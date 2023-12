Briefe an die Redaktion: 18. Dezember 2023

Gute Fehlerkultur ist gefragt

15. Dezember: „Retten Kühne und Signal Iduna den Elbtower? Milliardär fordert Stadt auf, ihn zu unterstützen“

Die Philosophie von Klaus-Michael Kühne führt in die richtige Richtung. Zum einen entspricht es durchaus einer gesunden Skepsis, beim Thema Elbtower erst einmal einen genaueren Blick in die Bücher zu tätigen und sich von der Stadt ein plausibles Gesamtkonzept mit realistischen Mieten sowie Mietquoten vorlegen zu lassen, selbst wenn man über ein sehr großes Vermögen verfügt. Zum anderen wäre die Zeit jetzt eher dafür reif, anstatt seitens der Verantwortlichen auf Eile zu drängen, lieber die bisherigen, extrem intransparenten Planungen wie bei einer Blackbox unter weitgehendem Ausschluss der Zivilgesellschaft im Sinne einer guten Fehlerkultur kritisch aufzuarbeiten, zumal hier auch ohne den Baustopp sehr wichtige Fragen immer noch unbeantwortet sind, wie zum Beispiel, warum bei diesem Megaprojekt im Denken der technokratischen Entscheidungsträger niemals auch nur im Entferntesten die Auswirkungen auf die beiden direkt benachbarten ärmeren Kieze Veddel und Rothenburgsort eine Rolle gespielt haben und warum man sich ausgerechnet in Hamburg so begeistert für einen solchen gigantischen Turm aus Beton, Glas und Stahl ausspricht, der in anderen Metropolen wie New York schon aus Klimaschutzgründen längst nicht mehr so errichtet werden dürfte!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg-Veddel

So macht man Stimmung...

15. Dezember: „Wann zahlt Hamburg die Inflationsprämie. Beschäftigte könnten die vereinbarten 1800 Euro schon im Januar erhalten“

Im Hamburgteil auf Seite 8 wird wieder einmal ganz subtil Stimmung gegen die öffentlich Bediensteten und speziell gegen Beamte gemacht. Unter der Überschrift „Wann zahlt Hamburg die Inflationsprämie“ wird zunächst beschrieben, dass Finanzsenator Dr. Dressel der Forderung der Gewerkschaft auf eine kurze Laufzeit des Tarifvertrages eine Absage erteilt hat, um dann in allen Einzelheiten die finanzielle Ausgestaltung des Tarifabschlusses aufzulisten. Die Darstellung ist korrekt und entspricht, soweit ich als Außenstehende das beurteilen kann, den Tatsachen, auch wenn ihr zwischen den Zeilen entnommen werden kann, dass man diesen Tarifabschluss in einer Zeit knapper werdender Haushaltsmittel als nicht mehr verhältnismäßig betrachtet. Damit dieses aber auch jedem Leser deutlich wird, wurde der „Artikel“ natürlich neben dem großen „Aufhänger“ (Kostenschock für Vonovia-Mieter) platziert. So macht man gekonnt Stimmung gegen den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, ohne das verbal ausdrücken zu müssen.

Gesine Freimut

Wahrzeichen von Hamburg

15. Dezember: „Köhlbrandquerung: Senatorin bringt neue Variante ins Spiel. Melanie Leonhard hält im Hafen-Klub eine Grundsatzrede zum Hafen der Zukunft. Dabei überrascht sie die Zuhörer mit einer Idee“

Die Köhlbrandbrücke ist eines der Hamburger Wahrzeichen, so wie die Tower Bridge (1894) eines von London, die Brooklyn Bridge (1883) von New York oder die Golden Gate Bridge (1937) eines von San Francisco sind. Keine dieser Städte käme auf die Idee, sich eines dieser Wahrzeichen zu entledigen, weil es als „marode“ eingestuft worden wäre. So weit hätte man es dort überhaupt nicht kommen lassen. Wohl ist die Brücke bei San Francisco bereits für den Autoverkehr konzipiert worden, doch bei den beiden anderen war das Pferdefuhrwerk zur Entwurfs- und Bauzeit noch das alleinige Transportmedium, und das für einige Jahrzehnte – heute fließt über beide Brücken der Autoverkehr. Dafür sind in den dem Bau folgenden Zeiten immer wieder Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden. Nur in Hamburg gilt das Bewusstsein für seine baulichen Schätze offenbar nicht, das hatte schon Alfred Lichtwark feststellen müssen, und darum muss die Köhlbrandbrücke (1974!) als „marode“ eben weichen. Vielleicht findet sich bei gutem politischen Willen ja doch noch eine Lösung, den Hamburgern und der Welt dies Hamburger Wahrzeichen bei gutem Zustand zu erhalten, auch wenn die dafür notwendigen Mittel vielleicht geringer sind als die für Abbruch und Neubau oder des von Frau Leonhard vorgeschlagenen „abgespeckten“ Tunnels.

