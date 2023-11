Briefe an die Redaktion: 8. November 2023

Unseren Kindern zuliebe

7. November: Kommentar: „Trotzdem Gas sparen, bitte! Auch mit vollen Speichern bleibt Energie wertvoll“

Diesen Appell kann ich voll und ganz unterstützen – nur habe ich den wohl wichtigsten Grund zum Sparen vermisst: Jeder Kubikmeter nicht verbranntes Gas schont unsere Umwelt und trägt dazu bei, dass vielleicht auch unsere Kinder noch zumindest einen Teil ihres Leben in einer halbwegs lebenswerten Welt verbringen können.

Axel Dunker, Hamburg

Mehr als besorgniserregend

7. November: „Mit Auto und Waffen auf das Rollfeld: Wie konnte das passieren? Nach dem Vater-Kind-Drama auf Hamburgs Flughafen stellen sich viele Fragen nach der Sicherheit“

Bereits der im Sommer stattgefundene Klebe-Wahn der Klimaaktivisten auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens offenbarte gravierende Sicherheitsmängel vor Ort. Jetzt war es „nur“ die Verzweiflungstat eines Menschen, die in einer Geiselnahme des eigenen Kindes mit erneutem Stillstand des gesamten Flugverkehrs am Hamburger Flughafen endete – Gott sei dank mit unblutigem Ausgang! Dass dabei Absperrungen „einfach so“ durchbrochen werden konnten (Erinnerungen an den Flieger Mathias Rust aus Wedel werden wach, der mit seiner Cessna im Jahr 1987 ungehindert auf dem Roten Platz in Moskau landen konnte), dass Brandsätze gezündet und geschossen werden konnte, ohne dass sofort gehandelt wurde, dürfte mehr als besorgniserregend sein! Und alle Politiker und Sicherheitsverantwortliche müssen sich die berechtigte Frage gefallen lassen, was noch alles passieren muss, um ausreichende Sicherheitsmaßnahmen am „modernsten Flughafen Europas“ zu gewährleisten. Die Sicherheit der Reisenden aus aller Welt und sämtlichen Beschäftigten vor Ort sollte auch unter die deutsche Staatsräson gestellt werden. Fakt ist, dass eine 100-prozentige Sicherheit niemand garantieren kann, das dürfte klar sein. Aber Sicherheitslücken, die beseitigt werden können, sollten beseitigt werden. Sehr sehr zeitnah ...

Silvia Böker

Nachtruhe der Tiere gestört

6. November: „Unerwartete Konkurrenz für Christmas Garden. Ein Mitbewerber hat mit der Lumagica eine weitere Lichtershow angekündigt. Was dahintersteckt, was Besucher erwartet“

Es mag vielleicht ganz hübsch aussehen, und in dieser traurigen Zeit ist Abwechslung und Zerstreuung wichtig, trotzdem erschließt es sich mir nicht, warum Parks weihnachtlich illuminiert werden müssen. Diese Parks sind in der hektischen Großstadt Orte der Ruhe und der Natur. Flächen, in dem sich noch Tiere und Vögel wohl und sicher fühlen. Oasen, von denen es in Hamburg noch mehr geben müsste. In der dunklen Jahreszeit suchen viele Vögel mit Beginn der Dämmerung ihre angestammten Plätze in den Bäumen und dem Gestrüpp. Diese geplante Beleuchtung, die Musik und die vielen Menschen werden leider die Nachtruhe der Tiere stören. In Hamburg gibt es insbesondere zu Weihnachten so viel Licht und Illumination, dass es einer zusätzlichen Beleuchtung der Parks nicht bedarf. Auch wenn es neben dem wirtschaftlichen Interesse eventuell gut gemeint ist, sollten die Natur und ihre Bewohner nicht zusätzlich auch darunter leiden müssen.

Gerd Simon, Hamfelde

Weniger Arbeit, höheres Gehalt

4./5. November: „Wie viel arbeiten Lehrer wirklich? Hamburger Lehrkräfte an Gymnasien und Stadtteilschulen sollen ihre Arbeitszeit genau erfassen“

Wenn nun ausgerechnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine Studie zur Belastung von Lehrerinnen und Lehrern in Hamburg in Auftrag gibt, dann kann man sich jetzt schon ausmalen, zu welchem Ergebnis die Studie kommen wird. Es wird dann wieder geklagt, dass die Belastung überdurchschnittlich sei und es dringend einer Neuregelung bedürfe. Natürlich bei weniger Arbeit und am besten noch mit höherem Gehalt. Ich selbst habe Jahrzehnte beruflich im Bereich der Schulpolitik und oft bis zu 60 Stunden in der Woche ohne zusätzliche Vergütung gearbeitet. Lehrer kommen oft mittags oder am frühen Nachmittag nach Hause und haben rund zwölf Wochen Ferien/Urlaub im Jahr. Wenigstens sollten Vor- und Nacharbeiten dann auch in den Schulen stattfinden – ausreichend Platz ist nach Schulschluss ja wohl gegeben.

