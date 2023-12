Briefe an die Redaktion: 14. Dezember 2023

Endlich erkannt

13. Dezember: „Vor allem Jungen betroffen: Was tun gegen die Einsamkeit?“

Spät, aber immerhin, wird dieses drängende Thema endlich auch von der deutschen Politik erkannt und aufgegriffen. In Großbritannien gibt es hingegen bereits seit fünf Jahren ein Ministerium für (gegen) Einsamkeit. Durch die Einrichtung des Ministeriums gab es nicht nur politisch und finanziell die nötige Schubkraft um dieses, wohl bedauerlicherweise mittlerweile Volksleiden, in vielen Industriestaaten angemessen zu bekämpfen. Es brachte das Thema auch ins rechte Bewusstsein und vermittelte dadurch, dass man sich für Einsamkeit nicht schämen muss. Es kann Jeden treffen. Traurig und bedenklich, dass davon mittlerweile immer mehr junge Menschen betroffen sind. Man kann nur hoffen, dass auch hierzulande die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Einsamkeit ergriffen werden. Aber in Zeiten, in denen immer mehr Politiker das Einhalten der Schuldenbremse und im selben Satz zugleich Kürzungen im Sozialbereich fordern, ist es fraglich, ob Einsamkeit bekämpfende Angebote in ausreichendem Umfang vorgehalten werden können. Denn die Kosten für Jugendzentren oder Klöncafés für ältere Menschen und z.B. Sportvereine kommen, trotz großen ehrenamtlichen Engagements, letztlich auch nicht ohne finanzielle Mittel aus.

Reiner Gorning

Benehmen ist Glücksache

13. Dezember: „Kritik nach Abschied bei ,Hart aber fair‘“

Die Verabschiedung von Frau Büscher war hart aber nicht fair, Herr Klamroth. Mein Vater pflegte zu sagen, Benehmen ist Glücksache, manche Leute haben dauernd Pech.

Christa Riemann

Ins falsche Licht gerückt

12. Dezember: „Warum die Rente doch nicht sicher ist. Immer mehr Bezieher, immer weniger Erwerbstätige: die größten Probleme bei der Altersvorsorge“

Die Rente mit 63 ist fester Bestandteil aller Diskussionen und wird wiederholt ins falsche Licht gerückt oder nicht mit allen Anforderungen erwähnt. Als Voraussetzung gehört neben der geleisteten Lebensarbeitszeit von 45 Jahren auch eine Wartezeit, die erfüllt werden muss. Diese ergibt sich aus dem Geburtsjahr. Wer 1951 oder früher geboren wurde, darf mit 63 Jahren in Rente gehen. Alle später Geborenen müssen einen Aufschlag von zwei Monaten/Jahr hinzurechnen. Wer 1963 oder später geboren ist , kann frühestens mit 63 Jahren plus 24 Monaten diese Sonderform nutzen. Ob die Lebensarbeitszeit dann mehr als 45 Jahre ist, bleibt unerheblich. Wie würde die Finanzierung der Rente aussehen, wenn alle Berufstätigen diese Anforderungen erfüllen würden?

Joachim Tepesch, Hamburg

Sachleistungen statt Bargeld!

12. Dezember: „Streit um die Social Card für Geflüchtete. Wann kommt die von Sozialsenatorin Schlotzhauer angekündigte Bezahlkarte? Linke kritisiert „Populismus“

Nun wird in Hamburg eine Bezahlkarte (Debit) für Flüchtlinge eingeführt – keine Sachleistungen statt Bargeld. Selbst dagegen polemisiert die Linke. Frau Ensslen nennt die Card äußerst bedenklich, da Flüchtlinge „kontrolliert“ und „beschränkt“ würden und wirft dem Senat Populismus vor. Da fragt sich doch der Bürger, was falsch daran sein soll, wenn mittellose Geflüchtete kein Geld für Glückspiel, Alkohol und Zigaretten ausgeben dürfen. Das sind offenbar Branchen, die die Linke für Geflüchtete als wichtig ansieht. „Geld für die persönlichen Bedürfnisse“ nennt sie das und legt damit offen, wofür sie sich die Verwendung von Steuergeldern wünscht. Von denjenigen, die mit ihrer Arbeit die Ausgaben bezahlen, hat sich die Linke schon lange entfernt. Frau Ensslen negiert weiterhin, dass Geld für Geflüchtete einen Pull-Faktor darstellt. Da frage ich mal, warum dann der Anteil an Geflüchteten in Deutschland gegenüber Staaten wie Moldawien, Ungarn, Tschechien so gering ist – für die Linke offenbar purer Zufall. Die Einführung von Sachleistungen statt Bargeld wäre ein Weg den Zuzug zu reduzieren und den Aufschwung der AfD zu stoppen – offenbar haben unsere Parteien beide Ziele nicht auf der Agenda. Traurig!

