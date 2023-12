Briefe an die Redaktion: 16. Dezember 2023

Trickserei der EU

15. Dezember: „EU beschließt Verhandlungen mit der Ukraine. Staaten votieren für Start der Gespräche – auch mit Moldau. Georgien wird Beitrittskandidat“

Um der Ukraine die Beitrittsverhandlungen trotz fehlender Voraussetzungen zu ermöglichen, hat Scholz den ungarischen Präsidenten Orbán aufgefordert, während der Abstimmung über den Beitritt der Ukraine zur EU den Saal zu verlassen. Dadurch kam es zu keiner Enthaltung oder Gegenstimme durch den Ungarn. Anschließend wurde das Ergebnis der Abstimmung als einstimmig verkauft. Eine bislang nie dagewesene Trickserei der EU und ein Verstoß gegen den Lissabonner Vertrag, der das Einstimmigkeitsprinzip für den Beitritt neuer EU-Kandidaten bindend festlegt. Scholz und weitere Staaten haben gegen den Vertrag von Lissabon verstoßen und nach der nicht anwendbaren Brückenklausel (Mehrheitsbeschluss) den Vertrag ausgehöhlt. Der Sündenfall dürfte jetzt auch bei weiteren Abstimmungen zur Anwendung kommen. Spätestens dann, wenn es um die 50 Milliarden für die Ukraine geht. Verlierer sind die Bürger der EU.

Hans-Joachim Wehmeier, Kaltenkirchen

MSC auf den Leim gegangen

14. Dezember: „,MSC hat den Senat über den Tisch gezogen‘. Ex-Wirtschaftsstaatsrat Günther Bonz wirft Regierung vor, Staatsvermögen zu verschleudern. Deal sei juristisch fragwürdig“

MSC hat den Senat nicht über den Tisch gezogen. Er ist offensichtlich selbst herübergekrochen! Manchmal wäre es beruhigender, echte Hamburger Pfeffersäcke an verantwortlicher Stelle zu wissen. Es ist erstaunlich, wie einfach sich führende Politiker immer wieder einwickeln lassen. Nach der Pleite mit Benko’s Elbtower ist Hamburg jetzt dabei, sogar ein zweites Mal Søren Toft auf den Leim zu gehen: Der aktuelle MSC-CEO hatte noch als Maersk-COO beim Kauf von Hamburg-Süd hoch und heilig versprochen, diese wichtige Säule Hamburger Schifffahrt zu erhalten. Tatsächlich existiert die ehemals stolze Reederei jetzt nicht mehr. Anders als der Senat suggeriert, sind die MSC-Zusagen hinsichtlich Umschlag und Arbeitsplätze alles andere als „wasserdicht“!

Dr. Ulrich Malchow, Hamburg

Ungerechtes Bildungssystem

14. Dezember: „Zuwanderung schuld an PISA-Misere? SPD kritisiert Ministerin Prien. Deutsche Schüler haben schlecht an der internationalen Studie abgeschnitten. CDU wehrt sich gegen Spar-Vorwurf im Bildungssektor. Balasus betont das Leistungsprinzip“

Ich habe mich darüber gefreut, dass es wieder Nachrichten aus dem Landtag von Schleswig-Holstein ins Hamburger Abendblatt geschafft haben. Dass es in dem ersten Absatz dann langatmig und nicht zur Überschrift passend um den Wechsel an der Fraktionsspitze der SPD ging, stört nur am Rande. Bemerkenswert ist der Raum, den die Bildungsbiografie der neuen Oppositionsführerin, Serpil Midyatli in dem Artikel einnimmt, weil es genau diese Beispiele sind, welche die seit langem bekannte Ungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem deutlich machen. Es ist schön, wenn sogar die FDP die Aussagen von Midyatli unterstreicht und sagt: „Wir sind seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, aber unsere Schulen sind darauf nicht ausreichend vorbereitet worden.“ Umso enttäuschender und sachlich unvollständiger ist die Reaktion der Bildungsministerin von Schleswig-Holstein darauf. Gerade vor zwei Tagen war im Abendblatt zu lesen, dass die Regelgrößen der DaZ-Klassen in Schleswig-Holstein zur Konsolidierung des Landeshaushalts von – in der Realität nahezu nie gehaltenen –16 auf 18 Plätze erhöht werden. Der von der Bildungsministerin genannte Zuwachs an 420 neuen Lehrerstellen ist vor allem deswegen notwendig, weil die CDU als Regierungspartei vor knapp fünf Jahren entschieden hat, wieder zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium zurück zu kehren. Insofern wird kaum eine dieser neuen Stellen dazu führen, die von der Oppositionsführerin beschriebene Bildungsungerechtigkeit beseitigt wird. Vielmehr wird der dadurch künstlich herbeigeführte Mehrbedarf an Planstellen in Zeiten des Lehrkräftemangels zu einer zusätzlichen Verschärfung der Personalsituation an gerade den Schulen sorgen, die ihre Stellen ohnehin schwer decken können und an denen ein hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen mit schwierigen Bildungsbiografien lernen muss. Inwiefern hier eine Betonung des Leistungsprinzips helfen soll, bleibt leider ungenannt. Es bleibt einmal mehr der Eindruck, dass trotz eindeutiger Datenlage in Schleswig-Holstein der Mut fehlt, die zur Änderung notwendigen Schritte zu gehen.

