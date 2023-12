Briefe an die Redaktion: 11. Dezember 2023

Gewaltige Herausforderungen

8. Dezember: Leitartikel „Als wäre nichts gewesen… Die erste Hälfte war bitter. Jetzt zählt für Olaf Scholz der Blick nach vorn“

Es ist schon sehr bemerkenswert, wie geschickt der Scholz-Versteher Lars Haider den Kanzler über Wasser zu halten versucht. Aber ein ehrlicher Beobachter der deutschen Politik sollte auch den Überblick behalten über die Probleme unserer Gesellschaft und die Parteienkonstellation, die sich in zwei Jahren eher ungünstiger darstellen wird. Die gewaltigen Herausforderungen, die sich nicht nur durch Corona, Ukraine Krieg und Klimakrise erklären lassen – auch die Merkel-Jahre mit den katastrophalen Versäumnissen in der Infrastruktur-Bereitstellung haben mit dazu beigetragen – benötigen jetzt Lösungen. Weil sie in zwei Jahren zu spät kommen und gegebenenfalls gar nicht mehr zustande gebracht werden können. So schmerzhaft es für die SPD und vor allen Dingen für Olaf Scholz ist, müssen sich die beiden „Noch Volksparteien“ SPD und CDU/CSU jetzt gehörig zusammenraufen und sich den Ruck zur Neubildung einer handlungsfähigen Regierung geben. Die Probleme sind zu lösen, weil die beiden Parteien, wenn sie wollen, es auch könnten, weil kluge pragmatische Köpfe vorhanden sind. Helmut Schmidt und Franz-Josef Strauß haben es vorgemacht, wie Vertrauen in der Gesellschaft wiedergewonnen werden kann.

Folkert Bildhauer

Unnützes Spektakel

8. Dezember: „Nabu sieht in Christmas Garden Gefahr für Tiere. Licht könnte etwa Vögel stören. Das Spektakel hätte nie genehmigt werden dürfen, kritisieren die Naturschützer“

Und wieder mal ein Schlag gegen die Umwelt und man muss diesen Unsinn ohnmächtig hinnehmen! Ich glaube der Pressesprecherin kein Wort, das sind nur Ausreden und Beschwichtigungen. Jeder vernünftige Mensch wird wissen, dass Tiere ihren Rückzugsraum brauchen, gerade im Winter, wenn es kalt ist und es wenig Nahrung gibt. Warum dieses unnütze und gegen die Natur gerichtete nächtliche Spektakel? Es geht wohl wieder um finanzielle Interessen.

Ingke Tjebbes

Fußball aus der Mottenkiste

8. Dezember: „Wie schmerzhaft wirkt das Pokalaus nach? Aktive Fanszene äußert erstmals ihren Unmut. Trainer Walter und Manager Boldt sind um positive Stimmung bemüht“

Ich denke, dass der HSV fantastische Fans hat – gegen Paderborn werden vermutlich wieder über 50.000 Zuschauer im Stadion sein. Und das, obwohl die Mannschaft immer wieder vermeidbare Enttäuschungen produziert. Vermeidbar deshalb, weil der Trainer fußballfachliche „Bolzen“ bringt, die fassungslos machen. Bereits im September schrieb ich in einem Leserbrief, dass Tim Walter Fußball aus der Mottenkiste spielen ließe. Dies bestätigt er Woche für Woche – dieses unerträgliche Quer-und Zurückgespiele bringt zwar über 60 Prozent Ballbesitz im für den Gegner ungefährlichen Raum, leider aber auch schon vielfache Punktverluste, weil diese Spielerei bereits im oder vor dem eigenen Strafraum geschieht und häufig Ballverluste und Gegentore ausgelöst hat. Den Höhepunkt an Fehleinschätzung lieferte Walter jetzt beim Pokalspiel in Berlin. Wie kann man in einem K.-o.-Spiel, in dem potenziell 1,7 Millionen Euro zu verdienen sind, sieben Veränderungen gegenüber dem Spiel zuvor auf den Rasen bringen? In Berlin spielte eine halbe B-Mannschaft! Als Begründung für diese Entscheidung sagte Walter laut Ihrem Artikel „Wir werden diese Spieler in dieser Saison noch brauchen“. Welch eine unsinnige und dilettantische Aussage – in Bielefeld wäre diese fatale Rotation fast schief gegangen – und Tim Walter hat wieder einmal nichts aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Seinen Vorgesetzten Jonas Boldt zitieren Sie mit den Worten Hertha habe alles nach vorn geworfen, solche Gegentore könnten passieren. Können tatsächlich passieren, wenn ein Trainer nicht auf dem Umstand reagiert, dass Hertha auf der linken Außenbahn mit Reese den überragenden Mann des Spieles hatte. Bereits nach 15 Minuten war erkennbar, dass Mikelbrencis hoffnungslos überfordert war. Was machte Tim Walter? Nichts! Nachdem Reese bereits zwei Treffer erzielt hatte und er die HSV-Abwehr ein ums andere Mal „durchgeschüttelt“ hatte, reagierte er erneut falsch. Er brachte den 19-jährigen Oliveira und dieser war maßgeblich fehlerhaft am dritten Berliner Treffer beteiligt – durch Reese vorbereitet. Wie sollte ein Trainer reagieren, wenn es seine Mannschaft mit einem schnellen herausragenden Gegenspieler (wie Reese) zu tun hat? Entweder einen ähnlich schnellen Spieler dagegen stellen (van der Brempt hätte es gepackt), oder den Gegenspieler doppeln oder aber aber so eng decken, dass der Gegenspieler gar nicht erst mit Ball und Geschwindigkeit anlaufen kann. Nichts dergleichen hat Tim Walter fertiggebracht.

