Briefe an die Redaktion: 11. November 2023

10. November: „Amokalarm: So lief der Tag danach. Schüler und Eltern der Stadtteilschule Blankenese berichten. Senator dankt Lehrern und Polizei. Behörde prüft Schadenersatz“

Ja, vom Grundsatz her verständlich und vielleicht auch gut!? Vielleicht hilft es ja das Verständnis für diesen Rechtsstaat zu verändern, bzw. zu beeinflussen? Man weiß es nicht – jedoch, es waren Kinder! Und ja, Kinder machen auch mal ausgesprochen dumme Sachen! Daraus jedoch resultieren zu lassen, dass die Eltern dann an den Kosten beteiligt werden sollten, mit der Aussicht auf mäßigen, wenn nicht sogar gar keinen Erfolg, empfinde ich als zumindest diskussionswürdig. Und außerdem möchte ich zu bedenken geben, dass auch Fußballvereine, sprich deren Fancommunity, immense Kosten bei der Sicherheit verursachen. Wieso werden dann diese Kosten den Vereinen nicht in Rechnung gestellt? Es ist eine gefühlte Ungerechtigkeit, an fast jedem zweiten Wochenende Hundertschaften der Bereitschaftspolizei in Anspruch zu nehmen, um nicht unbedingt für aufwändige private Sicherheitsdienste zu bezahlen. Oder wenn Fußballfans zum wiederholten Male ganze Züge auseinandergenommen haben. Die „Fans“ verschwinden dann im Bahngewusel und nichts geschieht. Also bitte ich zu bedenken, dass man nicht mit zweierlei Maß messen sollte.

Jörg Thyroff, Hamburg

Mit gutem Beispiel voran gehen

10. November: Leitartikel: „Eine Pistole und ihre Folge. Unsere Gesellschaft befindet sich am Rande des Nervenzusammenbruchs“

Herr Iken schreibt in seinem Leitartikel: „Das Beispiel aus Blankenese zeigt, dass die Welt nicht unbedingt schlechter wird, sondern eher, dass wir dem Schlechten zu viel Raum und Aufmerksamkeit schenken.“ Aber warum berichtet dann das Abendblatt zwei Tage in Folge auf vier Seiten (zweimal Titel, zweimal innen) über den Vorfall? Damit reiht man sich doch genau in die Masse von Medien ein, die hier kritisiert wird. Das Abendblatt sollte mit gutem Beispiel vorangehen und „dem Schlechten“ weniger Aufmerksamkeit widmen.

Malte Gumpricht

Mehr Prävention wäre sinnvoll

Die Taten von Jugendlichen und Kindern haben bundesweit an Aggressivität zugenommen, und einige schrecken auch vor Mord nicht zurück. Insofern ist das Verhalten der Lehrerin und der Polizei zu verstehen. Selbst über die schlimmen Kriegszustände wird in den Medien berichtet, als handele sich um ein „Ballerspiel“. Von Drohnen gefilmte Aufnahmen von Zerstörung werden reißerisch beschrieben. Kein Wunder, dass junge Menschen sich durch Social Media genötigt sehen, selbst einmal im Focus zu stehen, sie filmen ja teilweise ihre widerlichen Taten. Es wäre gut, dies nicht noch durch mediale Berichterstattung zu pushen. Mehr Prävention und rasch folgende Bestrafungen sollten dagegen gehalten werden.

Norbert Herzberg

Planungssicherheit für Nutzer

10. November: Leserbrief: „Der ÖPNV wird kaputtgespart“ zu dem Thema: „Wird das Deutschlandticket teurer?“ vom 8. November

