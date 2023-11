Briefe an die Redaktion: 16. November 2023

Probleme schon lange bekannt

15. November: „Verkehrssenator Tjarks: ,Züge können in Hamburg gar nicht pünktlich sein‘. Grünen-Politiker über regelmäßige Verspätungen im Bahnverkehr, die komplett überlastete Infrastruktur und massive Investitionen“

Nun hat Herr Tjarks das Versagen im ÖPNV öffentlich eingeräumt. Über Jahre konnte man sehen, wie sich die Probleme, gerade auch in Richtung und aus dem Süden mehr und mehr aufbauten. Ich erinnere nur an die vielen Wohnungen und Häuser, die in den vergangenen Jahren in Fischbek, Neugraben und anderswo im Süden Hamburgs entstanden sind. Bis 2029 soll es dauern. Naiv, wer glaubt, dass der Zeitplan für diese Maßnahmen (die viel zu spät kommen!) auch nur annähernd eingehalten wird. Und jetzt kommt es: Erst für einen reibungslosen, zuverlässigen, bezahlbaren ÖPNV sorgen und dann überlegen, welche Einschränkungen man den Autofahrern zumuten kann – erst leisten, dann fordern! Leider ist der Ansatz von Herrn Tjarks ein ganz anderer. Er war und ist den jahrelangen Zumutungen auf der Südstrecke ja auch nicht ausgesetzt. Aber: Die nächste Bürgerschaftswahl kommt ganz bestimmt und pünktlich!

Tilman Stein, Hamburg-Heimfeld

Profitsüchtige Vermieter?

14. November: „10.000 Wohnungen in Hamburg als Feriendomizile registriert“

10.000 Hamburger, die für Kurzzeitvermietung registriert sind, werden als profitsüchtige Vermieter unter Generalverdacht gestellt. Dabei halten sich die allermeisten an die gesetzlichen Vorgaben: Was spricht dagegen, dass z.B. nicht mehr genutzte Kinderzimmer an junge Touristen vermietet werden? Was spricht dagegen, dass Mieter oder Eigentümer sich ihren eigenen Urlaub damit finanzieren, dass sie die Wohnung für vier Wochen im Jahr vermieten? Solche Vermietungen vernichten doch keinen einzigen Quadratmeter an Wohnraum. Die Zunahme der Wohnraumschutznummern auf 10.000 steht nicht in Zusammenhang mit 10.000 fehlenden Wohnungen, wie die Artikel und der Kommentar suggerieren. Zweckentfremdung muss energisch bekämpft werden. Sie betrifft aber nur einen kleinen Bruchteil der registrierten Wohnungen.

Michael Weber

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trendumkehr dringend geboten

13. November: „Wo bleibt eigentlich die Entwicklung? HSV in Auswärtsspielen weiter desolat. Walter kritisiert die Profis, macht aber auch Fehler“

Derzeit könnte die Entwicklung des HSV kaum vielschichtiger verlaufen. Schön und wichtig: Weiterhin Allzeithoch-Begeisterung im Stadion. Dynamisch, getrieben vom (noch) nachsichtigen Publikum. Aufwärtstrend: Wahrnehmbares Miteinander im Spieler-Kader, welches das Team resilienter macht und in erster Linie der Coachingkompetenz des Trainerteams unter Tim Walter zuzuschreiben ist. Abwärtstendenz: Auch angesichts der derzeit Mitspieler demotivierend hohen Quote laienhafter Fehler in der Abwehr bleibt das risikoreiche Spielsystem unverändert. Damit stellt der Trainer, den Spaßfaktor beim Ballsport – ungeachtet der Erfahrungen aus vergangenen Spielzeiten – weiterhin fahrlässig über den zählbaren Erfolg und trägt zu vermeidbaren Niederlagen bei. Fazit: Eine zeitnahe, konzertierte Trendumkehr durch Mannschaft, Trainerstab und Management ist dringend geboten, damit der HSV nicht weiterhin auf die nächste Zweitligasaison zusteuert. Beweist der derzeitige Übungsleiter hierbei seine Entwicklungsfähigkeit als Fußballphilosoph und (Abwehr-)Spielercoach nicht bald wahrnehmbar, stellt sich die Frage, ob ein noch geeigneterer Kandidat die Chance erhalten sollte, das Potenzial der Rothosen zu heben. Denn das Geschäftsmodell „spektakelbedingt volle Ränge vor den sportlichen Erfolg zu stellen“ hat eine überschaubare Halbwertszeit und hindert den HSV an nachhaltig sportlicher und wirtschaftlicher „Weiterentwicklung“.

