Briefe an die Redaktion: 9. November 2023

Zukunftsperspektive fehlt

8. November: „Zu früh gefreut? Kanzler und Länderchefs einigen sich beim Migrationsgipfel auf Schritte zur Begrenzung der Zuwanderung“

Das Ergebnis der Ministerpräsidenten Konferenz ist meines Erachtens kein Anlass zur Freude. Es wurden Kompromisse ausgehandelt, die ein beherrschendes politisches und gesellschaftliches Problem minimal reduzieren. Migration ist ein Problem, das sich im wesentlichen aus dem weitgehend ungebremsten Bevölkerungswachstum der Gesellschaften ergibt. Milliarden von Menschen, vor allen Dingen junge Männer, haben keine realistische Zukunftsperspektive in ihrem Land. Die Menschen, die sich auf dem Land- oder Wasserweg nach Europa aufmachen, haben unvergleichlich mehr Geld für Schleuser als die Zurückbleibenden: Frauen, Kinder, Alte, Kranke. Die Ärmsten der Armen und auch die Kriegsopfer können und werden Europa gar nicht erreichen. Das aktuelle Asylrecht, in Deutschland nach dem Krieg u.a. für politisch Verfolgte konzipiert, wird durch den jetzigen Zustand der Welt ausgehebelt. Auch wird es durch die fehlende Durchsetzung bestehender Gesetze konterkariert. Dieses Asylrecht wird sich zwangsläufig mittelfristig verändern. Durch neue und bestehende Parteien, die durch großen Zuspruch den Druck verstärken. Die sogenannte „Europäische Lösung“ wird, wenn es überhaupt zu einer Einigung kommt, vermutlich erst in einigen Jahren greifen. Inzwischen wird die Einwanderung über das Asylrecht, insbesondere nach Deutschland, ungehindert zunehmen. Hier herrschen, im internationalen Vergleich, immer noch die besten Aufnahmebedingungen. Kleine Stellschrauben, wie in der Übereinkunft der Ministerpräsidenten angedacht oder verabschiedet, und die Einsetzung einer neuen Kommission zur Lösung des Migrationsproblems werden keine wesentlichen Änderungen hervorrufen. Der Preis ist, dass Deutschland sich verändert und dies in einer Form, die die Mehrzahl der Bevölkerung offensichtlich nicht wünscht.

Susanne Wolff

Die Aufgaben werden wachsen

4./5. November: Leitartikel: „Losgelöst von der Realität. Immer schärfere Töne in der Asylpolitik fördern nur Politikverdrossenheit“

Sie nennen die wesentlichen Punkte: die Unrechtmäßigkeit, die in Bezug auf die formulierten Ziele verfehlte Stoßrichtung und eben den Überbietungswettkampf in Unmenschlichkeit der gegenwärtigen Debatte, insbesondere um die – juristisch ohnehin nicht haltbare – „Obergrenze“. In der Tat: Journalisten sollten eher dazu beitragen, den Menschen Mut zu machen im Umgang mit der letztlich unabänderlichen Migration als ihnen ständig Überforderung einzureden. Es wurde schließlich schon eine ganze Menge erreicht. Und die Aufgaben werden wachsen. Da braucht es Mut und Zusammenhalt, nicht Kleingeistigkeit und Ichbezogenheit.

Gesina Pansch

Und der Klimawandel?

8. November: „Romantische Glashäuschen sind wieder da. Die weltweit bekannten Minipavillons stehen erneut an der Alster“

Wie schön! Wie romantisch! Endlich gibt es einen Ort in Hamburg, an dem man sich von den lästigen Aufrufen zum „Überlegen, welcher Verbrauch sich einsparen lässt“ (Präsident der Bundesnetzagentur im Hamburger Abendblatt) und dem ganzen Wärmedämmungsgedöns erholen kann: Für einen Mindestverzehr von 50 Euro pro Person sitzt man in einem Glashaus, welches mit Strahlern und Heizlüftern auf Temperaturen erwärmt wird, bei denen man auch bei „Minusgraden im T-Shirt sitzen“ kann. Das Ganze wird abgerundet durch eine Lounge mit Fußbodenheizung und beheizbaren Bänken im Außenbereich. Solange Derartiges vor dem Hintergrund von Gebäudeenergiegesetzen etc. genehmigungsfähig ist, scheint es mit dem Klimawandel ja dann doch nicht so dramatisch zu sein.