Dr. Gunter Alfke, Hamburg

Kann Merz nur meckern?

15. Dezember: „Merz: Ampel schadet Menschen auf dem Land“

Ist es nötig, mit den Bemerkungen eines Herrn Merz, CDU genervt zu werden. Seine Partei war 16 Jahre an der Macht und hat nichts gemacht, wir mussten uns nur mit den unsäglichen Ergüssen der Blendgranate Merkel rumschlagen: „Wir schaffen das“ und nun ham’ wir den Salat ...Was die CDU in 16 Jahren verbockt hat, soll die Ampel in zwei Jahren schaffen, vielleicht soll Herr Merz sich in die CSU einschreiben, dann kann er mit Herrn Söder hetzen, da findet er viele Gleichgesinnte, der eine heißt Aiwanger! Da sie beide Dialekt sprechen, ist die Frage der Verständigung wahrscheinlich vorrangig! Hat er eigentlich auch konstruktive Vorschläge oder kann Herr Merz nur meckern, selbst Merkel hat ihn „geschasst“? In den zwei Jahren, wo wir nun die Ampel haben, ist schon viel auf den Weg gebracht worden, mehr als in 16 Jahren CDU, nicht alles toll, aber es passiert was!

Marion Flüge

Mangelnde Transparenz

14. Dezember: „MSC hat den Senat über den Tisch gezogen. Ex-Wirtschaftsstaatsrat Gunther Bonz wirft Regierung vor, Staatsvermögen zu verschleudern. Deal sei juristisch fragwürdig“

Ungeachtet der Tatsache, dass auch Herr Bonz wahrscheinlich nicht alle Einzelheiten kennt, so ist das nur ein Detail. Die mangelnde Transparenz des Senats über so einen extrem wichtigen Verkauf schürt Misstrauen und den Verdacht, dass hier problematische Vorgänge verschleiert werden sollen. Im übrigen gibt es im kaufmännischen Bereich einen unabdingbaren Grundsatz für Firmenübernahmen oder Beteiligungen, der heißt „Due Diligence“ also die notwendige sorgfältige Prüfung von solchen Vorgängen in allen Details, in praktischer, rechtlicher und nicht zuletzt auch finanzieller Hinsicht, bevor Fakten geschaffen werden. Diese kaufmännische Sorgfaltspflicht ist hier vom Senat in geradezu sträflicherweise missachtet worden. Kaufmannsstadt Hamburg? Fehlanzeige! Wir werden offensichtlich in solchen routinemäßigen kaufmännischen Vorgängen von völlig unerfahrenen Politikern regiert. Es steht zu hoffen, dass hier noch weiter nachgebohrt wird, um die verschleierten Details ans Tageslicht zu holen und in letzter Sekunde zu vermeiden, dass Hamburger Tafelsilber leichtfertig verschleudert wird. Der Senat darf sich nicht über das gewaltige Misstrauen zum gegenwärtigen „Verkauf“ wundern.

Herbert Nölting, Hamburg

Wie wäre es mit dem Rotstift?

14. Dezember: Scholz-Update: „Mohamed Ali: Der Staat braucht mehr Geld“

„Wenn man ein Loch im Haushalt hat, dann muss man doch dafür sorgen, dass die Einnahmen steigen“. Tatsächlich? Muss man? Wie wäre es denn mit dem Rotstift, Frau Ali? Nach Meinung vieler Wirtschafts- und Haushaltsexperten haben wir kein Problem mit den Einnahmen sondern mit den Ausgaben. Man kann auch sparen, Kosten herunterfahren, streichen. Wenn wir aktuell mehr als 50 Prozent unseres Haushaltes in den sozialen Bereich stecken, Tendenz steigend, dann ist es wahrlich angebracht, dort Abstriche zu machen. Aber, das hat schon Margaret Thatcher erkannt, „Sozialismus funktioniert nur so lange, bis einem das Geld anderer Leute ausgeht.“ Fazit: Der Staat braucht nicht mehr Geld, er sollte mit dem Geld, das ihm der Steuerzahler zur Verfügung stellt, nur ordentlich haushalten.

Gerhard Maack, Hamburg-Meiendorf

