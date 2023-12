Briefe an die Redaktion: 15. Dezember 2023

Lösung: Soli zur Stabilität

14. Dezember: „Haushaltskompromiss – wo die Ampel das Leben jetzt teurer macht. CO2-Preis, Bürgergeld, Heizungstausch – an vielen Stellen wird gespart, an anderen werden die Bürger belastet“

Kompromiss ja, aber warum nicht einen Soli, um die Energiepreise stabil zu halten. Bei Förderungen zum Heizungstausch oder Anschaffung eines E-Autos muss man ja auch erstmal genug Eigenkapital haben, um den Umstieg zu finanzieren. Das wird bei höheren Kosten noch schwieriger. Ein Arbeitnehmer, der ohne Auto gar nicht zur Arbeit gelangen kann, z.B. auf dem Land, hat nicht unbedingt das Geld, um sich ein neues Fahrzeug anzuschaffen, erst recht kein neues E-Auto. Hat er dann noch ein Haus aus den 90er-Jahren, kann er froh sein, dieses dann überhaupt noch zu finanzieren. Kapital zum klimaneutralen Umbau sehe ich da allerdings nicht.

Karen Weidmann Henkel

Wo bleibt die Vorbildrolle?

Das ist das Einzige, was unserer Regierung wieder einmal dazu einfällt. Das Leben der Bürger immer teurer zu machen. Wo bleibt die Vorbildrolle und Demut der Regierenden, die sich fleißig aus den Steuertöpfen bedienen. Wo bleibt die Einsicht, zuerst einmal bei sich anfangen zu sparen. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Endlich ein Machtwort des Kanzlers, den unsinnigen Anbau des Kanzleramtes in Höhe von 777 Millionen Euro Steuerkosten, der in seiner endgültigen Größe, Ausstattung und Dimension die Regierungssitze vieler anderer Staaten übertrifft, zu stoppen. Denn das ist Größenwahnsinn in der heutigen angespannten Zeit. Wo bleibt die Bereitschaft und Einsicht unserer Minister und vor allem Ministerinnen, auf zigtausend Euro Friseur-, Visagisten- und Fotografenkosten zu verzichten, und diese aus ihrem eigenen Budget, ebenfalls ja von unserem Steuergeld, zu bezahlen. Man könnte die Liste der Steuerverschwendung noch endlos weiterführen. Der Staat hat derzeit Steuereinnahmen, also hart erarbeitetes Geld der Bürger, in großen Mengen und kann nicht damit haushalten? Alles was unseren Politikern dazu einfällt, ist wieder mal dem Bürger weiter in die Taschen zu greifen. Wo sind die Berater? Der Normalbürger müsste auch spätestens jetzt zur Schuldnerberatung gehen. Die Politiker haben einen Eid für die Bürger geschworen und tun genau das Gegenteil.

Marina Schultz, Winsen

Musterschüler und Zahlmeister

Welch verheerendes Signal sendet Deutschland, wenn die Bundesregierung schon jetzt sagt, sie müsse die üppige Unterstützung der Ukraine noch einmal anpassen – und das so lange wie nötig – wenn die Unterstützung der anderen westlichen Partner sinkt. Das ist doch eine Einladung an die anderen Staaten, ihre Unterstützungsleistungen für die Ukraine zurückzufahren und sich um die Sanierung der eigenen Haushalte zu kümmern, was im übrigen vorrangige Aufgabe aller Staaten – auch Deutschlands – ist. Aber wir gerieren uns wieder einmal als „Musterschüler“ und Zahlmeister der Welt, obwohl wir selbst eine Haushaltsnotlage haben, was von den anderen mit viel „Wohlwollen“ registriert wird.

