger nicht gefragt. Das kann ein Irrtum sein, da allein die Bauunterhaltung bei längerer Unterbrechung finanziert werden muss. Außerdem sind die Vorbehalte am unpassenden Standort nahe der Veddel, an dem aus der Zeit gefallenen Bautyp, an mangelnder Büroflächennachfrage und an der verkorksten Entstehungsgeschichte des Elbtowers längst nicht ausgeräumt. Schuster bleib bei deinen Leisten, könnte man den Genossen zurufen. Schon in den 70er-Jahren hat die gewerkschaftseigene Neue Heimat mit riskanten Spekulationen am Immobilienmarkt ihre Existenz ruiniert. Das Image der Freien und Hansestadt steht auf dem Spiel.

Bruno Brandi

Oberlehrerhafter Ton

19. Dezember: „ZDF-Quotengarantin auf Rekordkurs. Maybrit Illner verzichtet auf fünfstellige Gagen – und macht vielen besser als andere Talk-Moderatoren“

Der Artikel von Hajo Schuhmacher ist sehr wohlwollend. Wann war er eigentlich selbst das letzte Mal in der Sendung? Maybritt Illner hat sich mittlerweile einen unsäglichen oberlehrerhaften Ton ihren Gästen gegenüber angewöhnt. Aber vielleicht war der schon von Anfang an da, nur ist es in der Zwischenzeit nicht besser geworden. Sie erweckt bei fast jedem Gesprächsbeitrag den Eindruck, als wüsste Sie bereits die Antwort – wie bei einer mündlichen Prüfung. Jeden Teilsatz, der von ihren Gästen geäußert wird, begleitet sie kommentierend mit einem „mhmm“ oder „richtig“ etc., um dann dazwischen zu gehen, weil das Gesagte auf einmal doch nicht das ist, was sie gerade hören wollte. Als Journalist oder Politiker würde ich es ablehnen, in diese Sendung zu kommen. Argumente können oft nicht ausformuliert werden und eine Diskussion zwischen den Studiogästen wird ganz oft im Ansatz erstickt. Und die Gesprächsleiterin merkt das noch nicht einmal selbst. Denn es fehlt Frau Illner einfach an der dafür notwendigen Sensibilität. Es geht ihr in den meisten Fällen nur um das Abarbeiten ihrer Agenda an Themen und Fragen, die letztlich aber keinen großen Erkenntnisgewinn bringen, weil den Studiogästen zu wenig Spielraum eingeräumt wird. Auch wenn dieser rigorose, geradezu selbstherrliche Diskussionsstil anscheinend bei den Zuschauern gut ankommt, diese Sendung offenbart das schlechteste politische Talkmanagement, das man sich im Fernsehen antun kann.

Hartmut Graf

Warum keine Luxussteuer?

19. Dezember: „Wo der Ampel-Kompromiss wackelt. Agrardiesel, Soziales, Elektroautos: Im Bundestag regt sich deutlicher Widerstand gegen die Sparpläne

Was mir bei den ganzen Kommentaren und Artikeln zu den Sparplänen der Ampel fehlt, ist auch mal ein Aufschrei der verschiedenen Medien, warum nicht auch die Superreichen zur Kasse gebeten werden. Man könnte den Steuersatz ab einem bestimmten Einkommen erhöhen oder auch eine Luxussteuer einführen etc., Möglichkeiten gibt es sicher viele.

Bärbel Hoffmann, Buchholz