Richard Selck

...könnte von mir stammen

7. Dezember: Frauengold: „Kitsch, Kommerz und Kopfschmerz. Eine ganz persönliche Hitliste der sechs Adventsbräuche, die mich in den Wahnsinn treiben. Und ein Appell“

Der Text von Ihnen unter „Frauengold“ spricht mir so sehr aus dem Herzen. Wenn ich diese Ausdrucksfähigkeit hätte, könnte er von mir sein! Man sollte die Menschen einfach die Frage beantworten lassen, wozu die Adventszeit ist und auf welches Ereignis wir uns an Weihnachten vorbereiten. Die „Antworten“ würden vermutlich die sogenannten Adventsbräuche erklären, nämlich Ersatz für Unwissen! Eine gesegnete Adventszeit wünsche ich.

Edith Machaczek

Trifft den Kern der Sache

Ein erstaunlicher Beitrag, den ich so nicht erwartet habe. Die Kennzeichnung eines Rituals des „knallharten Kapitalismus und kitschiger Gefühlsduselei“ trifft aus meiner Sicht den Kern der Sache ziemlich genau. Eigentlich sollte man denken, dass sich die Bürger (Gläubigen) stärker von der schuldbelasteten Institution Kirche und deren christlich zelebrierten Gepflogenheiten distanzieren und mit veränderten Verhaltensweisen reagieren. Aber da werden wahrscheinlich einfach Fakten zugunsten der weltlichen (säkularen) Natur des Vergnügens ausgeblendet und irgendwie die Tradition gepflegt (Gewohnheiten). Nach Weihnachten schalten dann alle wieder um, unkritisch bis zum nächsten Mal.

Rene de Pesch, Hamburg

Regulativ fehlt beim Staat

6. Dezember: Gastbeitrag: „Damit Deutschland nicht absteigt. Ohne Investition keine Zukunft: Warum wir eine Schuldenbremse nach unternehmerischen Grundsätzen brauchen“

In dem Gastbeitrag von Katharina Fegebank und Dennis Paustian-Döscher werden wiederholt unternehmerische Aussagen gemacht, dass es klug und notwendig sei, in Anlagevermögen mittels Investitionskredite zu investieren. Auf den Staat übertragen, verhindere aber die Schuldenbremse die Aufnahme zusätzlicher Kredite. Die Schuldentragfähig von Unternehmen wird von Banken genau geprüft und im Zweifelsfall nicht mehr erhöht. Da dieses Regulativ beim Staat aber fehlt, ist die Schuldenbremse notwendig, denn sonst würden Politiker die Verschuldung mit immer neuen Argumenten ständig erhöhen. Was die Autoren leider nicht sehen wollen, ist die Tatsache, dass wir kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem haben. Wenn über 50 Prozent des Staatshaushaltes für Sozialausgaben ausgegeben werden, dann fehlt natürlich das Geld für andere bzw. Zukunftsinvestitionen. Und wenn Energie durch grüne Ideologiepolitik derartig verteuert wird, dass Unternehmen drohen abzuwandern, ist es geradezu grotesk Subventionen über Kredite zu finanzieren. Mit gesunden unternehmerischen Grundsätzen hat das nichts mehr zu tun.

Sebastian H. Lohmer