Dirk Petersmeier

Stütze der Gesellschaft

11./12. November: „Freiwilligendienste: Viele Projekte vor dem Aus“

Es macht mich fassungslos, wie man überhaupt darüber nachdenken kann, die Freiwilligendienste derart zu kürzen, statt sie auszuweiten. Sie sind doch eine kräftige Stütze der sozialen Einrichtungen, des Umweltschutzes und unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts: unersetzlich jetzt und in Zukunft, weil nicht genügend Jugendliche an diesen Arbeitsbereich herangeführt werden. Für die Freiwilligendienste würde ich auf jeden Elbtower, selbst auf die Alsterfontäne verzichten!

Christiane Röhling, Hamburg

Mehr Eigenverantwortung

10. November: „Dohnanyi am Freitag: Wir brauchen Bürokratiestreik“

Ich stimme Herrn Dohnanyi voll und ganz zu: Ohne zivilen Ungehorsam, nennen wir es Bürokratiestreik, wird es keine Änderung geben. Und wir brauchen mehr Eigenverantwortung, weniger Regelungen, Begrenzungen, Statistiken, Verordnungen. Würde man alle Ankündigungen zum Bürokratieabbau der letzten fünf Jahre aufschreiben, gäbe das einen dicken Wälzer. Würde man statt der Ankündigungen die tatsächlichen Umsetzungen aufschreiben, dürfte ein Blatt Papier dafür reichen. Kleine, interdisziplinäre Gruppen könnten viel bewerkstelligen, sehr viel. Gute Berater machen das in Unternehmen oder Verwaltungen auch – erfolgreich.

Erhard C. Stadelhofer

Verpflichtender Dienst für alle

Diese drastischen Streichungen sind zweifellos unklug und tragisch für alle Beteiligten. Letztlich ist diese Sparmaßnahme jedoch nicht das eigentliche Problem, sondern vielmehr das Symptom einer übergeordneten, ernsten Gesamtsituation: Wir haben es als Gesellschaft offenbar verlernt, Krisen und Gefahren sachlich zu analysieren und die jeweiligen Ursachen zu bekämpfen. Dazu müssten wir den Mut aufbringen, uns folgende Fragen zu stellen: Warum sind wir nicht in der Lage, endlich einen verpflichtenden Dienst für alle jungen Erwachsenen einzuführen, der jahrzehntelang in (Form von Wehr- und Zivildienst) eine absolute Selbstverständlichkeit in diesem Land war? Eine Generation, die zu einem erheblichen Anteil nur Rechte kennt und keine Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen akzeptieren mag, wird die Zukunftsaufgaben kaum bewältigen können. Und warum sind wir nicht bereit, uns einzugestehen, dass das Märchen vom „reichen Land“ längst der Vergangenheit angehört? Müssen denn wirklich Wirtschaft, Finanzen und Sozialsysteme erst komplett gegen die Wand gefahren werden, damit es auch der letzte Träumer in diesem Land kapiert? Erst im Lichte dieser Erkenntnis wäre es möglich, eine Diskussion darüber zu führen, wie und wo wir unsere finanziellen Ressourcen eigentlich einsetzen wollen.

Wolfgang Malota

Digitale Servicewüste

11./12. November: „Wenn das 49-Euro-Ticket digital plötzlich verschwunden ist“

Auch bei der Mobilitäts-App „hvv switch“ verschwinden plötzlich digitale Tickets. Ich fahre gern mit „hvv any“ und als ich kürzlich in der S 1 in die City unterwegs war und zufällig mein Handy zur Hand nahm, sah ich rot unterlegt, dass ich ohne gültigen Fahrschein war, obwohl „hvv any“ am Bahnsteig in Blankenese noch „aktiv“ angezeigt hatte. Angeblich hatte ich keine Internetverbindung. Um genau die in Ihrem Artikel beschriebene peinliche Situation bei einer Fahrkartenkontrolle zu vermeiden, habe ich sofort – mit dem Handy und per Internet – eine Tageskarte gekauft. Resultat: Es wurde mir der Preis für die einfache Fahrt per „any“ und für die Tageskarte abgebucht. Ich kann nur sagen: Deutschland: eine digitale Wüste! Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das nach einer europaweiten Abschaffung von Bargeld hier aussehen würde.

Karin Wachtel

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.