Christiane Merten

Eindringliche Mahnung

12. Dezember: Leitartikel: „Mehr Realismus, bitte! Je schwächer die SPD ist, desto weltfremder wird manche Position“

Dank an Matthias Iken für seine eindringliche Mahnung an die SPD, möge sie doch bitte gehört werden! In der Abschiedsrede von Willy Brandt auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale in Berlin am 15. September 1992, die er seiner schweren Erkrankung wegen nicht mehr selbst halten konnte (sie wurde von Hans-Jochen Vogel verlesen), heißt es: „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Seit fast zweiundfünfzig Jahren bin ich Mitglied der SPD, wie sehr wünsche ich mir, dass meine Partei sich wieder auf dieses politische Vermächtnis besinnt und die zeitgemäßen Antworten findet.

Günther Wehmeier, Rellingen

Abkehr von Grundprinzipien?

Matthias Iken ist zweifellos ein kluger Kommentator – aber was er in diesem Leitartikel von einem Parteitag der SPD verlangt, ist gefährlich nah an der Abkehr von Grundprinzipien wie Humanität und Empathie. Ein Appell zum Rechtsruck. Und dem widersetzt sich die traditionsreiche Sozialdemokratie. Mit Recht. Ja, der starke Zustrom von Flüchtlingen stellt vor allem die Lokalpolitik vor große Probleme, die gelöst werden müssen. Auf Bundesebene sind ja auch Maßnahmen eingeleitet worden; die verstärkten Grenzkontrollen zeigen erste Wirkung. Aber es bleibt ein Gebot der Menschlichkeit, Seenotretter auf dem Mittelmeer zu unterstützen – ihre Hilfe hat nichts mit den aktuell viel beschworenen „Pull-Effekten“ zu tun, sondern ist lebensrettende Aktion. Und es dient der Integration, den Familiennachzug nicht noch zu erschweren! Im Übrigen: Zwar gab es Äußerungen führender Sozialdemokraten, die früh vor der Überforderung durch Migration warnten. Aber die SPD war es, die vor zwei Jahrzehnten, in der rot-grünen Ära, die überfällige Reform des Staatsbürgerschaftsrechts einleitete und die Weichen für ein modernes Zuwanderungsrecht stellte. Weil der Bedarf an Fachkräften damals schon deutlich war – während die Unionsparteien weiterhin störrisch behaupteten, Deutschland sei „kein Einwanderungsland“!

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Parlamentarische Staatssekretärin a.D.

Persönliches Machtstreben

12. Dezember: „So will Merz Deutschland regieren. CDU setzt im Entwurf für neues Grundsatzprogramm auf Kurswechsel – nicht nur bei Migration“

16 Jahre CDU-Regierung und mehr oder weniger nur Stillstand unter A. Merkel! Und kaum zwei Jahre in der Opposition meint Herr Merz nur weil er schlichtweg „geil“ auf den Kanzlerstuhl ist, dass er mit der CDU jetzt plötzlich alles besser machen könnte! Was treibt diesen Mann mit seinem persönlichen Machtstreben eigentlich so an, die derzeitige Regierung der „Ampel“ so zu torpedieren? Statt „auch als Opposition“ in diesen schwierigen Zeiten mit Kriegen in der Ukraine und Israel/Gaza alles nur erdenkliche mit zu leisten, „damit der Laden BRD“ am Laufen bleibt, versucht er in seiner Rolle als Oppositionsführer möglichst alles zu torpedieren, was die Regierung beschließt oder beschließen möchte. Das ist nicht im Sinne der Bürger und einfach nur schäbig. Herr Merz sollte eigentlich wissen, dass auch eine Opposition Verantwortung zu tragen hat und nicht nur ständig gegen an gehen sollte.

Hans-Jürgen Vogt

