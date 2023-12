Briefe an die Redaktion: 7. Dezember 2023

Ohne Fleiß kein Preis!

6. Dezember: „PISA-Studie schockt Deutschland – Schüler so schlecht wie nie. Große Schwächen im Lesen, in Mathematik und Naturwissenschaften. Was der Schulsenator plant“

Über Jahrzehnte hat in erster Linie die SPD dafür plädiert, die Latte für das Abitur so niedrig zu legen, dass es auch vielen gelingt. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde dafür gesorgt, dass das Niveau in den Klassen an den Schwächsten angepasst wurde. Wieder einmal bin ich entsetzt über den Mangel am Anerkennen der Realitäten. Damit haben sich die Superschlauen ein Ei gelegt, das heute aufstößt. Erstens findet das Handwerk seit Jahren nur schwer Nachwuchs. Keiner will sich die Hände schmutzig machen. Zweitens werden nicht die gefördert, die Leistung zeigen könnten. Gleichmacherei verhindert Ehrgeiz und Erfolgschancen. Noten schaden nicht, sie sind wichtig für die Selbsteinschätzung und der Fingerzeig, wo es hakt. Allzu oft wurde für die Abschaffung der Urkunden bei Bundesjugendspielen, Noten in den Grundschulen, Korrektur der Rechtschreibung in Arbeiten etc. plädiert. Ich frage mich, wie können junge Menschen im späteren Leben mit Problemen umgehen, wenn alles aus dem Weg geräumt wird? Und, oh Wunder, Deutschland befindet sich, auch hier, im Abwärtstrend. Ohne Fleiß kein Preis! Das ist keine abgedroschene Phrase, sie hat nach wie vor ihre Berechtigung. Leider Gottes sind die Vorbilder Mangelware.

Sabine Below

Der „Rohstoff“ unseres Erfolgs

Warum orientieren wir uns nicht konsequent an den Besten? Wenn Nationen über lange Zeit bei den PISA-Ergebnissen vorne liegen, sollten wir einfach deren Erfolgsfaktoren analysieren und kopieren. Stattdessen doktern 16 immer wieder wechselnde Kultusministerinnen und Kultusminister am System herum. Dabei oft mit parteipolitischen Zielvorgaben und dem wohlfeilen Verweis auf Versäumnisse der Vorgänger, und „Geld ist auch keins da“. Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind der einzige „Rohstoff“, mit dem wir im weltweiten Wettbewerb bestehen können. Fragt nicht, wie ihr die nächste Wahl gewinnen könnt, sondern wie ihr die Zukunft unseres Landes sichert!

Frank Hertig

Das nennt man Marktwirtschaft

6. Dezember: „Müllgebühren in Hamburg steigen um fast 12 Prozent. Senat hebt etliche städtische Abgaben an, zum Teil kräftig“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn die Gewerkschaft Ver.di seit Monaten in allen Dienstleistungsbereichen entsprechende Gehaltserhöhung einfordert, ist es doch nur verständlich, dass die, die das dann bezahlen müssen, sich das auf der Einnahmenseite wieder reinholen. Das nennt man in einer demokratischen Gesellschaft auch Marktwirtschaft. Also bitte nicht jammern.

Ronald Müller

Folgen wir nur dem Kommerz?

5. Dezember: „Eltern empört: Hamburger Kita will keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Leitung beruft sich auf ,Religionsfreiheit‘: ,Es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden‘“

Warum die ganze Aufregung? Natürlich hat ein Tannenbaum nichts im Kindergarten zu suchen. Der Tannenbaum erstrahlt erst am Heiligen Abend und nicht vorher und da sind die Kindergärten zu. Wir nehmen den Kindern doch einen Teil der Vorfreude, wenn alles beliebig wird oder folgen wir nur dem Kommerz?

Johann-Matthias Andreae

Bräuche statt Einheitsbrei

Was würden die Herrschaften der Kita in Bayern und Österreich machen? Dort gibt es eine noch größere „Fülle an Bräuchen“! Etwa wenn zwischen dem Barbaratag am vierten Dezember und Nikolaus am sechsten Dezember der Krampus mit rasselnder Kette, Rute und einer Horde gruselig maskierter Gesellen durch den Ort stürmt. Hatte früher sogar bewusst den abschreckenden Erziehungszweck auf kleine Kinder – wie früher bei uns eben der Weihnachtsmann vor dem Gedichtaufsagen. Wenn alles abgeschafft wird, haben wir tatsächlich komplett den US-Einheitsbrei, der eh schon Einzug gehalten hat!

