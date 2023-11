Briefe an die Redaktion: 15. November 2023

Unnötiger Polizeieinsatz

13. November: „Die Schlammschlacht nach der Randale. Harte gegenseitige Vorwürfe nach Ausschreitungen beim Spiel des FC St. Pauli gegen Hannover“ und Kommentar: „Randale und keine Lösung. Das zerstörte Verhältnis zwischen Fans und Polizei“

Gewalt gegen Menschen oder Sachen sind aufs Schärfste zu verurteilen und müssen strafrechtlich verfolgt werden. Gewaltbereite Fußballfans gehören in kein Stadion der Welt und schon gar nicht ans Millerntor. Was sich jedoch am Freitag im Bereich der Nordtribüne abgespielt hat, verschlägt einem die Sprache. Ja, es ist nun wahrlich nicht schön, mit Bier übergossen zu werden. Aber auf eine Bierdusche mit einer Reizgasdusche, auch gegen gänzlich Unbeteiligte zu antworten, ist zumindest nicht verhältnismäßig. Der Ordnungsdienst war Herr der Situation, trotzdem schritt die Polizei ein. Die Situation eskalierte und führte zu vermeidbaren Weiterungen. Reflexartig springt der Polizeipräsident seinen Beamten zur Seite und auch der Chef der Polizeigewerkschaft, Herr Burzlaff, sieht ein klares Verschulden aufseiten der Randalierer. Die Verantwortlichen der Polizei Hamburg sollten einfach mal ihre Gewerkschafts- und Polizeibrille absetzen und solch ein Einschreiten objektiv betrachten. Selbstreflektion und Selbstkritik, wie von Fanorganisationen hier geübt, ist der Polizei und der Gewerkschaft fremd. Nein! Schwarz-Weiß-Denken ist auch hier nicht angebracht. In der Hoffnung, dass sich Polizei und Fans lernfähig zeigen, hoffe ich auf ein von allen Seiten zivilisiert ablaufendes Derby am 1. Dezember.

Rüdiger Steffen, Hamburg-Duvenstedt

Gewalt ist keine Fankultur

Mit Bestürzung habe ich sowohl den Kommentar als auch die Reaktionen der Fanhilfe Hannover sowie der Fanvertretung des FC St. Pauli zur Kenntnis genommen. Offensichtlich muss es erst einen Toten gegeben, damit bei den Vertretern endlich eingesehen wird, dass weder Gewalt noch Pyrotechnik etwas mit Sport oder Fankultur zu tun haben. Die Ursache für ein polizeiliches Einschreiten außer Acht zu lassen, ist mehr als fragwürdig. Wie wären die Kommentare ausgefallen, wenn die Polizei nicht eingeschritten wäre? Wie stellen es sich die Verantwortlichen vor, eine gewaltbereite Gruppe mit Worten von ihrem Verhalten abzuhalten? Der Zuschauer, der sich in den Fanblock geschlichen hatte und die Randale ausgelöst hat, bleibt aus guten Grund stumm und bedankt sich nicht, dass er wahrscheinlich ohne größere Verletzungen den Bereich verlassen konnte. Wenn es unterschwellig hingenommen wird, dass Polizeibeamte Freiwild sind, die man bepöbeln kann, auf die man einschlagen darf und mit Gehwegplatten bewerfen kann, um dann zu sagen, die Polizei habe mit der Gewalt angefangen, der darf sich über keine weiteren Gewaltexzesse wundern. Meine Empfehlung: Die Polizei zieht sich aus den Fußballstadien zurück, beschränkt sich im öffentlichen Bereich auf die Verkehrslenkung und überlässt die Sicherheit den Vereinen und den Ordnungsdiensten. Ich gehe jedenfalls schweren Herzens in kein Fußballstadion mehr.

Susanne Kleinschmidt, Hamburg

Fehlende Courage

14. November: „Ein streng riechender Musical-Zombie. Klassiker für die Ewigkeit oder aus der Zeit gefallen? ,Tanz der Vampire‘ feiert Wiederkehr nach Hamburg“

Die Wiederaufnahme des „Tanz der Vampire“ ist leider ein Armutszeugnis und ein Beweis für die fehlende Courage der Entscheider in der Stage Entertainment. Immer wieder werden ausschließlich bekannte Stoffe, möglichst mit bekannter Musik, herangezogen, da man den Fans keine neue Geschichte und schon gar keine neue Musik zutrauen mag. Es ist zum Gähnen! Die Produktion eigener, originärer Musicals wie „Das Wunder von Bern“ war vielleicht wirtschaftlich nicht erfolgreich, aber ein Meilenstein in der Musical-Geschichte Hamburgs. Wenigstens ab und zu einmal eine Neuentwicklung stünde einer derart großen Institution wie der Stage Entertainment gut zu Gesicht. So aber wird das künstlerische Risiko den Filmemachern überlassen.