Michael Pistorius, Hamburg

Der Natur zugewandt

14. Dezember: „Zeit für eine neue Romantik! Spektakuläre Caspar-David-Friedrich-Schau in der Galerie der Gegenwart über das Sehen und die Wertschätzung der Natur“

Die Natur als Zukunftswelt – das Hamburger Abendblatt sieht in Caspar David Friedrich den „Maler der Stunde“ und einen „Umweltschützer mit Pinsel“ und sieht die „Zeit für eine neue Romantik!“ gekommen. Das wird der Ausstellung seiner Werke in der Kunsthalle einen großen Andrang sichern, und jeder wird prüfen können: Finden wir unsere Fragen des Umweltschutzes und der Klimabesorgnis schon von ihm wahrgenommen und ausgedrückt? Sicher ist, dass er nicht vordergründig-realistisch abbilden wollte, was er sah, sondern dass er, nach seinen eigenen Worten, seine innere Schau wiedergeben wollte, in der er vorläufige realistische Skizzen in ein eigenes Bild zusammenführte: „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht; sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.“ So zeigt Caspar David Friedrich immer wieder Gestalten in der Seiten- oder Rückansicht, die sich jeweils neu der sie umgebenden Natur zuwenden, in der zugleich ihre zukünftige Lebensspanne vor ihnen zu liegen scheint. Den Eindruck machte zum Beispiel das berühmte Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ auf mich, das ich schon in der Ausstellung 2006/2007 gesehen habe (und nun wieder zu sehen wünsche): Die zentrale Bildgestalt steht auf dunklem Felsbasalt, schaut, an ihren Ort gebannt, in der Zukunft weites Land. Nebel wabert in dem Tal, Fels umhüllend Mal um Mal; kein direkter Weg schon führt hin zu dem, was ihn berührt…

Klaus Lutterbüse, Hamburg

Eine Milchmädchenrechnung

14. Dezember: „Warum in Hamburg mieten deutlich günstiger ist als kaufen. Mieter sparen gegenüber Käufern mehr als 600 Euro im Monat. Nirgends ist der prozentuale Unterschied so groß wie in der Hansestadt“

Der Vergleich ähnelt mehr einer Milchmädchenrechnung als einem seriösen Rechenexempel. Selbstverständlich muss derjenige, der eine Immobilie kauft stets mehr aufwenden als jemand, der eine vergleichbare Immobilie mietet. Während aber der aufgebrachte Mietzins für den Mieter verloren ist, investiert der Käufer mit jedem Teilbetrag, den er für Zinsen und Tilgung zahlt, in sein Immobilieneigentum. Es steigt im Lauf der Jahre überdies im Wert, kann ggf. mit Gewinn verkauft werden oder dient als schuldenfreies oder gering belastetes Objekt zusätzlich der Alterssicherung. Wollte man einen ökonomisch sinnvollen Vergleich anstellen, müsste man also wohl den Faktor Zeit, übliche Wertsteigerung sowie die Geldentwertung miteinbeziehen, aber auch die Verzinsung bei einer anderen Kapitalanlage als die in eine Immobilie, letzteres auch fiktiv für eine gleichhohe Kapitalanlage des Mieters.

Ulrich Reppenhagen

Auf den Punkt gebracht

14. Dezember: Leserbrief: „Persönliches Machtstreben“

Der Beitrag in dem Leserbrief von Hans-Jürgen Vogt hat es auf den Punkt gebracht. Herr Merz tut der CDU mit seiner Rolle in der Opposition keinen Gefallen. Man denkt manchmal, er passt eher einer blauen Fraktion. Als Wähler erwarte ich in diesen schwierigen Zeiten Unterstützung und keinen Wahlkampf. Ich verstehe auch nicht die Unterstützung von der CDU für so ein kontraproduktives Verhalten.

Detlef Rettig

Bezahlung ist Armutszeugnis

11. Dezember: „Stadt will Tarif auf Beamte übertragen. Senator Dressel handelt Abschluss für Angestellte der Länder aus und warnt: Für anderes fehlt Geld“

Sie schreiben wie teuer der Tarifabschluss für Deutschland wird und suggerieren damit wie viel mehr die Beamten bekommen werden. Gerade in Hamburg werden z.B. die Polizisten so schlecht bezahlt, nur zwölf Gehälter, kein Weihnachtsgeld, Überstundenzuschläge für die kein anderer Angestellter arbeiten würde, und nun sollen sich die Beamten über 5,5 Prozent ab November 24 freuen. Für die vielen Beamten in den unteren Besoldungsgruppen ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Beförderungen finden aus Geldmangel nur geringfügig statt, so findet der Senat keine neuen Anwärter, da sind andere Bundesländer deutlich attraktiver. Es darf nicht sein, dass Beamte, die täglich für unsere Sicherheit sorgen, so schlecht behandelt und vergütet werden. Ein Armutszeugnis für Herrn Dressel.

Elvira Kleinschmidt

