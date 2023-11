Briefe an die Redaktion: 20. November 2023

Unsinn der Schuldenbremse

17. November: „Habecks düstere Prophezeiung: Behält er recht? Wirtschaftsminister hatte im Sommer mit drastischen Worten vor dem Urteil der Verfassungsrichter gewarnt“

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16.11. wird weitreichende Folgen haben, die weit über des Scheitern des Klimafonds hinaus reichen. Der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein, die als Folge des Urteils nächste Woche eine Haushaltsnotlage beschließen will, werden weitere Länder und Kommunen folgen, denen nun das eingeplante Geld des Bundes fehlt und die über eigene mehrjährig angelegte Schattenhaushalte verfügen. Diese Entscheidung trifft Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo offensichtlich ist, dass in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden seit Jahrzehnten falsche Prioritäten gesetzt und Reformen versäumt wurden. Der Nachholbedarf in den Bereichen Bildung (Kitas, Schulen) und Forschung, beim Wohnungsbau, im Gesundheitswesen, bei der Alterssicherung und bei der Verkehrs- und digitalen Infrastruktur ist so gravierend, dass gerade jetzt mehrjährige Sonderhaushalte erforderlich sind, um Deutschland gerade für die nachwachsenden Generationen zukunftsfähig machen. An dieser Entwicklung haben alle Parteien Anteil, die bisher in Bund, Ländern und Gemeinden politisch verantwortlich waren. Die Ampel und die Union stehen in der Verpflichtung gemeinsam langfristig wirkende Veränderungen herbeizuführen. Eine Schuldenbremse, die im Namen zukünftiger Generationen gerade deren Zukunftschancen mindert, ist widersinnig. Entweder wird die Schuldenbremse wieder abgeschafft oder sie wird so verändert, dass sie für die notwendigen Zukunftsaufgaben eine bedarfsgerechte Haushaltsplanung ermöglicht.

Dr. Wolfgang Hammer, Norderstedt

Recht – besser auf Gesundheit

16. November: „Karlsruhe zwingt Ampel zur Vollbremsung“

Mit ihrem Urteil haben die Verfassungsrichter Recht gesprochen. Mir stellt sich nicht die Frage, ob das Urteil der Menschheit „gerecht“ wird. Hier wird einem Paragrafen gefolgt, der auf Papier steht. Dem gegenüber steht ein viel höheres Gut, das, ein gesundes Leben in einer klimafreundlichen Welt führen zu können. Mir stellt sich nicht die Frage, wofür ich mich entscheiden würde.

Detlef Lange, Ahrensburg

Symbol für Gigantismus

17. November: „Elbtower-Drama: Kein Ende des Baustopps in Sicht“

Wiederholt wird nun schon vom weiter bestehenden Baustopp berichtet. Im Text ist dann auch von den beiden anderen Bauprojekten der Signa-Holding die Rede, die ebenfalls zur Zeit nicht weitergeführt werden, den Flüggerhöfen und der ehemaligen Gänsemarktpassage. Meiner Meinung nach sollte die Priorität bei der Berichterstattung, aber vor allem dann auch bei einer Wiederaufnahme der Bautätigkeiten, genau andersherum sein. An erster Stelle sollte das Gänsemarkt-Areal stehen, als direktes „Herzstück“ der Stadt, dann kämen die Flüggerhöfe, die historische Bausubstanz, selten genug in Hamburg, mit modernen Visionen von Arbeit verbinden, als einem Ansatz für moderne Lösungen, und als letztes der Elbtower. Er stellt nach meiner Meinung ein Symbol für nicht mehr zeitgemäßen Gigantismus dar und soll, so ist zu lesen, Büroräume, Geschäfte und ein Hotel (ob nun unter Beteiligung von Robert de Niro oder wem auch immer ist ganz egal) beherbergen – alles Dinge, die es in Hamburg in ausreichendem Maße gibt und ja auch und gerade in der Innenstadt weiterhin geben soll. Meiner Meinung nach könnte man jetzt einfach in den bereits erreichten 100 Metern Höhe mit dem Bau des Elbtowers aufhören und obendrauf eine Aussichtsterrasse eröffnen, von der aus es dann, dank der bisher in Hamburg nicht gebauten Hochhäuser, immer noch genug zu sehen gäbe. Wie es anders geht, ist dann auch in den Beiträgen über die Unternehmerin Alexandra Friese und das Unternehmerpaar Benjamin und Janina Lin Otto zu lesen. Sie stehen mit ihren Projekten für Zukunftsgewandtheit, Nachhaltigkeit, Solidarität, Weltoffenheit und Heimatverbundenheit, also die Mischung, die Hamburg seinem Selbstverständnis nach braucht.