Ines Sack-Krischscho

Backup minimiert

5. Dezember: „Experte: Schneechaos mit Blackout möglich. Riskante Wetterlage nicht auszuschließen, sagt Krisenforscher Roselieb. Folgen wären dramatischer als im Winter 1978/79“

In dem Artikel wird zu Recht auf die Unzulänglichkeiten der Sicherheit in der Stromversorgung hingewiesen. Die Zentralisierung führt in vielen Bereichen auch zu großflächigeren Störungen. Das aktuelle Wetter führt uns deutlich vor Augen, dass auch am Tage bei Windstille mit „Dunkelflaute“ zu rechnen ist. Gerade in dieser Jahreszeit, mit steigender Stromlast, ist der Bedarf an elektrischer Energie mit volatiler Erzeugung nicht sicherzustellen. Es müssen vermehrt Gas- und Kohlekraftwerke eingesetzt werden. CO 2 -freie Kernkraftwerke wurden, entgegen dem Rat vieler Experten, einfach stillgelegt. Das elektrische Backup unserer Stromversorgung ist massiv minimiert worden. Früher bestand die Sicherheit u.a. darin, dass sich auf dem Kraftwerksgelände Kohlelagerplätze befanden, die einen Speicher darstellten. Heute bleiben nur noch die Gasspeicher, bei denen man hoffen muss, dass sie mit ausreichender Menge ausländischen Gases befüllt sind. Jetzt erhöhen wir noch den Bedarf an elektrischer Energie, ohne dass entsprechende Speicher (aufladbare Batterien, Wasserstofftanks etc.) zur Verfügung stehen. In Zeiten hohen Bedarfs und geringer Erzeugung aus erneuerbaren Energien sind diese Speicher zwingend erforderlich, um die Versorgung sicherzustellen. Es wird immer derselbe Fehler gemacht. Wir hoffen auf die Zukunft und darauf, dass es schon irgendwie gutgehen wird. So kann man keine verantwortungsvolle Politik machen. Vielleicht sollte der E-Auto-Fahrer mal darüber nachdenken, dass sein Auto jetzt mit „schmutzigem“ Gas- und Kohlestrom „betankt“ wird.

Werner Berndt

Lebensnah geht anders

5. Dezember: „Nord Nord Mord. Warum der ARD-„Tatort“ neuerdings eine bestimmte Himmelsrichtung bevorzugt. Und was wir alle davon haben“

Bei dem ARD-„Tatort“ wundert mich jedes Mal wieder, zuletzt im Stuttgarter Tatort „Vergebung“, wie gleichgültig die ins Drehbuch geschriebenen, zahlreichen Raucher ihre Kippen mit Kunststofffilter in die Umwelt „ballern“. Mal im Park, mal (zumindest provisorisch ausgedrückt) vom Balkon oder einfach auf die Wege und Straßen. Soll das cool oder besonders lässig sein? Ist Umweltverschmutzung jetzt angesagt? Für die Figuren im Film ist das absolut überflüssig und animiert Raucher dazu, das achtlose Wegwerfen von Kippen in die Umwelt als „normal“ zu betrachten, obgleich es zu Recht mit Bußgeld belegt ist. Ebenso nicht zu verstehen ist, warum viele Kripoermittler im Tatort ohne angelegten Gurt Auto fahren oder ohne Freisprecheinrichtung im 35 Jahre alten Privatwagen, den sie dienstlich nutzen, während der Fahrt mit dem Smartphone locker telefonieren. Ich habe den Eindruck, es werden 35 Jahre alte Drehbücher verfilmt oder die Drehbuchautoren haben seit 35 Jahren keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Realistisch und lebensnah geht anders, ressourcenschonend erst Recht.

Dr. Thorsten Krause

Parkbad Volksdorf geschlossen

4. Dezember: „Alsterschwimmhalle: So gut ist das neue Bad wirklich“

Da werden Millionen für die Renovierung der wenig besuchten Schwimmoper ausgegeben, aber das viel genutzte Parkbad in Volksdorf ist an zwei Tagen in der Woche geschlossen. Schade!

Falko Ahsendorf

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.