Uwe Heynitz, Leiter der Musical Kids Hamburg und Musicalautor

Unhaltbare Zustände

11./12. November: „S-Bahn-Chaos: So wird Hamburgs Hauptbahnhof jetzt umgebaut. Zehntausende stranden täglich ungeplant auf Bahnsteig. Kioske an den Gleisen werden abgerissen“

Danke für den Bericht über die unhaltbaren Zustände im S-Bahn-Verkehr zwischen dem Hamburger Süden (und Umland) und der City. Meiner Erfahrung nach ist die Situation am Hauptbahnhof noch chaotischer als von Ihnen dargestellt, weil die S-Bahnen aus dem Hamburger Süden nicht auf den Gleisen eins und zwei ankommen, sondern am Gleis drei, um von dort direkt zurück in Richtung Neugraben/Stade zu fahren. Dort stehen dann am Bahnsteig schon die Menschen, die in Richtung Süden oder aber Richtung Flughafen/Poppenbüttel fahren wollen. Schlimmer geht es nicht mehr! Das alles ist für mich Ausdruck der Unfähigkeit und des Versagens der Planer innerhalb des Betriebes S-Bahn Hamburg. Auch S-Bahn-Chef Arnecke belügt uns seit Jahren! Jedes Jahr verspricht er, im Berufsverkehr Langzüge einzusetzen, die S 31 soll in den stark belasteten Zeiten bis Neugraben durchfahren, im Zusammenspiel zwischen S 3 und S 31 soll ein Fünf-Minuten-Takt eingehalten werden. Nichts davon wird eingehalten! Daher kann man leider auch auf die Aussagen, wie es in der Zukunft besser werden soll, keinen Cent setzen. Auch diese Pläne werden zerplatzen wie eine Seifenblase, und die Fahrgäste bleiben weiterhin auf den Bahnsteigen stehen, weil die Bahnen so voll sind, dass niemand mehr rein passt.

Carsten Müller, Neugraben-Fischbek

Hilfe muss leistbar sein

10. November: „,Wir haben uns übernommen.‘ Der promovierte Jurist und Ex- ,Panorama‘-Chef Joachim Wagner plädiert für die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Ein Debattenbeitrag“

Danke, dass Sie dieses heiße Eisen angefasst haben. Ich stimme den Überlegungen von Herrn Wagner zu und hoffe, dass die etablierten demokratischen Parteien die Courage finden, das Asylrecht zu ändern, bevor andere Parteien an die Macht kommen, die nicht zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung stehen. Humanitäre Hilfe ist wünschenswert und Teil unserer geschichtlichen Verantwortung, sie muss aber für eine Gesellschaft auch leistbar sein, und leider gibt es für alles Grenzen. Wer vor dieser Realität die Augen verschließt, verliert das Vertrauen der Menschen in diesem Land. Unsere Regierung ist per Amtseid dem Wohlergehen des deutschen Volkes verpflichtet und keinem anderen.

Robert Gurth

Zauberhafter Hochzeitstag

9. November: Leserbrief: „Und der Klimawandel?“ und 8. November: „Romantische Glashäuschen sind wieder da. Die weltweit bekannten Minipavillons stehen erneut an der Alster“

Wir haben unseren Hochzeitstag in diesem wirklich sehr romantischen Glashäuschen an der Alster gefeiert. Es war nicht nur sehr lecker, sondern durch den Regen und die Herbstblätter, die auf das Glasdach fielen ganz zauberhaft. Von „T-Shirt Temperaturen“ kann im entferntesten keine Rede sein. Ich hatte Winterstiefel an, zwei dicke Pullover und eine dicke Jacke mit Schal. Es war eine sehr mäßige Temperatur im Glashaus, die durch die herzliche Bedienung vergessen wurde. Es weiß ja zum Glück jedes Kind, dass wir Ressourcen sparen müssen. Das tun wir, wie viele andere, auch. Aber wollen Sie uns jede Freude nehmen? Keine Glashäuschen, keine Sauna, kein Hamburger Dom, keine Straßenbeleuchtung etc.? Bleiben Sie gesund und tolerant.

Gila Preugschat

