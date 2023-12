Briefe an die Redaktion: 20. Dezember 2023

Hin zu kleineren Autos

19. Dezember: „E-Autos ohne Förderung – Händler sind erbost. Die Entscheidung der Bundesregierung trifft auf Unverständnis. Doch einige Verkäufer verlängern den Zuschuss“

Da beschwert sich der Autohandel, dass der verschuldete und zum Sparen gezwungene Staat keine Zuschüsse von mehreren Tausend Euro pro gekauftem E-Auto mehr gewährt. Aus meiner Sicht allenfalls teilweise zu Recht. Auch wenn Elektromobilität grundsätzlich unterstützenswert ist, sollte bedacht werden, dass nach einer Allianz-Untersuchung im August 2023 mehr als 50 Prozent der verkauften E-Autos der Kategorie „SUV und Geländewagen“ zuzurechnen ist; bei diesen raum- und energiefressenden Vehikeln liegen E-Autos deutlich über dem Durchschnitt aller Antriebe. Dies noch weiter zu fördern scheint mir absurd, zumal E-Autos über die Förderung der Ladeinfrastruktur ohnehin indirekt schon viel Förderung zukommt. Ein Umdenken in Richtung billigere und kleinere E-Autos könnte den Wegfall der Förderung sicher kompensieren und würde gleichzeitig Straßenraum freimachen, über den sich radfahrende und zu Fuß gehende Menschen sicher freuen würden. Holger Mossakowski, Hamburg

Pech für den Verbraucher

Die Koalition verschont bei ihrer Haushaltsreform die Dienstwagenflotten unzähliger Firmen. Sie dürfen weiterhin hochpreisige E-Autos deutscher Hersteller über ihre Bücher laufen lassen und Mitarbeiter können das Privileg, ein solches Auto fahren zu können, mit nur 0,5 Prozent versteuern. Kaufen könnten und würden die meisten Firmenmitarbeiter so ein Auto nicht. Also Glück gehabt. Die Agrarwirtschaft muss mit der Streichung von Dieselsubventionen rechnen, aber hier wurde ja gleich eine Hintertür offen gelassen, da vorhersehbar war, dass die Bauern das nicht hinnehmen. Schon drohen die mächtigen Agrarverbände mit nie da gewesenen Protesten. Es ist also zu erwarten, dass die Koalition angesichts dieser mächtigen Lobby zeitnah einknicken wird. Nur der Otto-Normal-Verbraucher darf sich sicher sein, dass sein Zuschuss zum E-Wagen gestrichen ist und bleibt. Leider Pech gehabt. Er hat auch keine Lobby und kann kein Drohpotenzial aufbauen. Er kann jetzt höchstens den teuren E-Wagen streichen und sich doch einen Verbrenner kaufen. Dafür zahlt er dann aber ja die höhere CO2-Steuer, die der Landwirt ja vermutlich sparen wird. Also ist er trotzdem der Verlierer. Was diese Koalition den Bürgern zumutet, ist kaum noch zu ertragen und man kann nur hoffen, dass der Spuk zeitnah ein Ende findet. Schlussendlich hat der Otto-Normal-Verbraucher dann doch noch eine Protestmöglichkeit. Seine Wahlstimme. Ralph Voß, Stelle

Nicht unter deutscher Flagge

16. Dezember: „Huthi beschießen Frachter von Hapag-Lloyd. Hamburger Reederei setzt Fahrten durch das Rote Meer vorerst aus“

Es ist sehr verständlich, dass die deutschen Reeder die Bundesregierung um den Schutz deutscher Handelsschiffe im Roten Meer durch die Bundesmarine bitten, nachdem Huthi die „Al Jasrah“ von Hapag-Lloyd beschossen haben. Störend ist dabei nur, dass gerade dieses Schiff Kosten und Steuern vermeidend unter der Billigflagge der Marshallinseln fährt. Diese werden kein Marineschiff schicken können, da der 43000-Einwohner-Staat über keine Streitkräfte verfügt. Wenn es Probleme gibt, wird erwartet, dass der Staat hilft, dessen Steuern man nicht zahlen möchte. Das sollten auch die Reederei bei ihrer Flaggen-Politik beachten. Reinhard Wagner, Hamburg