Bernd Glodek, Hamburg-Schnelsen

Kein Wort über Fluchtursachen

4./5. November: Leitartikel: „Losgelöst von der Realität. Immer schärfere Töne in der Asylpolitik fördern nur Politikverdrossenheit“

Was in den Medien in allen Beiträgen über Asylpolitik, so auch in dem Leitartikel, völlig fehlt, ist das Thema „Fluchtursachen“. Wenn schon die Politik über die Parteigrenzen hinweg in ihren Argumenten und Vorschlägen immer schriller und irrsinniger wird, wäre es doch die Aufgabe der Medien, hier auf die Untätigkeit der Politik weltweit hinzuweisen. Solange sich an den Zuständen in den Ursprungsländern der Flüchtlinge nichts ändert, wird auch der Zustrom von Menschen auf der Suche nach Sicherheit und einem lebenswerten Leben nicht nachlassen. Ein Hinweis auf die Verantwortung des „Westens“ an diesen Zuständen kann dabei zur Einordnung der Situation sicher nicht schaden!

Dr. Yvonne Bergemann

Ich bin entsetzt!

2. November: „Hilft die Obergrenze? Eine Dreiviertelmehrheit der Hamburger fordert weniger Migration“ und „Hamburger mehrheitlich für eine Begrenzung der Zuwanderung. Abendblatt-Umfrage: 82 Prozent der CDU- und 49 Prozent der Grünen-Wähler für Obergrenze“

Ich bin kurz davor, das Abendblatt abzubestellen! Warum? Wegen der Art und Weise, wie der stellvertretende Chefredakteur und einige Redakteure und Redakteurinnen wieder und wieder die sogenannte Migrationsdebatte anheizen. Es ist doch ein Leichtes: Zunächst ordentlich Stimmung machen gegen Geflüchtete oder – wie es ja neuerdings heißt – „illegale Migranten“ und dann eine Umfrage in Auftrag geben. Eine Umfrage, in der nach einer Obergrenze gefragt wird, die es rechtlich gar nicht geben kann und von der niemand – auch Herr Spahn nicht – erklären kann, was mit dem ersten Geflüchteten, der jenseits dieser Obergrenze die Grenze übertritt, passiert. Eine Obergrenze, die Herr Iken selbst in seinem Leitartikel als „Schimäre“ bezeichnet? Eine solche Fragestellung ist schon unredlich und meines Erachtens nahe dran an Populismus. Das nenne ich nicht seriösen, verantwortlichen Journalismus. Kommt Ihnen dabei nicht in den Sinn, dass sich bei jedem dieser Artikel die AfD die Hände reibt? Größter Jubel wird das Interview mit Herrn Spahn bei der AfD ausgelöst haben. Was Herr Spahn fordert – „Wir müssen Menschen, die ohne Einreiseerlaubnis nach Europa gelangt sind, auf die andere Seite der Grenze zurückbringen“ – ist die Aufforderung zum Rechtsbruch, ist die Aufkündigung des Asylrechts und die Forderung nach eindeutig rechtswidrigen „Pushbacks“. Frau v. Storch ist vor einigen Jahren für solche Forderungen (notfalls physische Gewalt anzuwenden) noch von allen Medien sowie den demokratischen Parteien scharf verurteilt worden. Heute ist der Diskurs so weit nach rechts gerutscht, dass diese Aussage Herrn Iken noch nicht mal eine Erwähnung im Leitartikel wert ist. Ich bin entsetzt! Im Übrigen: Ich kenne sehr viele Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen und die nicht überfordert sind. Im Gegenteil, manche Initiativen haben Zulauf. Wenn sich allerdings Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, dafür rechtfertigen müssen, dass sie menschlich handeln, dass sie Verfolgten, Verzweifelten, Unterdrückten, Vertriebenen zur Seite stehen, dann mache ich mir wirklich Sorgen um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft!

Johanna v. Hammerstein

