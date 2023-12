Briefe an die Redaktion: 12. Dezember 2023

Einfallslose Investoren

11. Dezember: „So sehen die Pläne für die Große Elbstraße aus. Das Viertel am Fischereihafen in Altona nimmt Gestalt an: Markthalle und Wohnungen geplant. Was wird aus dem Blick auf die Elbe?“

Das Foto belegt, unabhängig vom Thema „Elbblick“, die Einfallslosigkeit der Investoren und ihrer Architekten. Gäben sie Kindern einen Stapel Schuhkartons, sie würden mit Sicherheit eine ähnliche „Klötzchen-Silhouette“ schaffen. Andere „Weltstädte“ wie London und selbst Städte im autoritären China und den autoritären arabischen Ländern haben faszinierende und vielgestaltige Gebäude.

Richard H. Gruber

Liebe und Barmherzigkeit

11. Dezember: „Israel meldet: 7000 Hamas-Terroristen getötet“

Was für eine Schlagzeile auf Seite 1! Sollen wir auch noch stolz auf diese „Leistung“ sein, wenn die Menschheit nicht in Frieden leben kann? Ich denke: Nein. Frieden, Liebe und Barmherzigkeit sollten unser Leben bestimmen. Und wer jetzt die Frage nach dem Verursacher stellt, dem sei folgendes geschrieben: „Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.“

Dirk Sturmfels

Kein Smartphone, kein Ticket

11. Dezember: „Bahncards bald nur noch auf dem Smartphone“

Passend zum Artikel hat mein Smartphone just an dem Tag den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich ein Defekt im Display. Mein Deutschland-Ticket und die Bahncard sind auf dem Handy digital hinterlegt, können aber bei einer Kontrolle nicht vorgezeigt werden. Meine Plastik-Bahncard, die ich schon im Spätsommer bestellt habe, ist bis heute nicht gekommen. Also fehlt mir da der Nachweis als „Hardware“. Jetzt werde ich mir wohl einen Papierausdruck aus dem Automaten besorgen müssen, um den Besitz einer Bahncard nachweisen zu können. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob die Digitalisierung wirklich immer die versprochene Erleichterung bringt.

Jan Naumann

AKWs sind keine Lösung

9./10. Dezember: „Hamburger KRITIken: Die Öko-Wende – eine Schönwetterveranstaltung? Die erste Winterwoche seit Jahren offenbart: Solarzellen fallen aus – und die Fahrradstadt kommt ins Rutschen“

Ich bin vielleicht ähnlich ein Öko wie Sie, kämpfe aber schon seit 30 Jahren für Windenergie, habe einen großen Windpark initiiert und habe einige kleine Solaranlagen. Das nur zu meinem Hintergrund. Ja, an grauen, windschwachen Tagen bringen die Erneuerbaren Anlagen äußerst wenig – und darüber wollen viele Ökos und Grüne nicht reden. Weil man halt dafür Back-up-Kraftwerke braucht und/oder Strom importieren muss. Aber das ist im Prinzip seit Jahren bekannt und nicht umsonst wird heftig in bestimmten Kreisen diskutiert, wie viele Gaskraftwerke wir für solche Situationen zukünftig brauchen und neu bauen müssen, wenn wir die Kohlekraftwerke abstellen wollen. Ja, ich hätte die Atomkraftwerke auch noch wenigstens ein Jahr länger laufen lassen. Aber Atomkraftwerke sind im Prinzip überhaupt keine Lösung, weil sie, wenn es stürmt, die Netze mit ihrem Strom verstopfen und dann alle jammern, dass der Staat die Windmüller entschädigen muss, die ihren Strom nicht verkaufen können. Ja, Sie hätten schreiben können, dass die Energiewende überhaupt nicht so einfach ist, wie manche es darstellen: Aber bitte nicht so wie es heute zu lesen war.

Konrad Grevenkamp

Ein Lichtblick in dieser Zeit

9./10. Dezember: „Der Engel von Rissen“

Vielen Dank für Ihren Bericht über das bewegende Engagement von Herrn Kohler. Der aktive Optimismus, der Glaube an das Gute und der leidenschaftliche Einsatz für geflüchtete Menschen hat mich beeindruckt. Was für ein Mutmacher und Lichtblick in Zeiten, in denen man den Eindruck hat, dass herzlose Egoisten und rechtsextreme Pseudopolitikerinnen und -politiker sich ausbreiten. Eine hoffnungsvolle Adventslektüre!