Dr. Antje Gottberg, Hamburg-Stellingen

Verantwortungsloser Umgang

7. November: „Mit Auto und Waffen auf das Rollfeld: Wie konnte das passieren?“ und Leitartikel: „Entsetzliche Lücken. Der Schutz der ,kritischen Infrastruktur‘ ist in einem kritischen Zustand“

Was muss eigentlich noch passieren, bis die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und der Senat als Hauptanteilseigner endlich aufwachen und reagieren? Dass man sich seit Jahren nicht um die Einhaltung der Nachtflugregelungen kümmert, ist schon traurig genug, aber dieser verantwortungslose Umgang mit der Sicherheit ist unglaublich. Wenn es bei diesem Vollversagen nicht zu massiven personellen Veränderungen kommt, ist es nicht mehr zu verstehen.

Andreas Utasch

Das Management ist gefragt!

Wie immer treffend beschrieben und ebenso formuliert. Es bleibt nur noch anzumerken, dass der Hamburger Flughafen nur verwaltet und nicht geführt wird. Egal, ob bei den Wartezeiten am Kofferband, bei den Sicherheitskontrollen oder nun beim Sicherheitskonzept: Das Management eines solchen Flughafens ist gefragt! Ein professionelles, vorausschauendes Management gibt es am viertgrößten Airport Deutschlands schon sehr lange nicht mehr! Und was macht eigentlich der Aufsichtsrat des Hamburger Flughafens? Es besteht Handlungsbedarf – immer wieder und jetzt erst recht.

Frank Hassler

Vieles wird im Dunkeln bleiben

6. November: Gastbeitrag: „Das Elbtower-Debakel – wie konnte es so weit kommen?“

Ausgerechnet die seriöse Freie und Hansestadt Hamburg fällt auf einen undurchsichtigen Investor herein. Danke, an die Autorin von der FDP, die das so anschaulich seziert. Dabei hätte es so schön werden können! Ein neues Wahrzeichen am Eingang der Stadt in anspruchsvoller Architektur. Warum Ex-Bürgermeister Scholz auf Benko bestanden hat, wird wohl ebenso wenig ans Licht kommen wie die Verwicklungen von Scholz und Tschentscher bei Cum-Ex. Hoffentlich erinnern sich die Wähler bei der nächsten Bürgerschaftswahl noch an diesen Dilettantismus, mit dem unsere schöne Stadt regiert wird. Und das Traurige ist, beim MSC-Deal wiederholt sich das Spiel. Anscheinend lernt der Hamburger Senat nicht aus seinen Fehlern!

Marita Viehweg

Geblendet von Hochstaplern

Frau Blume hat das ganze Dilemma sehr schön dargestellt. Leider lassen sich unsere Politiker immer wieder von „windigen Hochstaplern“ blenden, die das Blaue vom Himmel versprechen, und wir Bürger müssen das dann bezahlen. Was mir fehlt, ist ein Hinweis zur Hamburg Commercial Bank, die ja als wichtiger Mieter die Finanzierung gesichert hat. Interessant wäre es zu wissen, welche Kontakte da im Hintergrund gelaufen sind, da ja Hamburg diese Bank auch in der Krise gerettet hat.

Dieter Fries

Ein berührender Beitrag

4./5. November: „Abschied von Anna: Der Tod unserer Tochter und der Umgang mit Leid“

Ihr Bericht über Abschied, Leid und dem Gewinn der Dankbarkeit ist nicht nur sehr berührend, sondern gerade in dieser so unruhigen Zeit ein Beitrag, der ein Zeichen setzt. Danke!

Anna von Treuenfels-Frowein, Hamburg

Hilfe für betroffene Familien

Lieber Herr Meyer-Wellmann, Ihre sehr emotionale Geschichte über den Tod Ihres Babys hat mich sehr berührt. Ich denke, dass Sie mit ihrer Offenheit vor allem anderen betroffenen Familien geholfen haben.

Sabine Steppat, Hamburg