Sinnfrage nicht geklärt

16. Dezember: „Letzte deutsche Soldaten kehren aus Mali zurück“

Wie wir aktuell wissen, haben die letzten Bundeswehr-Soldaten Mali verlassen. Verteidigungsminister Pistorius will sie mit einem Rückkehrappell ehren. Die Anerkennung für die Soldaten ist groß, die Bilanz der Mission ernüchternd. Am Ende bleibt auch Politikern in Berlin nur der Dank an die Soldaten. Insgesamt rund 20.000 Soldaten der Bundeswehr haben in mehr als zehn Jahren in Mali ihr Leben riskiert, um im Rahmen der UN-Friedensmission „Minusma“ für Sicherheit zu sorgen. Die UN-Mission in Westafrika galt zuletzt als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Bei einem Selbstmordanschlag 2021 wurden zwölf Soldaten verwundet. 2017 starben zwei deutsche Piloten beim Absturz eines Kampfhubschraubers. Zwischenzeitlich waren in Mali mehr als 1000 Bundeswehr-Soldaten stationiert. Dauerhaften Frieden in der Region hat der Einsatz leider nicht gebracht. Trotz UN und Bundeswehr hat sich in Mali eine Militärjunta an die Macht geputscht, die von russischen Wagnersöldnern unterstützt wird. Gleichzeitig breiten sich islamistische Terrorgruppen in der gesamten Sahelzone aus. Ihrem ursprünglichen Auftrag mit der Drohne „Heron“ in Mali die Sicherheitslage aufzuklären, durfte die Bundeswehr nicht mehr nachgehen. Die Militärmachthaber hatten es untersagt! Auch die Franzosen mobbte man aus dem Land. „So ist das Schätzchen, das nicht raus darf“. Mit diesen Worten auf den Lippen schritt Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch auf die im deutschen Camp ausgestellte Drohne mit der gewaltigen Spannweite zu. Dass dieses „Schätzchen“ zum Am-Boden-Bleiben verdammt war, ist einer von zehn Gründen, warum sich die Sinnfrage schon während des Einsatzes geradezu aufdrängte. Wünschen wir Mali ein glückliches Weihnachten. Dirk Wanke

K(ein) deutscher Alleingang

15. Dezember: „„Der Krieg wird über 2024 hinausgehen“. In der Ukraine ist kein Frieden absehbar, so der Militärexperte Masala“

Was bedeutet denn das im Artikel erwähnte erneute Aussetzen der Schuldenbremse in Zukunft, wenn unser Staat für die Ukraine noch mehr „als ohnehin schon“ leisten soll. Wenn, wie im Artikel erwähnt, die USA als größter Unterstützer der Ukraine wegen der Blockade durch die Republikaner ausfallen sollte, kann Deutschland das doch nicht allein mit noch mehr Hilfsgeldern – weit jenseits der Schuldenbremse – stemmen. Es geht um 60 Milliarden, die 2024 dann nicht mehr oder erheblich reduziert über den Atlantik fließen würden. Und gibt es die Bereitschaft anderer Staaten der europäischen Gemeinschaft dann hier ebenso willig in die Bresche zu springen? Wenn Herr Masala sagt, die westlichen Unterstützer stellen sich auf eine Fortdauer des Krieges ein, mag das ja für den Kriegsverlauf zutreffen. Was die Hilfs- und Zahlungsbereitschaft der Länder um uns herum für die Ukraine betrifft, habe ich leider gegenteilige Informationen. Deutschland ist jetzt schon mit weitem Abstand in Europa die Nr. 1 bei den Hilfen für die Ukraine. Also wenn Scholz als Kanzler Deutschlands und im Gleichklang damit auch Herr Masala Bereitschaft bekunden, noch mehr als ohnehin schon für die Ukraine zu tun, sprechen sie offensichtlich ausschließlich für unser Land oder irre ich mich? Ein deutscher Alleingang mit zusätzlichen Milliardenschulden, ohne dass eine Obergrenze fixiert ist und andere Länder in die Pflicht genommen werden kann’s doch nicht sein. Es steht ja im Raum, dass die Gelder des derzeitigen größten Unterstützers, die USA, in Zukunft nicht mehr so reichlich fließen werden. Immerhin hat Joe Biden 60 Milliarden für 2024 für die Ukraine vorgesehen, deren Bewilligung im US-Kongress insbesondere wegen der Widerstände der Republikaner keineswegs sicher ist. Zudem wurde berichtet, dass auch schon europäische Staaten um uns herum ihre Ukraine-Hilfen zurückgefahren haben. So wie in der Flüchtlingsaufnahme wird Deutschland auch bei der Finanzierung des Ukrainekriegs mit gutem Beispiel und noch mehr Geld vorangehen wollen? Noch mehr Geld aus und vor allem außerhalb des Staatshaushaltes und einer erneut gelockerten Schuldenbremse, während insbesondere Amerika und andere europäische Länder um uns herum ihre Ukraine Hilfen zurück fahren. Jan Troje