Kathrin Bröcking

Qualifikation ist entscheidend

16. November: „Hamburgs Richter und Staatsanwälte wollen 2000 Euro mehr im Monat“

Jeder, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ob als Angestellter oder Beamter weiß, dass die Gehälter bzw. die Besoldungen nicht mit freiberuflichen oder Industriegehältern zu vergleichen sind. Die von dem Richterverein angeführten Argumente gelten in gleicher Weise für alle anderen öffentlichen Bereiche, wie z.B. Hochschulen und Universitäten, die mitunter höherwertige Arbeit leisten. Das Ansehen eines Amtes bemisst auch sich nicht an der Besoldung, sondern an der Qualifikation der Arbeit. Über die Urteile mancher Hamburger Richter und Richterinnen kann man nur den Kopf schütteln.

Dr.-Ing. Eberhard Gerlach

Ich plädiere für S-Bahn-Ring

15. November: „Verkehrssenator Tjarks: ,Züge können in Hamburg gar nicht pünktlich sein.‘“

Ich plädiere schon lange für einen S-Bahn-Ring (bzw. eine westliche Elbquerung), der übrigens in der 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon mal angedacht war. Allerdings würde ich die Elbquerung nicht bei Waltershof vornehmen. Wen will man dort erreichen? Die S-Bahn sollte bei Neugraben ausfädeln und via Finkenwerder verlaufen und vor allem das Airbus-Werk anbinden. Dort sind über 15.000 Menschen beschäftigt, und es gibt nur ein paar Buslinien. Ergo fahren alle mit dem Auto zur Arbeit. Nach einer Elbquerung würde man die S-Bahn-Station Klein Flottbek erreichen, wo ein Umsteigen in die S 1 möglich wäre. Ob man sich dann für eine Weiterführung direkt zum Elbe-Einkaufszentrum und Osdorfer Born entscheidet oder mit einem Schlenker die „Science City“ mit einbindet, wäre zu überlegen. In Ergänzung dazu sollte die U 5, wie ursprünglich geplant, von den Arenen über Lurup ebenfalls zum Osdorfer Born weitergeführt werden. Im Gegenzug könnte die angedachte „S 32“ von der Holstenstraße via „Science City“ zum Osdorfer Born entfallen. Es wäre nur eine weitere Linie, die letztendlich über den Hauptbahnhof führen würde.

Andreas Plümpe

Sinnfreie Einsätze und Handeln

13. November: Kommentar: „Randale und keine Lösung. Das zerstörte Verhältnis zwischen Fans und Polizei“

Ein großartiger Kommentar von Carsten Harms, der sich zu 100 Prozent mit meinem Empfinden als Zuschauer live im Stadion deckt. Seit dem brutalen Übergriff eines Polizisten auf einen „Rotfront“ St.-Pauli-Schläger, der beim letzten Stadtderby am Millerntor für große Emotionen über Wochen gegen die Polizei Hamburg sorgte und bis heute nicht wirklich öffentlich von der Polizei entschuldigt wurde, haben wir wieder einmal sinnfreie Einsätze und sinnfreies Handeln der Polizei Hamburg erlebt, wohl in einer Härte, wie es die Fanszene von H 96 nach eigenen Angaben noch nie erlebt hat. Das ist mehr wie beachtlich, besorgniserregend und beängstigend zugleich, denn diese hat auch schon viel erlebt, gerade erst im Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. Es folgt nun ein Stadtderby, welches man vorweg gesagt niemals auf einem Freitagabend im Winter, noch dazu bei Winterdom und dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt hätte ansetzten dürfen. Das ist Wahnsinn, zumal deshalb ein möglicher Fanmarsch der HSV-Fans, wenn dieser überhaupt genehmigt wird, eigentlich nur über die Schanze gehen kann und das alles schon vor dem Spiel im Dunkeln. Wird dieser nicht erlaubt, kommt es zu gefährlichen Gruppenbildungen. Nach den Ereignissen des letzten Freitags wird es ein Spießrutenlauf für die Hamburger Polizei.

Stefan Halstenbach