Leider denkt der Schreiber des Leserbriefs „der ÖPNV würde kaputtgespart“ zu kurz. Für mich gehört ein attraktiver ÖPNV zur öffentlichen Daseinsvorsorge. In seiner jetzigen Form ist das Ticket vor allem für Arbeitnehmer/-innen interessant. Um es für alle gesellschaftlichen Gruppen zu erschließen, müsste das sogenannte Deutschlandticket sogar nur 29 Euro monatlich kosten, denn damit würde es für finanziell schwächer aufgestellte Personen bezahlbar sein, außerdem wäre es dann auch für Gelegenheitsfahrer/-innen interessant. Dass 29 Euro die magische Grenze für eine echte Verkehrswende darstellen, hat Professor Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung eindrucksvoll in seinen Studien bewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich durch eine bessere Preisgestaltung die Anzahl der verkauften Tickets erheblich steigern würde, so dass die laufenden Kosten gedeckt wären. Kommen wir zum Argument, der ÖPNV würde kaputtgespart. Das Geld für den Erhalt und Ausbau eines leistungsfähigen ÖPNV ist da. Laut Bundesumweltamt betragen die klimaschädlichen Subventionen rund 65 Milliarden Euro jährlich, mit dem teilweisen Abbau oder gar Wegfall würden dem Staat erhebliche Mittel zur Verfügung stehen. Ich würde mir mehr Mut von der Politik wünschen, damit hier Planungssicherheit für die Nutzer/-innen des ÖPNV und die Verkehrsunternehmen gegeben ist. Dass das 49-Euro-Ticket überhaupt zustande gekommen ist, sei eine unglaubliche Leistung aller Beteiligten gewesen, dies hat Frau Korbutt, Geschäftsführerin des HVV, sehr eindrücklich in einer Podiumsdiskussion des VCD Nord geschildert. Auf dieser Veranstaltung sagte sie außerdem, dass dieses bundesweite Ticket nicht mehr wegzudenken sei und im nächsten Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Ich wünsche mir, dass sie Recht behält.

Sabine Hartmann

Wo führt das noch hin?

10. November: „Wir haben uns übernommen. Der promovierte Jurist und Ex-,Panorama‘-Chef Joachim Wagner plädiert für die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Ein Debattenbeitrag“

Keine Kitaplätze mehr, keine Schulplätze, keine Termine bei den Hausärzten. Und keine Wohnungen. Keine Chance auf Integration. So sieht der Alltag in den Kommunen aus. Und keine wirklich wirksamen Beschlüsse der Regierung. Wo führt das noch hin?

Frank Koschnick

Der Botschafter hat Recht

9. November: „Wenn die Deutschen nicht handeln, werden sie morgen weinen. Gedenken an den 9. November 1938: Israels Botschafter Ron Prosor ruft Deutschland dazu auf, entschlossener gegen Feinde der Demokratie vorzugehen“

Der israelische Botschafter hat Recht, es muss doch jetzt auch dem letzten Zweifler klar sein, dass der Hass auf Israel von den Migranten nicht an der Grenze zu Deutschland abgelegt wird. Wenn nicht jetzt der noch kleinen Gruppe deutlich gemacht wird, dass Antisemitismus hier nicht geduldet wird, werden sich viele ermutigt sehen, sich diesen Leuten anzuschließen und damit unsere Gesellschaft spalten und dem Ansehen Deutschlands in der Welt zu schaden.

Uwe Wallaschek, Hamburg

Eine bewusste Irreführung

8. November: „,Warum hat die Stadt Sie nicht eingeweiht, Frau Titzrath?‘“ und 7. November: „HHLA-Vorstand begrüßt MSC-Angebot“

Die nach WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) vom Aufsichtsrat und Vorstand der HHLA nunmehr ausgesprochene Kaufempfehlung in der pflichtgemäß abzugebenden „begründeten Stellungnahme“ zum öffentlichen Kaufangebot seitens MSC an die freien Aktionäre der HHLA ist schlichtweg eine bewusste Irreführung: Ausweislich des offiziellen Angebotes von MSC hatte der Senat den Aufsichtsrat und Vorstand der HHLA dazu verdonnert, „das Übernahmeangebot zu befürworten und zu unterstützen und davon abzusehen, solche Maßnahmen oder Schritte einzuleiten, welche das Übernahmeangebot beeinträchtigen, behindern oder verhindern oder auf andere Weise nachteilig beeinflussen“. Das ist rechtlich eindeutig unzulässig, da selbst der Mehrheitsaktionär dem Vorstand keine direkten Weisungen erteilen darf. Insofern ist die Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens schon in Frage zu stellen. Dass sich die Vorstandsvorsitzende aber komplett düpieren lässt und das Spiel nun auch noch mitspielt, zeichnet sie als träumende Parteisoldatin aus, die die HHLA angesichts zu erwartender Verluste tatsächlich auch noch als „Perle“ bezeichnet.

Dr. Ulrich Malchow, Hamburg