Jochen Kähler

Planer denken nicht mit

11. Dezember: „So sehen die Pläne für die Große Elbstraße aus. Das Viertel am Fischereihafen in Altona nimmt Gestalt an: Markthalle und Wohnungen geplant. Was wird aus dem Blick auf die Elbe?“

Mit Erschrecken konnte ich wieder sehen, dass die Planer die Umgebung einfach nicht mitbedenken. Man soll ja nicht immer an früher denken, aber wenn alles verbaut und abgerissen wird, ist dies ein Fehler. Bei der Planung sollte man an das schönste Standesamt von Hamburg denken mit (noch) unverbauten Blick auf den Hafen. Ein weiteres Beispiel ist die grüne Achse von Blankenese bis zum Fischmarkt. Alles zugebaut und verbaut. Der Schellfischtunnel ist oben schon zugemacht, und es besteht kein Anschluss mehr, unten ist auch alles weg. Büros sind an der Elbe gefragt, aber keine Erholung. Eine Straßenbahn wird sowieso nicht kommen, also sollte man den Tunnel am besten zuschütten, dann hat man auch am Bahnhof Altona keine Umbauprobleme mehr. Eine Frage zum Schluss wie soll dann die ÖPNV-Anbindung sein? Mit Bussen geht ja wohl kaum.

Dieter Schemberger

Eine Herzensangelegenheit

12. Dezember: „HSV e.V. bekommt Arena geschenkt. Energiekosten stark gestiegen: Eisfläche in der bisherigen q.beyond-Arena wird aufgegeben“

Ich habe mit großem Interesse Ihren Artikel zur Schließung der Eisfläche in der q.beyond-Arena gelesen. Als aktiver Eishockeyspieler bei den Crocodiles im Osten Hamburgs hat mich die Entwicklung zutiefst getroffen. Eishockey in Hamburg ist für mich eine Herzensangelegenheit, und die Schließung der zweiten Eishalle ist eine große Katastrophe für die Sportstadt Hamburg. Persönlich werde ich kaum unter dieser Entwicklung leiden, denn die leistungsbezogenen Seniorenmannschaften werden immer ihre Eiszeiten bekommen. Ich mache mir aber riesige Sorgen um unsere Nachwuchsmannschaften und die Jungs und Mädchen, die sich nun in großer Zahl von diesem wunderbaren Sport abwenden werden, weil sie kaum noch aufs Eis können. Ich habe selbst neben meinem Vollzeitjob immer wieder bei unserem Nachwuchs als Co-Trainer ausgeholfen, und es geht einem das Herz auf, wenn man die Leidenschaft der Kinder bei diesem Sport mitbekommt. Als Hamburger Eigengewächs habe ich in den 2000er-Jahren am eigenen Leib erfahren, wie hart um jede Eiszeit gekämpft werden muss. Durch die zusätzliche Halle wurde ein sehr positiver Schritt für unseren Nachwuchs getan, der sich durch das massiv gestiegene Niveau (mittlerweile haben wir mehrere Mannschaften in den hohen deutschen Ligen) und die Vielzahl an Hobby-Mannschaften ablesen lässt. Die Abkehr von der modernsten Eishalle in Hamburg konterkariert diese Entwicklung und wird dazu führen, dass der Breiten- und Nachwuchssport langfristig negativ beeinflusst wird. Nun wird es nur noch die Eishalle in Farmsen und die Zelteisfläche am Hagenbeck (die auch ein Drittel der Saison nicht bespielt wird) geben, wo Eishockey gespielt werden kann. Allerdings werden die dortigen Kapazitäten nicht ausreichen, um der Vielzahl an Eissportlern gerecht zu werden. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Thema noch einmal aufgreifen und auch die schwierigen Seiten dieser Entwicklung darstellen.

Veit Krasnicki