Wolfgang Klimm

Sportvereine schließen?

9./10. Dezember: „Fleischproduktion besonders klimaschädlich. Studie: Viehbestand sorgt für zwölf Prozent des Treibhausgasausstoßes“

Ich habe Schwierigkeiten, die Aussagen der Welternährungsorganisation einzuordnen. Solange die Nutztiere keine Kohle fressen oder Erdöl saufen, ist ihr CO 2 -Ausstoß klimaneutral. Andernfalls müsste man ja sofort auch alle Sportvereine und Fitnessstudios schließen und das Jogging um die Alster unter Strafe stellen. Denn bei körperlicher Belastung vervielfältigt sich der CO 2 -Ausstoß eines Mensch erheblich. Doch auch wir ernähren uns zunächst einmal klimaneutral. Natürlich ist es ein Problem, wenn Tiere das von ihren Futterpflanzen aufgenommene CO 2 in klimaschädlicheres Methan umwandeln, doch das tun zahlreiche Wildtier-Arten auch. Der eigentliche negative Einfluss auf das Klima – und das wird in dem Artikel auch angesprochen – ist die industrialisierte und globalisierte Nahrungsmittelproduktion. Doch dies gilt sowohl für tierische wie für pflanzliche Lebensmittel, einige Beispiele wurden genannt, Massentierhaltung und Monokulturen möchte ich ergänzen.

Thomas Brunner, Hamburg

Ich bleibe in der SPD!

9./10. Dezember: „Wegen MSC-Deal: Sozialdemokrat gibt Parteibuch zurück. Er war und ist im Hafen eine Institution: Thomas Mendrzik kritisiert vor allem Finanzsenator Dressel scharf“

Ich bleibe in der SPD. In der jetzigen, für die SPD schwierigen Situation öffentlichkeitswirksam sein Parteibuch zurückgeben, von dem man beruflich zwei Jahrzehnte durchaus profitiert hat, halte ich für schäbig. Ob der Deal mit MSC für Hamburg gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist die SPD mehr als die Zustimmung oder Ablehnung einer Einzelmaßnahme. Meine Partei hat im Kampf gegen Rechtsradikale nie gewackelt. Das war vor rund 100 Jahren so und ist es auch noch heute, was man von CDU und FDP zu meinem Entsetzen gerade nach den Beschlüssen in Thüringen nicht sagen kann. Wir haben maßgeblich zum Wahlrecht für Frauen beigetragen, wir haben die in der Welt ziemlich einmalige Mitbestimmung der Arbeitnehmer eingeführt, wir haben langjährigen Geringverdienern gegen den erbitterten Widerstand der Union eine bessere Rente verschafft und den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Im Kampf um ein gutes Leben für alle an Bord bleiben.

Dr. Alwin Mählmann

Die Schuld hat der Trainer

8. Dezember: „Wie schmerzhaft wirkt das Pokalaus nach? Aktive Fanszene des HSV äußert erstmals ihren Unmut“

Ich bin HSV-Fan und total enttäuscht und sauer über das Ausscheiden im DFB-Pokal in Berlin, weil das absolut unnötig war. Die Schuld daran hat einzig und allein der Trainer – wegen dummer taktischer Fehler. Warum wurde in den letzten Minuten der Normalspielzeit – und dann auch am Ende der Verlängerung nicht die Defensive verstärkt? Das werfe ich dem Trainer vor, am Schluss der Spielzeiten nicht den Vorsprung gesichert zu haben. Damit hat er allen HSV-Fans und den 20.000 im Stadion richtig weg getan – und den Verein HSV noch um eine Einnahme von zwei Millionen Euro gebracht. Dieser Trainer hat taktisch nichts drauf – er kann während des Spiels keine Veränderungen vornehmen – besonders in Auswärtsspielen hat er keinen Plan und ist nicht in der Lage richtig zu handeln. Mit Herrn Walter werden wir auch weiterhin wenig Erfolg haben und nicht aufsteigen.

Renée Rehm

